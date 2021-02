El Ayuntamiento de Villena ha iniciado su proceso de renovación de los miembros del Foro Económico y Social de Villena tras superar su mandato de seis años, un órgano de participación ciudadana que se constituye como ente de participación y de carácter consultivo ante el Ayuntamiento. La edil de Participación Ciudadana, Alba Laserna, explicó que en las próximas semanas se establecerá una serie de reuniones con colectivos y asociaciones para explicar el proceso de designación de los nuevos miembros, las funciones, competencias y sistemas de funcionamiento del Foro. El Foro Económico y Social está formado por 40 miembros más una presidencia que recae en la figura del alcalde, Fulgencio Cerdán. Este ente que tiene como objetivo asesorar y opinar en las líneas generales de las políticas municipales, se divide en cuatro grandes grupos de trabajo. Uno que reúne a colectivos en materia de juventud, mujer, inmigración y mayores. El grupo 2, concentra a los sectores sociosanitarios, vecinales, consumidores, culturales, medioambientales, festeros, deportivos y educativos. Y un tercer grupo que congrega a empresas y profesionales. Un cuarto grupo está dedicado a personas de ‘cualidades reconocidas y expertas’ que está compuesto por siete miembros, dos de ellos de la UA.

Daniel Sánchez, actual vicepresidente del Foro, explicó que el proceso es simple y que los interesados en participar pueden presentar su candidatura a través de las asociaciones, para lo que no es necesario ser miembros de su ejecutiva ni siquiera integrante de la misma. Sánchez animó a colaborar en el Foro porque “todos debemos trabajar en el desarrollo de la ciudad con el objetivo de hacer una sociedad mejor”. En este sentido, se expresó también Ricardo Celiberti, miembro actual del Foro, quien afirmó que “tenemos la oportunidad de hacer más grande la Democracia, no como algo donde otros deciden, sino donde cada uno de nosotros también puede tener un papel activo, y al que se accede vía una asociación – aunque no la representamos en el Foro – como a título individual donde hay cinco plazas para ello”. Celiberti comentó que en los seis años de andadura de este Foro se ha generado importante material “con el que se ha logrado importantes cosas, como el incremento de la frecuencia de paso de los trenes de cercanías, se ha analizado el PGOU, se ha avanzado en el desarrollo del Puerto Seco, así como en otras materias de participación, juventud o presupuestos”.