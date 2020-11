La curva de contagios de covid-19 sigue creciendo en Pinoso a pesar de las medidas restrictivas impuestas por Salud Pública y el Ayuntamiento desde mediados de septiembre. Entonces esta localidad del Medio Vinalopó, con una población de 8.000 habitantes, registró más de 50 casos activos de coronavirus. Una cifra que la situó a la cabeza del Departamento de Salud de Elda. Pues bien, dos meses más tarde la incidencia acumulada alcanza los 753,20 casos por cada 100.000 habitantes, el porcentaje más alto de los registrados hasta el momento en el municipio. Además, en las dos últimas semanas se han detectado 60 contagios con PCR y en los siete últimos días tres personas han fallecido con covid-19. Concretamente una mujer de 73 años y dos hombre de 70 y 89. Ante esta situación el alcalde, Lázaro Azorín, ha solicitado al Centro de Salud Pública del Departamento de Salud de Elda que incremente las restricciones para intentar revertir una situación que se está descontrolando. Una de las medidas puesta sobre la mesa es el cierre perimetral, tal y como la Conselleria de Sanidad decretó el pasado viernes para los municipios de Elda y Petrer. De momento, el único confinamiento que afecta al municipio es el perimetral de la Comunidad Valenciana, que se ha ampliado hasta el próximo 9 de diciembre y está evitando los frecuentes contactos de los vecinos de Pinoso con los ciudadanos de la Región de Murcia. Fundamentalmente de Jumilla, Yecla y Fortuna. Precisamente uno de los problemas que se han planteado en los últimos días es el que afecta a las pedanías murcianas limítrofes con Pinoso. En estos casos, si el desplazamiento es por necesidades básicas se permite, pero siempre justificándolo.

«Estamos muy preocupados. Los contagios no cesan, la incidencia acumulada sigue aumentando y se están produciendo demasiadas muertes. La situación es grave y creemos que ha llegado el momento de emprender nuevas acciones para frenar la transmisión del virus. Es algo que pedimos desde el Ayuntamiento y que cada vez más vecinos nos están reclamando », ha explicado Lázaro Azorín.

Sobre la alta incidencia que el virus está teniendo en la localidad dice el alcalde que desconoce los motivos. Tanto la Policía Local como la Guardia Civil están realizando un importante esfuerzo en materia de vigilancia y, salvo casos aislados y puntuales, los vecinos están cumpliendo de forma responsable con todas las medidas restrictivas decretadas por la Generalitat Valenciana. «Apelo, no obstante, a la responsabilidad individual», insiste.

Para el inspector jefe de la Policía Local, en general el comportamiento ciudadano es bueno, pero se trata de una enfermedad que se contagia muchísimo. Por eso no entiende que haya personas que, teniendo síntomas, intenten hacer vida normal y no comuniquen su positivo, con lo cual continúan contagiando a los demás. En general, las medidas se están cumpliendo de forma adecuada. «Pinoso no es un pueblo que tenga grandes aglomeraciones en sus calles, y hay que tener en cuenta que aquí tenemos medidas que son más restrictivas que en otros lugares. Pero, de continuar así, no se podrá evitar el confinamiento perimetral del municipio, y lo que hay que intentar evitar a toda costa es el confinamiento domiciliario», añade el mando policial manifestando una opinión que comparte el alcalde.

Precisamente en Elda y Petrer la Junta Local de Seguridad se reunió de forma telemática al mediodía de ayer para hacer un seguimiento de los tres primeros días de cierre perimetral de ambas ciudades. La ausencia de incidentes en los puntos de control policial ha sido la tónica general. Tampoco se han producido grandes retenciones de tráfico en las entradas y salidas de la conurbación. Únicamente en la autovía A-31 en horas punta. Una situación que Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local de Elda y Petrer tienen previsto subsanar a partir de esta misma mañana.

Salud Pública, desconcertada por la transmisión local

Pinoso apenas registró contagios cuando en marzo irrumpió la primera oleada del covid-19. Sin embargo, con el inicio de la segunda oleada se convirtió en el municipio más afectado de la provincia. Todo apuntaba que el principal foco procedía de la vecina localidad de Jumilla, que a principios de septiembre fue confinada por el Gobierno de Murcia al producirse un incremento exponencial de contagios. Entre Jumilla y Pinoso existen muchos vínculos familiares, laborales y sociales, por lo que las autoridades sanitarias no descartaron una relación directa en la transmisión del virus. Sin embargo en otros municipios cercanos como Algueña la incidencia ha sido mínima. Los responsables de Salud Pública de Elda se muestran desconcertados por el caso de Pinoso. No logran desentrañar los motivos que expliquen una transmisión tan elevada cuando las medidas han sido las correctas, y se han aplicado en tiempo y forma.

Una cuarta parte de la plantilla de la Policía Local de El Campello, de baja por un brote

Once agentes han resultado contagiados y otros cinco están confinados, todos de un mismo turno semanal

Más de una cuarta parte de la Policía Local de El Campello fuera de combate por el covid-19. Un brote iniciado hace ya casi dos semanas mantiene a 11 agentes de baja por haber dado positivo, y a otros cinco confinados por ser contactos estrechos, según fuentes cercanas al Consistorio. Además, hay familiares de los policías que también se han contagiado, así como uno de los conductores de la grúa. Se han hecho PCR a los agentes que han tenido contacto con los afectados.

Todos los funcionarios pertenecen al mismo turno semanal, el que trabajó hace dos semanas y que tenían que reincorporarse ayer. Y al tratarse de 16 de los 23 policías que lo componen, se ha tenido de reestructurar los turnos para mantener el servicio.

Este pasado domingo cayeron los dos últimos agentes, en un goteo de casos que se ha extendido durante dos semanas y cuyo origen se desconoce. El edil de Seguridad, Rafa Galvañ (PP), explicó ayer que para poder mantener el servicio se han tenido que modificar desde ayer los turnos. En lugar de haber tres de ocho horas, esta semana se pasa a dos únicos turnos de 12 horas. La plantilla tiene en total caso 60 agentes.

El regidor manifestó que este brote no está suponiendo una merma en el servicio, destacando la implicación de los agentes para hacer frente a esta situación.

En la Policía Local de San Vicente hay dos agentes que han dado positivo y otro confinado. Uno de los positivos es el comisario jefe, y PP, Cs y los sindicatos exigen PCR para todos los agentes.