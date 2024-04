Elche aspira a dotar de compañía a las personas mayores que residan solas y sean vulnerables

El Ayuntamiento de Elche está llevando a cabo una tarea para identificar a las personas mayores que viven viven solas en el municipo, pero además que presenten un estado de vulnerabilidad o fragilidad, como por ejemplo una discapacidad, que les impida llevar a cabo una vida completamente autónoma.

Este trabajo se engloba dentro de lo que se ha denominado proyecto Código NES (donde las siglas significan no estás solo) y supone en definitiva la puesta en marcha de un sistema de cribado poblacional para la detección de las personas mayores de 65 años en soledad así como la vigilancia y seguimiento a través de una red que fomente la cooperación entre profesionales sanitarios y servicios sociales.

Acciones

La edil de Mayores, Aurora Rodil, señala que en el municipio ilicitano se encuentran cerca de 10.000 personas mayores que viven solas. No obstante, matiza, esto no significa que todas ellas se encuentre en una situación de desamparo por unos u otros motivos. Es por esto por lo que el Ayuntamiento quiere saber cuántos de nuestros mayores que viven solos en casa requieren de atenciones puntuales o incluso continuadas, si no las tuvieran, con el fin de prestarles apoyo y seguimiento en función de sus necesidades y situación personal.

Rodil indica que para conocer esta realidad están contando con datos no solo a partir de los registro municipales, sino que también con los que aportan los centros de Atención Primaria, es decir, cuando acuden los mayores para la vigilancia de su salud, y los de las organizaciones no gubernamentales, como por ejemplo Cruz Roja o Conciénciate, entre otras.

Una persona de edad avanzada, junto a la basílica de Santa María en Elche / Áxel Álvarez

Vecinos

Pero además, para hacer este «diagnóstico de soledad», el Ayuntamiento quiere contar también con información que se aporte desde los distritos y juntas vecinales, ya que muchas veces son los propios inquilinos en los distintos portales o casas los que conocen mejor la situación real de alguien que vive puerta con puerta o en el inmueble de al lado.

Una vez que se tiene identificadas a estas personas de la tercera edad con más o menos necesidades, el Ayuntamiento analiza caso por caso para ver, por ejemplo, si necesitan solo acompañamiento en su hogar, es decir que se les dé conversación y escuchar, ayudar en tareas puntuales del hogar, incluso acompañar al médico, llevar y traer la compra o acudir a por medicamentos.

ONG

Sería en este caso cuando entrarían en acción los grupos de voluntarios de las distintas organizaciones no gubernamentales que desempeñan su labor en Elche, cuya tarea es fundamental para este programa, que estaría acompasado de otras acciones municipales paralelas para que los mayores en el municipio no se sientan al margen o aislados ni olvidados en la sociedad.

«Queremos que tengan una vida activa para no caer en esa soledad y que les lleve a la depresión y a la falta de salud», insiste Aurora Rodil, quien considera una prioridad del Ayuntamiento no dejar desasistidos a nuestros mayores que residen en soledad.

Una iniciativa de Cs de hace dos años para vigilar y hacer seguimiento La entonces portavoz del grupo municipal de Ciudadanos en Elche, Eva María Crisol, pedía a finales de mayo de 2022 que se pusiera en marcha precisamente este proyecto del que hace bandera Vox. La formación naranja consideraba que las políticas de envejecimiento activo, pese a ser efectivas, no acababan de dar solución con la eficacia que se requiere a los problemas de control de la salud de las personas mayores, condenadas la mayoría a una soledad sobrevenida o no deseada, situación que se ha agravado por la crisis socio-sanitaria generada por la covid-19. Por eso se reclamaba conocer de manera actualizada las necesidades sanitarias de los mayores de 65 años, de manera que encuentren cubiertas sus necesidades sanitarias y de control por su centro de salud y los servicios sociales de manera rápida y eficaz, sobre todo para que la persona se sienta protegida y no esté sola. La iniciativa de Cs se aprobó por unanimidad en el pleno de mayo de 2022.

