El periodista manchego de origen pero ilicitano de corazón, Sacramento Alvear, leyó en el Gran Teatro este martes el pregón que abre las fiestas que conmemoran el hallazgo de la imagen de la patrona de Elche, la Virgen de la Asunción, en la playa del Tamarit, por el guardacosta Francés Cantó, en una de las tradiciones más queridas donde tiene hunde sus raíces el Misteri d’Elx. Como explicó el pregonero, es «una fiesta dentro de otra fiesta», refiriéndose al hecho de que los actos de la Venida de la Virgen se conmemoran dentro de la Navidad, los días 28 y 29 de diciembre. El acto tuvo lugar en el Gran Teatro ante un patio de butacas prácticamente lleno. Glosó al pregonero la también periodista Mayte Vilaseca.

Fue un pregón incluso con regalos sorpresa al final por parte del pregonero a la Sociedad Venida de la Virgen (un video, ejemplares de una publicación en la que trabajó, fotografías, pósters,...) y de vítores a la patrona e, imitando al propio Cantó, cuando invitó a voz en grito a los ilicitanos a acudir la madrugada de este jueves 28 de diciembre a rememorar el hallazgo. Hubo imágenes curiosas que se pudieron proyectar en la pantalla gigante en la que se convirtió el escenario con sus orígenes manchegos, y la excelente interpretación de la Sinfónica de Elche, a quien en varias ocasiones dio el paso Alvear para que interpretaran canciones -«Ayer y hoy», de Alfredo Javaloyes; «Soy para Elche», de Manuel Torres; o la pieza country «Shenandoah»-.

Orígenes

La «voz de oro», como le definió el expresidente de la Sociedad, José Antonio Román Parres, quien recibió una distinción, arrancó el pregón contando sus orígenes, en el pueblo de Mestanza y destacó entonces el hecho de que, gracias a las nuevas tecnologías, en un futuro se podrá acceder tanto al pregón como a las imágenes del acto a través de un simple código QR. Alvear advirtió al público que el suyo iba a ser un pregón más personal y de su relación con la patrona, «más que de teología y filosofía», aunque al final dejó también algunas semblanzas al respecto.

Habló de ese joven periodista que terminó por conocer poco a poco a la Venida de la Virgen y a otras fiestas. Leyó algunos titulares sobre la petición del dogma de la Asunción de María a los cielos y de cómo se obtuvo. Por ello, editaron un póster de la patrona, se editó «la trilogía del Misteri», que pusieron a la venta con la publicación el Fardatxo y explicó cómo grabaron el drama sacrolírico ilicitano. «Nos tuvimos que quedar a comer en la calle, en la puerta del Sol, porque no se podía cerrar con todo nuestro cableado. Y todo se hizo bajo la atentísima vigilancia de Diego, el sacristán, y la hermana Belén. A partir de ese momento mi relación, sobre todo con la Venida de la Virgen, fue más estrecha».

Fiesta "pequeña"

El pregonero recordó que se abren unas fiestas de Interés Turístico en la Comunidad Valenciana. «Durante mucho tiempo ha sido considerada como una fiesta ‘pequeña’ frente a las representaciones del Misteri, las fiestas de agosto, o la gran Semana Santa. Y mucho más cuando el hallazgo en la playa se realizaba cada cinco o cada dos años». Y dijo que el éxito actual de las fiestas se debe a «focalizar un solo objetivo: la figura de la Virgen de la Asunción y la veneración y el amor que desde hace siglos se ha mantenido vivo en nuestro pueblo».

Recordó que en estas fiestas solo hay dos protagonistas con nombre propio, «la Virgen de la Asunción y Francés Cantó, los demás tienen nombre común: los marineros, el ayuntamiento antiguo, los sacerdotes, los lectores del bando, las comisiones de fiesta, las casas regionales, los gigantes y cabezudos, els angelets...». Animó a los asistentes a ver también el día 28 entrar a la patrona en Santa María, tras la procesión, pero desde el interior del templo y escuchando los acordes del himno de la Venida interpretados al órgano. Recordó a dos personas impagables, José Blas y José Miguel Rocamora, lector del bando y tambor, quienes anuncian el hallazgo desde hace cinco décadas.

Dogma

Y, centrado en la patrona, recordó que «todo esto que hacemos nosotros de proclamar la Asunción de la Virgen de la Asunción a los cielos no es nada nuevo. Desde los primeros siglos del cristianismo se puso en evidencia que, teológicamente, la virginal madre del hijo de Dios solo podía serlo si estaba exenta del pecado original y, por tanto, además, ajena a la corrupción de la muerte. De tal forma que, como el Resucitado, solo podía entrar en el cielo en cuerpo y alma». Se refirió al texto que se halló en el arca cuando fue descubierta por Cantó, «Soy para Elche» y dijo: «Este hecho ha estado latiendo en el corazón de generaciones de ilicitanos y manteniéndolo contra viento y marea. Ahora el pueblo ha crecido mucho y ha acogido a muchas gentes que hemos acudido a este oasis de palmeras para formar parte de su desarrollo social y económico, algo en lo que seguro que tiene mucho que ver nuestra virgen». También pidió extender el conocimiento de las tradiciones a las futuras generaciones, «incluso las religiosas, ¿por qué no? Ojalá que esto sirva de acicate para que nuestros jóvenes, y no tan jóvenes, se sientan atraídos por nuestra historia sagrada»

"Ojalá que esto sirva de acicate para que nuestros jóvenes, y no tan jóvenes, se sientan atraídos por nuestra historia sagrada»

La Sociedad Venida de la Virgen entregó distinciones al concluir el acto. Entre ellas, la más emotiva a Paco Vicente, quien falleció en este 2023. Fue el alcalde el que cerró los parlamentos, lo hizo con un discurso justo en los tiempos, «la segunda Navidad llega a Elche. El nacimiento de una devoción que tiene 700 años. Esta es la fiesta de la esperanza».