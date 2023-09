Asociaciones de Alzheimer temen que el estrés de «los nuevos ritmos de vida» y el confiarle a la tecnología gran parte de la rutina para evitar memorizar puede llevar a que se desarrollen con más facilidad ciertas demencias, y a edades más tempranas. Aunque esta enfermedad neurodegenerativa sigue siendo la gran desconocida, y no hay demasiados estudios científicos concluyentes, los especialistas siempre recomiendan una alimentación saludable, buenos hábitos, y una vida activa para prevenir.

Este tipo de deterioro gradual de la memoria afecta sobre todo a personas de avanzada edad. Se calcula que a partir de los 80 años hay un 70% de probabilidades de que se agrave la muerte neuronal por causas no asociadas únicamente al envejecimiento. Si bien, el 9% de quienes sufren Alzheimer tienen menos de 65 años y se cree que en las próximas décadas este porcentaje pueda subir, como también lo hace la detección precoz.

«Las nuevas generaciones no memorizan, vamos a lo inmediato, se dice que hemos evolucionado pero creo que no, porque en tema alimentación hace años se tenía en cuenta los guisos y costumbres alimentarias, eran mucho más sanas que ahora, se estimulaba mucho la memoria y ahora intentamos simplificar e ir al mínimo esfuerzo y no trabajar la mente» explica Yolanda Isabel Muñoz Pérez, directora de la Asociación de Personas con Alzheimer de Elche (AFAE). La profesional teme que a largo plazo esta nueva era del móvil y las prisas repercuta en un aumento de la patología.

Aliados

Y aunque este es un extenso debate, sobre el que no hay evidencias científicas claras, también está la otra cara de la moneda: la informática, la realidad virtual, los smartphones y las tablets también pueden ser aliados contra la enfermedad, si se usan con cabeza. Es más, la nueva normativa de funcionamiento de centros de la Generalitat fomenta las TIC’s (Tecnologías de la información y la comunicación) y las normaliza como una vía de estimulación cognitiva.

Se estima que en la provincia de Alicante hay 24.000 personas aquejadas por la patología, que representa siete de cada diez tipos de demencias. Si bien, esta cifra no refleja del todo el problema real, que es mayor, ya que también se calcula que sólo se diagnostican un tercio del total de casos por falta de información o de acceso al diagnóstico temprano, con lo que sigue siendo una enfermedad invisibilizada, apuntan representantes de asociaciones.

21 de septiembre

Precisamente las 19 asociaciones que velan por los afectados y sus familiares, repartidas por las comarcas, van a abordar los retos en los próximos días con motivo del Día Internacional del Alzheimer el 21 de septiembre.

Se han organizado talleres a pie de calle y ponencias para que se oigan las principales reivindicaciones, que como en los año venideros seguirán girando entorno a que se aumente el diagnóstico precoz como punto de partida, que se dote de más recursos y se acabe con el estigma social. También se visibilizará la figura de los cuidadores, que en muchos casos suelen ser los propios cónyuges o hijos, que sufren de forma muy directa el choque de ver a sus familiares perdiendo facultades y recuerdos.

El próximo jueves, 21 de septiembre, se conmemorará el Día Internacional del Alzheimer y las distintas asociaciones han preparado un completo programa que coincide en varias reivindicaciones. Una de ellas es apostar por la innovación en los centros para ofrecer los mejores servicios. Después seguir visibilizando la enfermedad para que la población no estigmatice a quien la sufre. Por otro lado se reivindicará la puesta en marcha del Plan Nacional de Alzheimer que se dote de inversión pública. Según los colectivos sigue sin ejecutarse por falta de recursos y permitiría tener una «línea de trabajo unificada» para que los criterios en los distintos centros vayan en la misma línea y se reconozca completamente el papel de estas asociaciones de utilidad pública.

Casos

Es el caso de Teresa Irles. Esta ilicitana acompaña a diario a su marido, Antonio, de 78 años, a AFAE, la asociación que desde hace un año ayuda a ambos a sobrellevar la situación. Narra a INFORMACIÓN que su cónyuge tiene que tomar medicación para evitar cuadros de agresividad y que en los últimos tiempos está notando cómo las terapias no farmacológicas también están haciendo efecto.

En esta asociación realiza manualidades y dibujos para ejercitar la memoria, y para subirle también el ánimo, por lo que entiende esta familiar que la ayuda que recibe por este tipo de recursos está siendo esencial. Teresa confiesa, además, que cuando la enfermedad se instala en una familia hace que todo alrededor cambie «porque los que creías que eran amigos te dejan de lado, uno no sabe lo que es el alzheimer hasta que no la vive en casa, es muy duro de llevar», asiente.

Cada vez hay más personas que, ante la mínima señal de alarma, ya se ponen en contacto con colectivos que puedan ampararles. En estos momentos en la mayoría de centros la demanda es superior a la oferta.

Plazas

Si sólo hablamos de los espacios que gestionan las asociaciones de las principales ciudades de la provincia, Alicante y Elche, hay más de 80 personas en lista de espera para optar a una plaza, lo que ha fomentado que también se incremente la intervención a domicilio en aquellos casos más severos.

Desde la Asociación de Alzheimer de Alicante (AFA) indican que disponen de 80 plazas en el centro de día y 48 en la residencia mientras que tienen una petición para acceder a este último recurso de más de medio centenar de personas.

En Elche, por ejemplo, tienen 112 plazas en el centro y hay usuarios fijos que incluso llevan tres lustros recibiendo terapias por lo que las estancias suelen ser largas. Explican desde AFAE que en lo que va de año 73 familias han llegado para explicar la patología de sus seres queridos y finalmente se han quedado en los recursos que ofrecen, mientras que cerca de una treintena de afectados están en lista de espera por los espacios limitados, y principalmente se trata de personas con la enfermedad más avanzada.

Las asociaciones alertan, por otro lado, que las ayudas económicas para que los usuarios puedan costear las plazas están llegando con retrasos que están superando los cuatro meses, y en algunos casos incluso alcanzan el año.