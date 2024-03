El mundo del calzado de Elche despide al empresario Antonio Galiana, presidente 11 años de AICE

Los zapateros de Elche despiden hoy a Antonio Galiana Maciá (Elche, 1935), quien fuera presidente de la Asociación de Industriales del Calzado de Elche (AICE) durante once años. Será enterrado esta tarde del jueves, 29 de febrero. Sus restos mortales se encuentran en el tanatorio de l'Aljub, sala 2, donde habrá un responso de despedida a las 15.45 horas.

Hombre afable y amante del deporte, de la vela y del ciclismo, pero especialmente del Elche CF, donde ocupó cargo en la directiva en la época más gloriosa, siendo tesorero con Manuel Martínez Valero, fue un defensor de los empresarios del calzado y del sector como motor de la economía local. Entre 1994 y 2005 estuvo a frente de AICE.Toda su vida fue un emprendedor que supo compaginar la actividad en su negocio con otras iniciativas, como la industria auxiliar del calzado (en la producción de pisos y de granza) o, incluso, en la fabricación de turrón.

Junta directiva de la patronal del calzado con Jaime Carbonell, Jose Orts, Antonio Galiana y el desaparecido Pascual Ros / INFORMACIÓN

IFEMA

Ver a Antonio Galiana en ferias de calzado, como se dio el caso durante años en IFEMA, el Instituto Ferial Madrileño; en encuentros de la patronal; en reuniones de trabajo y negociaciones con los sindicatos o en los comités ejecutivos de la patronal FICE, eran símbolos de su compromiso con el sector y, en especial, con la representación de las empresas ilicitanas. Estuvo medio siglo dedicado a la fabricación de zapatos y, en sus mejores momentos, su negoció alcanzó los 140 trabajadores. En 2007 se le tributó un cariñoso homenaje por la patronal zapatera.

Antonio Galiana con Rafael Calvo, a la derecha, quien fue presidente ejecutivo de FICE, ya fallecido / INFORMACIÓN

Pintura

Ya siendo mayor redescubrió la pintura que tanto le entusiasmó de niño. De hecho, fue en 2011 su última aparición pública para presentar una exposición individual de pintura, la primera que realizó, se llamó "Colores y recuerdos". Dijo que desde niño le había gustado pintar pero no fue hasta muy mayor, cuando un amigo le regaló un caballete y pinturas tras ir a su casa y ver cómo pintaba, cuando realmente rescató esa afición, contó aquel día de la inauguración "De estar siempre con dolores de cabeza por la fábrica y de ir y venir a reuniones, pasé a estar tranquilo en mi casa pintando. Me pongo un disco de zarzuela o música clásica, cojo el pincel y me convierto en el hombre más feliz del mundo», declaró en una entrevista.

Aquella exposición pictórica la realizó con 76 años y cuando su vida como empresario ya estaba finalizada. De hecho recordaba que fue un doctor honoris causa, en un acto en la UMH, quien le dio un nuevo sentido a su vida con sus palabras, "aquel señor dijo que en la vida las personas pueden conseguir todo lo que quieran. Todo es cuestión de proponérselo y de tener voluntad y tesón. Aquello me abrió los ojos. Abandoné los cargos, dejé hasta la pesca, vendí el barco... y me dediqué a pintar". Desde entonces han sido trece años sin apariciones públicas y dedicado a su familia y amigos.

Homenaje de AICE a Antonio Galiana durante la época de Diego Macià al frente del Ayuntamiento de Elche como alcalde / INFORMACION

Consejo Social

Fue miembro de COEPA, la patronal alicantina ya desaparecida, también de IFA y del Consejo Social de la Universidad Miguel Hernández de Elche, donde relevó a Francisca Pujalte en el cargo de secretario, en 2008. Amante de las tradiciones, era fácil verlo cada año en los actos del patrón de los zapateros, de San Crispín, asociación que ayudó a potenciar para que recuperara el impulso de antaño al punto que fue presidente de honor. También fue miembro de la directiva del Club Náutico de Santa Pola durante muchos años.