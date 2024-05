El Consell autoriza el plan de movilidad que quitaba 1.900 aparcamientos en Elche y el bipartito mueve ficha para modificarlo

El Plan de Movilidad Urbana Sostenible que aprobaron PSOE y Compromís poco antes de las municipales de hace un año, y que implicaba ganar 32.000 metros cuadrados para el peatón a cambio de suprimir 1.900 plazas de aparcamiento, ha conseguido el aval del Gobierno autonómico del PP y Vox. La Conselleria de Medio Ambiente e Infraestructuras ha emitido informe ambiental favorable al proyecto y da hasta 2028 al Ayuntamiento para la aprobación definitiva.

De no ser así, la Administración local tendrá que iniciar de nuevo el procedimiento de evaluación ambiental y estratégica, que en este caso ha tardado casi cuatro años en materializarse desde que el anterior Ejecutivo inició la tramitación. Ahora bien, como el equipo de gobierno, de PP y Vox, se opone de plano a suprimir plazas de estacionamiento, ha movido ficha y estudia si con la revisión que piensan llevar a cabo del documento será necesario volver a solicitar los informes ambientales, lo que de ser así ralentizaría el proceso para que la ciudad tenga un plan de movilidad circunscrito al suelo urbano y actualizado que vaya más allá del que se implantó hace una década.

Retirada de aparcamientos

Precisamente una de las medidas más polémicas que planteó el anterior equipo de gobierno para ganar espacio público era retirar más de 700 plazas en Carrús, 510 en El Pla y el entorno del Palmeral, y más de 380 en la zona centro y El Raval, todo a través de una remodelación de aparcamientos para fomentar el espacio habilitado para residentes.

Aunque desde la Concejalía de Movilidad insisten en que no habrá recortes en este sentido, reconocen que no se ha entrado de lleno a planificar los cambios que quedarán regulados en cuanto a movilidad. No obstante, trasladan que sólo peatonalizarán viales si hay informes técnicos y de la Policía Local que así lo avalen, y también si existen peticiones vecinales al respecto.

El edil del área, Claudio Guilabert, reprueba que el anterior equipo de gobierno no tuviera en cuenta los informes de viabilidad económica a la hora de retirar carriles de circulación en algunas partes de la ciudad. El concejal defiende que están apostando por la movilidad en diferentes ámbitos porque pondrán en marcha ayudas para adquirir vehículos eléctricos y apuestan por incorporar líneas de autobús accesibles a las pedanías. Además, es partidario de la modificación de este plan municipal para incorporar a las pedanías.

Obras de supresión del carril bici en José María Buck el pasado agosto en Elche / Áxel Álvarez

La resolución del informe ambiental, emitida en abril y publicada este viernes en el DOGV, llega después de que el Ayuntamiento consultase en su día el expediente a diferentes departamentos de la Conselleria de Política Territorial y Obras Públicas, así como a la Conselleria de Educación y Transportes.

Reducir emisiones

Este último informe indica que el desarrollo del plan no tendría una repercusión negativa en el medioambiente y, precisamente, se justificó el desarrollo del PMUS en la búsqueda de un nuevo modelo de movilidad para reducir los contaminantes atmosféricos en zonas como el centro, que superaban el máximo permitido según mediciones de 2019, antes de la peatonalización.

El documento alerta de un incremento de las emisiones precisamente porque la flota móvil también va escalando anualmente superando al cierre de 2023 los 161.000 vehículos y en torno al 99% utilizan combustibles fósiles.

Este documento, de hecho, apunta a que en Elche se realizan a diario 576.000 trayectos, con una media de 2,8 desplazamientos por persona, mayoritariamente dentro del término municipal y en un 21% de las ocasiones para llegar a Alicante, Crevillent o Santa Pola.

Más de la mitad de viajes con coche privado

Además, el 58% de estos viajes se realizan con transporte privado, lo que complica la búsqueda de aparcamiento a pesar de que hay más de 30.480 plazas repartidas por la ciudad. Para muestra, el hecho de que es habitual por la noche el estacionamiento irregular de vehículos en pasos de peatones y otras zonas no habilitadas como vados, a lo que se suma que la zona azul tiene una rotación muy baja, ya que al día suelen ocupar una plaza sólo entre dos y cuatro coches.

Precisamente el PMUS abogaba por potenciar el transporte colectivo para reducir el exceso de coches en las calles, pero la realidad es que sigue costando captar usuarios en la red de autobuses urbanos y uno de los factores que influyen es que el 64,6% de la flota, es decir, 42 de los 65 autobuses en activo tienen diez años o más, según consta en la redacción de este plan que no tiene en cuenta las últimas adquisiciones de modelos híbridos.

En resumen, el plan se marcaba entre los retos el límite de la velocidad a 30 kilómetros por hora en todo el núcleo urbano, crear corredores verdes, incentivar el coche compartido, impulsar una red de parkings disuasorios, ampliar la red ciclista y la flota del autobús.

