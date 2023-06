«He quitado lo que para mi no era esencial, he ido al corazón». El artista ilicitano Santi C. Canals expone desde este pasado mayo y hasta el 15 de julio unas obras en Santiago de Compostela que destacan por su técnica: paisajes y calles de la capital gallega, fruto de sus viajes a la ciudad, que no son perceptibles a primera vista ya que parecen radiografías, son como un «lavado de imagen» al deshacerse la figuración, agrega el autor.

De cada trabajo sólo hay una edición y la colección, bajo el nombre «Sin olvidar» se compone de 27 piezas entre pinturas, fotografías y foto collages de diferentes tamaños, algunos que incluso alcanzan 1,8 metros. El autor confiesa a INFORMACIÓN que está maravillado de poder exponer en el centro socio cultural de A Trisca, un edificio «que es puro diseño» obra del reconocido arquitecto neoyorkino John Hejduk, quien también fue poeta. "Renovar la historia" En un enclave envidiable, el ilicitano sostiene que ha tratado de «ir renovando la historia y no estancarme en procesos que ya están hechos». Por ello esta vez ha buscado una relación entre cada una de las obras que, de forma difuminada, muestran calles que confluyen con la catedral de Santiago, donde siempre se respira ese momento final de la peregrinación tras el Camino. Si bien, el artista recuerda que a lo largo de más de tres décadas ha pasado por diferentes técnicas como la pintura figurativa, la cerámica o la fotografía, y que la acuarela siempre ha sido su compañera, en especial por las noches. En este momento vital el ilicitano opta por «quitar cosas que considero que el tiempo ha recargado». En esta exposición aparecen en este recorrido artístico frases desestructuradas de libros de autores como Elena del Ribero o Kafka. Exposiciones Canals ha recibido múltiples premios y ha realizado a lo largo de más de tres décadas más de una docena de exposiciones, tanto individuales como colectivas y la mayoría han sido fuera de su ciudad, como la Galería Wilpen de Dublin, la sala Picasso de Toledo o incluso Nueva York. Reconoce que, como bien ocurre con otros profesionales, no ha terminado de ser profeta en su tierra. A pesar de que tiene una galería de arte en la calle San Isidro, siente que más allá de sus clientes fijos no tiene mucho más reconocimiento en el plano loca, mientras que cuando sale fuera de la ciudad su obra se ve con más aprecio.