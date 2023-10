El Ayuntamiento de Elche ha asegurado, tras la lluvia de críticas de la patronal de las Energías Renovables, que ninguna planta solar que esté en tramitación va a verse paralizada por la suspensión de licencias cuando el expediente que aprobó la junta de gobierno el 20 de septiembre acordó «suspender la admisión, tramitación y otorgamiento de licencias para la implantación de la energía fotovoltaica en suelo no urbanizable común en las cuales la cartografía de capacidad agrológica del suelo del Institut Cartogràfic Valencià defina como muy alta y alta, así como en los incluidos en entornos paisajísticos próximos a usos residenciales o de alto valor de relevancia local, en los términos del informe emitido por la Arquitecta Municipal».

El equipo de gobierno de PP y de Vox ha aclarado ahora que la congelación de peticiones de centrales fotovoltaicas, hasta que haya una regulación específica en el municipio, solo afectará a las solicitudes que hayan entrado a partir del 29 de septiembre, fecha en la que el Boletín Oficial de la Provincia publicó la suspensión provisional. "Lo que se suspende es la posibilidad de presentar la solicitud", ha afirmado el edil de Estrategia Municipal, Francisco Soler.

El concejal popular ha asegurado que solo hay constancia en el Ayuntamiento de 19 peticiones registradas antes de esa fecha, que estas van a seguir su curso y que serán autorizadas si cumplen con la regulación nacional y autonómica existente actualmente. Si bien, ha admitido que podría haber alguna otra solicitud que haya llegado a la Administración local y que no se haya contabilizado, pero que se daría el visto bueno a su implantación si se corrobora que se presentó antes de la entrada en vigor de la suspensión y si cumple con todos los requisitos legales. No obstante, la cifra choca con los 35 proyectos que a la plataforma de afectados Salvem el Camp d'Elx le consta que están en trámite.

Esas 19 solicitudes que tiene contabilizadas el Ayuntamiento, la mayoría de las cuales carecen todavía de la autorización previa de la Conselleria y de Industria, entraron, según el responsable del área, desde que el gobierno municipal anunció la suspensión de las licencias, tras constituir una mesa de trabajo con empresarios, políticos y colectivos (el pasado 8 de septiembre) hasta la entrada en vigor de la decisión (el 29 de septiembre).

Antes de ese periodo, "se habían pedido por parte de algunas empresas certificados previos, como los de compatibilidad urbanística, siempre de información y además no por todas las empresas", ha dicho el concejal popular, quien ha dejado claro que estas peticiones "no comprometen a nada" porque sirven para decidir si luego se invierte o no.

Seguridad jurídica

El concejal popular ha defendido la seguridad jurídica de la decisión municipal tomada hace un mes y la ausencia de resquicios legales días después de que la patronal valenciana de las energías renovables avisara al equipo de gobierno de que puede enfrentarse a responsabilidades jurídicas y patrimoniales por parte de empresarios y dueños de tierras por la suspensión de licencias ya concedidas a proyectos fotovoltaicos. El colectivo cifró en 100 millones de euros la inversión que estaba en juego por las plantas solares que se temían que quedaran en el aire por la decisión municipal.

Soler ha negado ahora que se esté paralizando nada y ha dicho que el plazo de la suspensión es de un año, no obstante, el edil había asegurado anteriormente que los plazos son de un año para la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que podría prorrogarse uno más para la realización de la regulación, en total, dos años. En cualquier caso, ha vuelto a insistir en que la voluntad es realizar el trámite urbanístico lo antes posible.

También ha advertido que ninguna de estas plantas, las 19 que tiene registradas, comenzarían a funcionar antes de un año por toda la tramitación que tienen que sortear los proyectos, ya que la licencia municipal es el último paso que se da y previamente las infraestructuras tienen que lograr el permiso de la Conselleria y de Industria. De hecho, ha afirmado que las cuatro instalaciones, dos en Saldas y dos en Perleta, que han obtenido licencia municipal este año (antes de la entrada del nuevo gobierno local) no han empezado las obras.

Aplacar la polémica

Con esta comparecencia, el equipo de gobierno ha querido lanzar un mensaje en defensa de las renovables "por sus beneficios claros para el medio ambiente con la protección del territorio, paisaje y patrimonio del campo de Elche". El objetivo municipal, según el edil del área, "es favorecer inversores que quieran venir a Elche y a los posibles ciudadanos afectados, así como su paisaje". El concejal popular ha defendido que el ejecutivo local quiere" traer inversión a Elche pero cumpliendo la ley". Al hilo, ha añadido que la voluntad del gobierno municipal "es fomentar las energías limpias, entre ellas la fotovoltaica, no estamos poniendo ninguna piedra en el camino, al contrario, queremos hacerlo de una forma reglada que no perjudique a nadie y que no pueda ser fuente de problemas en un futuro para nuestro territorio".

Asimismo, el ejecutivo local ha querido rebajar la polémica generada apuntando a que el Ayuntamiento de Elche no es el único que ha tomado la decisión de suspender licencias, ya que hay otros municipios, "con distintos colores políticos" con medidas similares. Soler ha puesto como ejemplo Alicante, Elda, Ibi, Onil, Xixona, Mutxamel y Castalla. "Ni hemos sido los primeros, ni hemos sido los únicos", ha afirmado el concejal de Estrategia Municipal.