La Policía Local de Elche ha detenido a un hombre de 48 años por quebrantar la orden de alejamiento que tenía sobre su ex mujer. Una dotación policial en labores de seguimiento y control en el domicilio de una víctima de riesgo alto de violencia de género observaron a su expareja en el portal de la afectada ubicada en el barrio de Los Palmerales en Elche, en unos hechos que sucedieron el pasado 2 de agosto y que han trascendido ahora.

Los agentes rápidamente se apearon del vehículo, momento en que el implicado, en actitud esquiva, se introdujo en el portal.

Tras subir hasta el piso de la víctima y no encontrarlo, los agentes tocaron la puerta para comprobar que la mujer se encontraba bien. Allí los hijos de la pareja abrieron la puerta y afirmaron que sus padres no estaban allí, además no les permitieron la entrada a los agentes.

Voluntariamente

Mientras los agentes dialogaban con ellos para recabar datos, el implicado salió voluntariamente de la casa y afirmó que sabía que tenía una orden de alejamiento, pero que su mujer no estaba en casa y que sus hijos le habían invitado a comer.

Al no poder comprobar esta versión, los agentes realizaron varias llamadas al número de la víctima, pero daba apagado. Por este motivo, el varón fue detenido y trasladado a dependencias policiales.