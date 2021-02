El segundo fin de semana de cierre perimetral se ha saldado en Elda con 23 actas de sanción levantas por la Policía Local. De todas ellas 15 se debieron al incumplimiento del confinamiento de la ciudad, 3 por no respetar el confinamiento domiciliario, 3 por mantener reuniones de más de dos personas no autorizadas y 1 por no llevar la mascarilla.