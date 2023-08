Hace tres décadas se editaba el primer disco, en formato digital, del Misteri d’Elx. Un doble CD que grabó RTVE en 1993, precisamente el año en el que fue nombrado el mestre de Capella más joven con apenas 25 primaveras. Fue Manuel Ramos (Elche, 1968), un gran experto del Misteri, donde empezó a participar con solo cinco años interpretando todos los papeles en las representaciones, menos el de ángel, recuerda.

Este director musical, que en 2001 abandonó el cargo de forma abrupta, asegura que sufrió con la calidad vocal desplegada en las últimas representaciones de La Vespra y de La Festa y apuesta por recuperar la visión crítica en las representaciones para mejorarlas. Se presentó al concurso público que convocó el Patrimonio de la Humanidad para volver a ser mestre de Capella, aunque finalmente se apostó por el profesor Javier Gonzálvez, con quien Manuel Ramos es muy crítico.

Se cumplen tres décadas de la publicación del disco de RTVE del Misteri y, precisamente, de su nombramiento como mestre de Capella. ¿Qué recuerdos tiene?

Fui el mestre de Capella más joven de la historia. Mi trayectoria en el Misteri es desde niño, con diez años cantaba de María, y me venía de cuna porque mi bisabuelo cantaba en el Misteri y mi abuelo estuvo durante 70 años. El patronato me nombró en 1993 mestre de Capella y recuerdo que tenía muchas ganas. Me encontré una capilla que necesitaba armonizar, faltaba mucha afinación, y creo que lo logramos. Fue una época de esplendor del Misteri. Actuamos en el Festival de Almagro y dirigí el concierto en París cuando llegó el reconocimiento de la Unesco. Contábamos con voces excepcionales, como la de Pedro Pomares, que fue protagonista de Los Miserables, Javier Agulló, tenor que actúa en distintos conciertos de zarzuela y ópera, o el fallecido Paco García Linares. Voces extraordinarias. El coro tuve que trabajarlo bastante porque estaba muy desajustado a nivel polifónico. Revaloricé la figura de mestre de Capella, que estaba infravalorado por algunos miembros del patronato de entonces. Con mi dimisión en 2001, por discrepancias con algunos comportamientos, incluso ridículos, conseguí que la figura de mestre de Capella se revalorizará y protegiera. Estuve nueve años a cargo del Misteri y muchos de los niños que cantaban en la Escolanía ahora ocupan cargos importantes, como el alcalde de Elche, Pablo Ruz, que fue mi ángel, Óscar López que es jefe de gabinete de Alcaldía, o Esther Díez, la edil de Compromís. De hecho, impulsamos la Escolanía mixta de niños y de niñas que ya había con Antonio Hernández, que se ha perdido y solo es de niños ahora.

¿Qué le parece que solo puedan estar los niños en la Escolanía?

Son las directrices que marca el patronato o el mestre de Capella de turno. Nunca supuso ningún problema cuando era mixto, no lo sé ahora. Enriqueció el Misteri y, para mantener la tradición del Misteri, eran los niños los que participaban en La Festa, pero en la Escolanía estaban las niñas también. Me entristece que se haya perdido.

La grabación del disco en 1993. ¿Fue un antes y un después del Misteri?

Por supuesto, el último disco que se había grabado era en vinilo. Fue un doble CD. Llevaba de mestre de Capella solo seis meses y me tocó abordarlo. Tuve que hacer una selección de las voces para intervenir, y los que se quedaron fuera de la grabación perdí la amistad con ellos, se enfadaron mucho. Eran todo voces extraordinarias, pero había mucho divo también. La promoción que hizo RTVE fue estupenda, se dio a conocer el Misteri en toda España.

¿Qué le han parecido las representaciones del Misteri de este año?

