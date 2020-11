La comunidad saharaui de Elda y Petrer se hizo escuchar en la tarde de ayer, durante la concentración llevada a cabo en la plaza Castelar, para mostrar su apoyo al Frente Polisario y reclamar un referéndum de autodeterminación. El acto congregó a un centenar de sarahuis y simpatizantes de la causa de ambos municipios en un momento de especial gravedad al reavivarse el conflicto bélico entre el Sahara y Marruecos.

Durante la concentración, el primer gran acto realizado en la provincia para pedir la mediación de España, se dio lectura a un manifiesto en el que, entre otros argumentos y reivindicaciones, se destacó el carácter pacífico del pueblo saharaui. «Pero la paciencia se nos ha agotado y las continuas provocaciones de Marruecos no nos dejan otra alternativa que la de la vuelta a la lucha armada», indicó Mulfaldi Hamad, una joven activista saharaui que advirtió, además, de que no pueden esperar más y ya no creen en las promesas de la ONU. «Ahora vamos a luchar por lo que es nuestro. Por eso reclamamos al Estado Español que nos apoye pues tiene una responsabilidad histórica con nosotros. Éramos una provincia española y ahora le pedimos, sobre todo, su comprensión», añadió Mufaldi Hamad.

Cabe recordar que el Frente Polisario declaró roto el alto al fuego tras el incidente registrado en la zona de Guerguerat, en la frontera con Mauritania, donde Marruecos abrió un paso comercial transfronterizo que suponía una violación del acuerdo de Naciones Unidas. Por eso ha declarado el Estado de Guerra y la tensión va en aumento. De hecho, son los acontecimientos más graves desde que se firmara el alto el fuego en 1991 con el compromiso de la ONU de que se realizaría un referéndum de autodeterminación en el Sáhara.

La campaña de movilizaciones en la provincia para apoyar al Pueblo Sarahui tendrá la siguiente cita el próximo sábado, a las seis y media de la tarde, en la plaza de la Montañeta de Alicante con una concentración frente a la Subdelegación del Gobierno que ha sido convocada por la Coordinadora de Asociaciones Solidarias con el Pueblo Saharaui de la provincia de Alicante.