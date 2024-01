«Los Moros y Cristianos de Elche tienen festeros suficientes, la asociación está muy sana y confía en crecer»

¿Se asienta cada vez más el Mig Any?

Es así, uno de nuestros proyectos cuando cogimos la presidencia era activar y fomentar todos los actos festeros. Nuestro proyecto se basó en la gestión económica, visibilidad festera y mejora de los diferentes actos. El Mig Any antiguamente era un aviso de que faltaban seis meses para las fiestas de agosto y hoy en día, aunque se mantiene ese aviso, es un fin de semana muy completo y muy intenso con multitud de actividades que prácticamente una semana antes empieza con el concierto de música festera.

Tener himno propio les ha costado varios años, ahora pueden ponerse al nivel de otros municipios...

Era uno de nuestros proyectos estrella porque consideramos que para una población como Elche y con más de 40 años en la ciudad, aunque históricamente, hace siglos ya había manifestación de desfiles, necesitábamos un himno, y no es fácil tenerlo. No es una pieza normal y corriente, queríamos algo propio expresamente hecho para nosotros. Nos costó un poquito y logramos que todo se uniese. Conseguimos contar con Francisco Valor, autor de la música y letra, y también que nos echaran una mano económica hasta que finalmente pudimos presentarlo en el concierto de música festera. Es un gran himno, musicalmente hablando y por la letra, que es muy sencilla para cantar y muy de Elche porque hace alusión a sus elementos más importantes como la Virgen de la Asunción, las palmeras o la Dama.

Tras el reconocimiento de fiesta de interés turístico autonómico, ¿se está peleando por la declaración nacional?

Estamos trabajando en ello, evidentemente lleva un procedimiento. Cuando asumimos la junta directiva teníamos muchas comisiones de trabajo de festeros enfocados y se está estudiando la solicitud. Todo precisa de documentación exhaustiva, hay que justificar, y cuando la tengamos la mandaremos al Ayuntamiento para que lo eleve a la administración pertinente. Es un deseo, me gustaría finalizar el mandato y que estuviese concedido. Las fiestas de Elche no tienen nada que envidiar a otra población y ya las juntas directivas nos esforzamos para instar a la conselleria para la declaración de interés autonómico.

¿Está en un momento dulce la asociación?

Como a todas las entidades de cualquier tipo la pandemia de coronavirus nos afectó bastante con un número de bajas considerable, pero podemos decir que hemos recuperado casi el 100% de esas bajas. Hoy en día las comparsas tienen el número suficiente de miembros para salir y la asociación está muy sana, estable y confía en crecer. En estos momentos hay unos 1.000 festeros en varias categorías.

¿Llega la tradición a los menores?

La fiesta es muy familiar y los niños mayoritariamente vienen por sus padres. Uno de los ejes es dar a conocer las celebraciones en colegios. En octubre llevamos al rey don Jaime, hacemos pequeños desfiles en los patios de colegios e incentivamos la participación con concursos de dibujo. El objetivo con estas actividades es que conozcan la fiesta y sean un poco los que tiren de los padres.

El Ayuntamiento ha planteado reducir los días de fiestas en agosto. ¿Son partidarios?

Por ahora no tenemos ninguna noticia sobre si se está reajustando. Nosotros empezamos el 7 y acabamos el 11 al mediodía, no generamos tanta ocupación y los actos previos, como las galas de proclamación, prácticamente no afectan a la calle porque son en recintos cerrados para nosotros.

La Undef alertó de que los Moros y Cristianos son las fiestas que más pagan de toda España por los derechos de autor a la SGAE. ¿Cómo les afecta?

Esto es un gasto que tenemos que sufragar, que no alcanza el 10% del presupuesto, porque la SGAE tiene controlados nuestros actos festeros, hacen un cálculo y no podemos como asociación hacer ninguna cosa. No negamos que el compositor tenga un derecho por haber creado una pieza musical, queremos que se regule sin dejar de pagar pero que no nos agobie el pago, que va variando según el año y se está triplicando.

¿Se ha burocratizado salir a las calles?

Salir a la calle no es complicado, pero todo sube, tenemos la ilusión, las ganas, las aportaciones del Ayuntamiento, subvenciones que se gestionan a través de la conselleria y la Diputación de Alicante y con todo eso vamos solapando el incremento de gastos, lo que tenemos claro es que no podemos bajar el listón, hay que mantener la fiesta, y si hay que hacer encaje de bolillos, se hace. Tenemos que salir de forma digna y que hablen de qué buenos Moros y Cristianos hay en Elche.

Legado

¿Qué legado quiere dejar cuando acabe el mandato en 2026?

Procuramos que la asociación tenga mejor gestión y visibilidad desde la página web, disponer de exposiciones y estamos con una investigación documental, recuperación de documentos gráficos y ropajes. También cada vez intentamos colaborar más con las comparsas, capitanías y Abanderado, y fomentar el disparo en la pólvora y la participación musical. Queremos que los actos que salgan a la calle vayan mejorando año a año.