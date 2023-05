El grupo de 1º de Bachillerato de Artes Escénicas del IES Misteri d’Elx, Ukumbi, ganó el viernes pasado el VI Certamen Escolar de Teatro Grecolatino, que organiza la Universidad de Alicante, con una versión de "La Odisea".

El IES Misteri ha sido el único centro de Elche seleccionado para participar este año en el certamen. Es la primera vez que el instituto se presenta al certamen y ha ganado el primer premio, que consiste en volver a representar la obra dentro del Festival de Teatro Clásico de L’Alcudia.

También han obtenido el galardón a la mejor dirección, que ha recaído en los dos directores del grupo, el docente de Lengua Castellana y Literatura J. Adrián Rodríguez y el profesor de Música Amadeu Senabre.

El proyecto, titulado "La Odisea. Un viaje a las Ítacas", es una revisión del clásico con elementos que remiten al momento actual y en el que han introducido diferentes disciplinas de las artes escénicas como la danza, la música, las voces en directo y la interpretación.

El vestuario, el maquillaje y la música transportan al espectador al universo de Homero, pero otros elementos como la danza y la iluminación acercan el texto clásico al espectador actual.

También han utilizado instrumentos musicales tradicionales junto a otros de reciente creación, originales y reinventados que se han creado gracias a la participación de la Universidad de Valencia. Se trata de una original adaptación a partir de los textos de la epopeya clásica cuya creación se ha gestado en la asignatura de Artes Escénicas de 1º de Bachillerato.

La asignatura de Artes Escénicas forma parte de la nueva oferta de materias que se implanta con la LOMLOE y "La Odisea" es el primer proyecto de este grupo de Artes, formado por 30 alumnos y sus dos profesores.

No obstante, como instituto tienen una larga trayectoria teatral llena de galardones, como el premio del público que obtuvieron en el primer certamen de teatro juvenil en Catral en 2019 con la obra "Raíces". Además, los alumnos de Artes Escénicas de diferentes promociones han sido galardonados en los prestigiosos Premios “Buero” de Teatro Joven de la Fundación Coca Cola en diversas ocasiones. Así, en el año 2016 obtuvieron el Premio Especial del Jurado “al mejor trabajo coral del elenco” de toda la Comunidad Valenciana con la obra "We will rock you".

En el año 2019 se les otorgó el Premio Especial del Jurado “a la innovación, originalidad y mejor trabajo coral del elenco” de la Comunidad Valenciana con la obra "Raíces". También han recibido el Premio Especial del Jurado “por el talento individual e interdisciplinar de elenco” con la obra "Rapsodia". Con esta obra, "Rapsodia", en este curso 2022-2023 han participado en el primer Certamen de Teatro Joven de Alicante Norte “Tienes mucho teatro” y el pasado 10 de mayo actuaron en la décima Trobada de Teatre Jove, que se celebró en Las Cigarreras de Alicante. Todas estas obras han estado dirigidas por el profesor de Artes Escénicas, J. Adrián Rodríguez, quien llegó al centro en el año 2009 y también creó el grupo de teatro escolar del Misteri, Ukumbi.

El Bachillerato de Artes Escénicas del IES Misteri d’Elx es una cantera de artistas desde hace más de una década. Entre ellos destacan la representante española para Eurovisión, Blanca Paloma o la cantante ilicitana Alba Reche, que también cursó el Bachillerato de Artes Escénicas y formó parte del grupo de teatro Ukumbi.

Además, el curso pasado concluyó sus estudios en el Bachillerato artístico el actor de cine y teatro Manuel Soler. Este artista ha participado en series como "Hit", "Perdóname Señor", "Cuéntame cómo pasó", ha salido en el videoclip "La culpa" de C. Tangana y actuó en escenario del Gran Teatro de Elche el pasado diciembre para ofrecer el estreno internacional de la obra "Kokkei".