Sin solución. El conflicto en Limpiezas Córdoba, lejos de solucionarse, se está recrudeciendo porque las medidas de presión de la plantilla, que el pasado 7 de julio se concentró en la Plaça Baix para mostrar su descontento, no han servido de nada. En una asamblea han decidido ahora que cada mes llevarán a cabo concentraciones ante la sede de la mercantil, en el Parque Empresarial de Torrellano, para conseguir algo tan justo como cobrar por trabajar, algo que no han dejado de hacer ni en los peores momentos.

Los trabajadores también acordaron convocar a partir de octubre una huelga general y estatal, es decir, que se sumen los trabajadores de todo el país que tiene la mercantil de Rocco Arena, a quien responsabilizan de la actual situación y de falta de contestación a sus demandas. Según Comisiones, que ha denunciado el problema ante la Inspección de Trabajo, la gerencia ni así responde y ven falta de claridad.

Reuniones del comité

Representantes sindicales de Comisiones Obreras explican a INFORMACIÓN que julio se ha cerrado con nóminas pendientes de liquidar, parcialmente, correspondientes a junio. No les consta que la mercantil no esté cobrando de los clientes a los que ellas, puntuales, van cada día a trabajar. Algo inaudito. En las reuniones que han tenido los representantes de la mercantil con la gerencia todo han sido buenas palabras pero, "no queremos cobrar un día 200 euros y otro día 300, queremos cobrar nuestras nóminas cuando nos corresponde". Algunas familias han tenido que recurrir a la caridad para sobrevivir porque las facturas no se pagan con aire.

Los primeros problemas surgieron en la Navidad de 2021 cuando por primera vez la mercantil, modélica hasta ese momento, no abonó la paga extraordinaria, uno de los principales acicates de cualquier trabajador y más en esas fechas. La misma, aseguran, se liquidó prácticamente con un año de retraso. Desde entonces hasta la actualidad están viviendo un calvario de impagos y retrasos. "Nunca sabes cuándo te van a pagar y cuánto. Hay trabajadores a los que ya se les ha liquidado junio, a otros no y van uno a uno".

Respuesta

En la movilización protagonizada en julio, que esperaban que marcara un antes y un después, no tuvieron la respuesta esperada. Comisiones explica que la empresa, extrañamente, sigue creciendo en contratos y en expansión por el territorio nacional pues ya son cerca de un millar de trabajadores, aunque la matriz sigue en Elche. Pero no saben ya si es con sus sueldos con los que se está financiando. "A la asamblea fuimos muchos trabajadores, los que pudieron de forma presencial y muchos otros por videoconferencia, pero la situación es límite", explica un sindicalista.

El próximo lunes 7 de agosto se ha convocado a las 12 del mediodía la protesta a las puertas de la mercantil. Será una primera advertecia que se irá repitiendo cada mes hasta que cobren. Consideran que si el día 7 no han percibido ya sus nóminas del mes anterior, eso demuestra si la mercantil ha tenido o no voluntad en hacerlo. De la asamblea de trabajadoras, venidas de media provincia para la ocasión, se sacó un compromiso firme: una huelga general en octubre y con llamamiento a nivel nacional.