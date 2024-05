Movilidad declara gratis la zona azul en Elche desde las 13 horas entre el 16 y el 31 de julio

El servicio de Ordenación y Regulación del Aparcamiento (ORA) en Elche, la conocida popularmente como "zona azul" será gratis todas las tardes (el servicio es de pago desde las 17 a las 20 horas) durante la segunda quincena del mes de julio, según ha anunciado este miércoles el concejal de Movilidad, José Claudio Guilabert, quien lo ha justificado por dos motivos. Uno de ellos es que era un compromiso municipal y, el segundo, que redundará en un beneficio para el comercio en una época por las tardes el calor reduce mucho su actividad mientras se encuentran inmersos en plena campaña de rebajas. La única excepción al pago en la "zona azul" es en el mes de agosto, que es gratuito desde la puesta en marcha del servicio municipal.

La empresa municipal PIMESA ha hecho un informe según el cual la pérdida económica que supondrá no cobrar en el millar de plazas disponibles en zonas comerciales no es importante, pese a que este es un servicio ya de por sí deficitario que en 2023 arrojó unas pérdidas de 20.000 euros. Según el estudio, en esa quincena vespertina de julio no se utiliza ni la mitad de los aparcamientos (un 47 %). Con ello, aparcar a partir de las 13 horas, cuando finalice el horario matutino, permitirá dejar estacionado sin coste alguno hasta las 9 horas del día siguiente porque con esta medida solo durante cuatro horas diarias habrá control y pago por estacionar. En estos momentos, se permite estacionar un máximo de 2 horas lo que supone pagar un total de 1,65 euros, mucho más barato que en el resto de localidades de nuestro entorno o de parecido tamaño, y también si se compara con los precios vigentes en los aparcamientos subterráneos gestionados a través de concesión.

Sin más ORA

El concejal Guilabert, quien ya dijo hace meses que pese a las pérdidas no se prevé un aumento de los precios de la ORA, aseguró que tampoco está dentro de los proyectos del equipo de gobierno (PP y Vox) un aumento de la "zona azul" a barrios de la ciudad, pese a que el pasado mandato se aseguró que era una demanda de vecinos y comerciantes. Según el actual responsable municipal, no tienen ni una sola petición en este sentido, pero de recibirla, la estudiarían, pero no va a ser una iniciativa que acometan de motu propio.

Aparcamiento regulado en Elche junto al Parque Municipal y a pocos metros de Candalix, donde es gratuito / Áxel Álvarez

PMUS

El concejal, a preguntas de los periodistas, aseguró que sí se plantean modificaciones sobre el documento marco que deben regir la movilidad en Elche, el PMUS (Planes de Movilidad Urbana Sostenible). La justificación es que, en su opinión, el anterior equipo de gobierno (PSOE y Compromís) elaboró un documento que no era acorde a las necesidades reales de la ciudad y que se aprobó de espaldas a los agentes sociales del municipio y sin un estudio de viabilidad económica. La eliminación y ampliación de zonas de carga y descarga, los aparcamientos disuasorios o los de pedanías son solo algunos de los muchos flecos del documento que el PP va a cambiar. El edil concluyó asegurando que “ponemos en marcha esta medida por petición de comerciantes y vecinos, algo muy positivo que continúa poniendo en valor que somos un gobierno que cumple con sus compromisos”.