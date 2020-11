La consellera de Sanidad no tiene intención de adoptar más medidas en Elda y Petrer, además de la anunciada ayer, de mantener durante dos semanas más el confinamiento perimetral de Petrer y Elda. "Lo más importante no es poner más medidas, sino que las que están ya implantadas se cumplan, ha indicado Ana Barceló en la reunión que ha mantenido esta tarde en el Ayuntamiento de Petrer con su alcaldesa, Irene Navarro, y con el primer edil de Elda, Rubén Alfaro. El encuentro ha tenido por finalidad evaluar la situación de ambas ciudades respecto a las actuaciones puestas en marcha, tanto las generales en la Comunidad Valenciana como la particular del cierre de esta conurbación, para tratar de frenar los contagios de coronavirus. "Es todavía pronto para valorar si la medida está teniendo una repercusión positiva pero los datos reflejan que todavía no hemos doblegado la curva y, de hecho, hay un cierto aumento de casos. Así que vamos a prorrogar el perimetraje otros 14 días más". Ana Barceló ha anunciado que todas las semanas mantendrá una reunión de seguimiento por videoconferencia con los alcaldes de Elda y Petrer, y también les remitirá los informes de incidencia del virus para que puedan analizar la situación de cada municipio. "El período de 14 días se toma porque es el tiempo que establece Epidemiología para conocer si una medida tiene o no efectos", ha querido aclarar la consellera matizando al respecto que "espero que no haya que llegar a medidas más drásticas".

La consellera también les ha agradecido públicamente a Rubén Alfaro e Irene Navarro el trabajo que están realizando. ""Entiendo que esto es un sacrificio enorme. Pero también quiere extender mi agradecimiento a los ciudadanos y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad que participan en este dispositivo. No vamos a poder vencer al virus si no hay responsabilidad individual. Es imposible", ha subrayado Barceló.

Respecto al Hospital General Universitario de Elda ha señalado que "de momento está bien" mientras sigue aplicando sus planes de contingencia a medida que aumentan los ingresos en las plantas y en la UCI. Sobre la falta de personal en las bolsas de trabajo ha explicado la consellera que son generales y las de medicina comunitaria de enfermería están vacías. "Pero no se va a dar el caso de que no se puedan cubrir las bajas que puedan producirse en los hospitales. Y si fuera necesario se incorporará la sanidad privada porque en las plantas y en las Unidades de Cuidados Intensivos no solo hay enfermos covid", ha precisado por último.