La UMH de Elche explica las ventajas a los alumnos que traerá adelantar exámenes y unificará el calendario entre universidades

La propuesta del Vicerrectorado de Estudios de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche para el adelanto de exámenes de septiembre a julio y de diciembre a octubre, que se votará por el Consejo de Gobierno a finales de abril, pretende acabar con la anacronía entre la institución académica y el resto, defiende su vicerrectora, Susana Fernández de Ávila, quien recuerda que no es una iniciativa personal, pero sí es suya la competencia de fijar el calendario, es una propuesta del equipo rectoral que encabeza Juan José Ruiz. De hecho, debía haber sido aprobado en marzo, porque esa era la idea inicial, ya que se llevan meses manteniendo reuniones con los delegados de alumnos, centros, facultades, y directores de escuela, algunas de ellas desde antes del inicio del curso.

La vicerrectora entiende que "nos hemos quedado fuera del calendario del resto de universidades. Y no solo eso, también los colegios, los institutos, la EVAU, las pruebas de admisión a las universidades. Todas ellas cambiaron hace muchos años". La directora general de Universidades, además, ya ha pedido en varias ocasiones a la UMH que cambien las fechas de septiembre para adaptarse al calendario del resto. "Cada vez hay que montar un calendario de convocatorias, becas, ayudas,... somos un punto discordante y se hace un tremendo esfuerzo para no dejar fuera a nuestros alumnos. Todo hasta ahora se ha resuelto con adaptaciones, pero no es la solución", explica.

Propuestas atendidas

El Vicerrectorado también ha escuchado propuestas de la Delegación de Estudiantes y así permitirá que el TFG o el TFM se presente a final de julio, pero se mantiene la convocatoria de septiembre, que para la presentación de los trabajos no se pierde. También han escuchado la iniciativa de hacer las recuperaciones dos semanas más tarde de los exámenes; es decir, los de enero, en febrero; y los de junio, en julio.

De hecho, y así se la han hecho saber a los representantes de los alumnos, se va a dar libertad a los centros para que lleguen a acuerdos y fijen incluso sus propios calendario de exámenes. Porque esta idea, que no es otra que la de ir dando autonomía, descentralizar una universidad que ha crecido de forma exponencial, es un objetivo del equipo rectoral.

Sobre las quejas sobre preparar exámenes en fechas de San Juan, porque hay muchos estudiantes de Alicante que les coincidirá con Hogueras, el Vicerrectorado considera que es la misma situación que tienen los de la Universidad alicantina, pero también la del resto de alumnos del sistema educativo de secundaria, ciclos y bachillerato y no es algo que, por lo tanto, valoren como motivo de peso. El Vicerrectorado, en cambio, pone en valor el parón de dos semanas que va a haber entre el final de clases y el comienzo de los exámenes.

Ventajas

La vicerrectora hizo llegar a la Delegación de Estudiantes un decálogo de ventajas durante las reuniones que han mantenido por este asunto a fin de que entendieran que los alumnos de cursos iniciales no van a ver el adelanto desde el mismo prisma. A pesar de ellos, el órgano de representación de los alumnos se opone y esgrime sus motivos. Ahora ha comenzado una recogida de firmas en contra de la decisión que, de no haber marcha atrás, se adoptará en un mes. Estos son los principales argumentos para el cambio de fechas de la institución:

Armonizar calendario.

Ventajas sobre la fecha límite para la solicitud de diversas becas y ayudas y para el acceso a otros estudios que requieran haber finalizado el grado/máster tanto en otras universidades como en la propia UMH, así como el acceso a otros grados a través del cupo de titulados. Facilita la formalización de convenios de movilidad y evita incompatibilidades puntuales con el programa Erasmus. Las prácticas en ciertas opciones laborales, así como concurso y oposiciones pueden estar ocupados acabando en septiembre.

Planificación y organización de profesores y estudiantes.

Se adelanta la docencia del primer cuatrimestre que finaliza antes de Navidad y los exámenes comenzarán a la vuelta de vacaciones sin semanas lectivas de por medio. El segundo cuatrimestre acabará en mayo, con lo que se gana tiempo para la extraordinaria en julio, "con suficiente separación de días respecto a la ordinaria de junio". Se amplía el periodo de fechas de exámenes respecto a septiembre y habrá más días para encajarlos todos.

El profesorado tendrá más tiempo para corrección y revisión. Se ganan tutorías con el profesorado antes de exámenes que en agosto son inhábiles. Mejor gestión de los periodos de defensa y evaluación de los TFGs y TFMs y más días que en septiembre. Los estudiantes tendrán mejor planificación y organización del curso siguiente sabiendo las asignaturas que han superado. Se resuelve antes la matrícula, se tiene antes acceso al campus virtual, material y funcionalidades disponibles (como grupos de prácticas).

Descanso.

Se evitan interrupciones significativas dentro del mismo curso y se posibilita que el periodo estival se pueda dedicar a otras actividades. El número de examinados en septiembre es bajo, en otras universidades ha aumentado tras adelantar las fechas de examen de septiembre (a julio) y diciembre (a octubre). La UMH entiende que se aumenta la motivación con la evaluación continua "por la cercanía de la segunda oportunidad y aprovecha la continuidad del aprendizaje del semestre anterior".

Quien quiera estudiar en agosto no tendrá la convocatoria de septiembre pero sí la de octubre y, en caso de suspender, engancharse a las clases de las asignaturas del primer cuatrimestre. El verano se puede dedicar a otras actividades más propias: voluntariado, idiomas, prácticas, trabajo, descanso...