Asistí el día 13 y el resto las vi por televisión. Como ilicitano siempre las disfruto, el Misteri es mágico. Otra cosa es mi visión como músico. Encontré algunas deficiencias, algunas voces no estaban para esos papeles, algunos desafinaron. En algunos momentos me hicieron sufrir las voces, se puede mejorar mucho en afinación y se ha perdido mucha fuerza en algunos pasajes. Pero cada director tiene su criterio. Lo que hace crecer y mejorar en música es ser críticos con nosotros mismos, y se ha perdido el sentido crítico. Ese sentido crítico, que yo marqué desde el principio en mis nueve años como mestre de Capella, me llevó a tener enemigos, pero prevalecía el criterio musical. Ahora, el actual director, parece que quiere quedar bien con todo el mundo poniéndolos a todos, repartiendo papeles en personas distintas varios días. Los ensayos generales y la Prova de l’Àngel son para probar las voces o que los niños no se mareen en las tramoyas aéreas. Pero si voy cambiando a los niños y a los mayores... El criterio que tuve yo es que salen los mejores, con la responsabilidad que conlleva de que quienes se quedan fuera te los ganas como enemigos.

¿Qué se puede hacer para mejorar el Misteri?

Tener una visión crítica, ver qué ha salido mal y lo que se puede mejorar. No digo que no se felicite a los cantores amateurs que hacen un esfuerzo durante todo el verano, pero una cosa es el tratamiento personal y otra que el Misteri hay que defenderlo como obra de arte musical que es. Si no, puede acabar cantándose rancheras por quedar bien con los demás. Algunos niños han defendido bien los papeles, otros han tenido algún problema de afinación, y lo mismo con los mayores. Las palmaditas y los abrazos de ‘qué buenos somos’ no nos llevan a mejorar. La autocomplacencia no nos ayuda, sí el sentido crítico constructivo para que no se repitan los errores. Y no vale la excusa de que son cantores amateurs, porque hay un presupuesto de 520.000 euros, con ello se pueden hacer las cosas bien. Las corales amateurs bien dirigidas pueden sonar muy profesionales y encima en el Misteri hay un gran organigrama. La Capella no puede convertirse en el coro parroquial. Hubo voces que desafinaron en el Misteri este año. No le veo mucho criterio musical a la persona que han puesto para dirigir a través de un concurso. Si se pierde la esencia y el nivel artístico, el Misteri peligra. En La Vespra y en La Festa deben salir los mejores.

También hemos visto muchos mareos este año...

Siempre ha hecho calor en agosto. Eso se puede ver cómo solucionarlo, con aire acondicionado o lo que sea. Pero en 50 años nunca he visto que el Araceli subiera con un ángel menos. No se puede permitir. Tiene que haber un suplente para que rápidamente sustituya al mareado. No se puede convertir en el show del día 12. Hay que tener criterio para poder hacerlo, no solo el de qué bien vamos a quedar con los políticos invitados que vienen. Tendrán que estar más pendientes de qué niños colocan en las tramoyas, y si defienden bien el puesto, si está inseguro mejor no subirlo.

¿Le gustaría volver a ser mestre de Capella?

Sí, con un planteamiento serio para hacer grande al Misteri, no iría a dirigir el coro de la parroquia. Me presenté al concurso porque pienso que se puede mejorar mucho, pero ganó el que estaba previsto que ganara. Dos años antes critiqué que la Conselleria no exigiera titulación superior en música al mestre de Capella, y que las bases eran un traje a medida para Javier Gonzálvez. Perdimos en ese concurso un catedrático de dirección de orquesta, un director musical de conservatorio y yo, con estudios musicales, y ganó un profesor de Salesianos.

¿Cuáles son sus proyectos próximos?

Acabo de estrenar mi himno del 25 Aniversario de la Coronación de la Virgen del Remedio de Alicante, y espero estrenar en 2024 mi musical dedicado a la figura del doctor Balmis para toda la provincia, y, como grandísima obra, el espectacular Réquiem de Verdi.