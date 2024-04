Conflicto | La UMH de Elche desconvoca el paro estudiantil por las nuevas fechas de exámenes previsto para el día 22

La Delegación de Estudiantes de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche ha informado este viernes sobre la decisión del Rectorado de desconvocar el paro académico que aprobaron por unanimidad. Iba a ser la primera movilización desde la creación de la institución académica hace un cuarto de siglo en contra del acuerdo de la institución (aunque ellos tienen un voto, pero minoritario) de adelanto de la convocatoria extraordinaria de exámenes de septiembre a julio a partir del próximo curso académico.

Según los estudiantes, la desconvocatoria se ha hecho "a través de una aplicación interna, con un mensaje a todo el personal, pero sin contestar al expediente de la Delegación. Nos mostramos avergonzados por la actuación de la institución académica", explican en una nota. A pesar de la decisión del rector, Juan José Ruiz, la Delegación General de Estudiantes "llama a una movilización del próximo lunes 22 de abril", el mismo día que se iba a realizar el paro. Según los estudiantes, desde la institución se ha hecho saber a todo el personal que "el próximo lunes se considera día lectivo a todos los efectos", lo que para ellos constituyen una desaprobación al acuerdo que adoptaron por unanimidad esta misma semana.

Artículo 53

Los estudiantes consideran que para que la UMH les desconvoque un paro es preciso un informe jurídico que avale dicha decisión, algo "que no se nos ha facilitado". En cualquier caso, dicen, la asesoría jurídica de la UMH habría realizado una interpretación de la normativa según la cual, "la convocatoria no cumple con el reglamento de organización y funcionamiento de la propia delegación en su artículo 53", que es el que regula el paro académico, sobre el periodo de convocatoria de cinco días. Según los alumnos, lo hicieron el lunes en plazo, al parecer y según la UMH, no ha sido así.

Una clase de la UMH, en una imagen de archivo / Áxel Álvarez

"Esta actuación es otra muestra del rectorado de que no tiene ninguna intención de incluir la opinión de los estudiantes y de que toda la comunicación se sigue realizando sin contar con los órganos oficiales de representación estudiantil de la UMH".

Ventajas

Como se recordará, desde hace semanas se han mantenido contactos entre la Universidad de Elche y los estudiantes por este tema sin llegar a acuerdo alguno. La UMH recuerda que es la única universidad valenciana, y una de las pocas de España, que mantiene los exámenes en septiembre, lo que provoca muchos problemas con el resto y afecta a la propia vida estudiantil, especialmente en los últimos cursos entre aquellos alumnos que deben completar sus estudios en la convocatoria de septiembre y cuando llega el aprobado se encuentran fuera del periodo de matrícula de estudios de postgrado, caso de másteres.

Recogida de firmas en una de las aulas del campus de la UMH en Elche el pasado marzo / INFORMACION

También por los problemas que generan a los estudiantes Erasmus que tiene que regresar después del verano para realizar exámenes que han suspendido en las convocatorias ordinarias.

Desventajas

Los alumnos esgrimen las desventajas del cambio y los problemas que también suceden con aquellos que alquilan pisos turísticos que en julio pasan a nuevos inquilinos. Que realmente esa convocatoria de julio comenzaría en junio, sin tiempo para preparar los exámenes o que muchos en julio tienen trabajos turísticos que de tener que preparar exámenes, perderán. Igualmente, argumentan que muchos son de Alicante y cursan en Elche por las Hogueras de San Juan, que coinciden con fechas de exámenes en la UA pero no en la UMH.

La UMH tendió la mano para, por ejemplo, mantener la convocatoria en septiembre para los trabajos fin de grado, pero no hay posibilidades de acuerdo. Lo que ha llevado a esta situación y a que en cuestión de días se apruebe el nuevo calendario que comenzará a surtir efectos a partir del próximo curso académico 2024/2025.

Encuesta

La Delegación de Estudiantes llegó a realizar una encuesta, que les dio la razón a mantener las fechas, aunque el porcentaje ni mucho menos fue aplastante, y una recogida de firmas días antes de Semana Santa. "Desde que se hizo pública la convocatoria (de paro) hemos sido objeto de presiones por parte de la Universidad a través de canales no oficiales, en los cuales se nos ha instado en reiteradas ocasiones a desconvocar el paro académico. Cabe destacar que estas presiones no han sido acompañadas de una respuesta oficial por parte de la universidad a la instancia general que presentamos mediante sede electrónica para la convocatoria de paro", añaden.

Uno de los edificios de la UMH de Elche / INFORMACION

El lunes, tras esta situación anómala, han decido mantener una protesta o movilización, ya no tienen autorización para un paro académico. "Nos sentimos avergonzados por la actuación de la institución académica y llamamos a una movilización el próximo lunes 22 de abril, misma fecha que se iba a realizar el paro académico y a su vez destacamos que no hemos recibido respuesta por los canales oficiales a la convocatoria de paro y es que el expediente, a esta fecha, sigue abierto".