Antonio Poveda renuncia a la dirección del Museo Arqueológico de Elda

El director del Museo Arqueológico Municipal de Elda cierra una etapa de 30 años. Antonio Manuel Poveda Navarro deja el cargo para impartir clases en la Universidad de Alcalá de Henares. Le quedan tres años para alcanzar la jubilación y quiere acabar su actividad profesional afrontando un nuevo reto. El mayor experto del yacimiento El Monastil se marcha de su ciudad.

Esta es la carta que Antonio Poveda ha difundido en su despedida, tras recibir los elogios de Ximo G. Rico, presidente de la Asociación Amigos del Castillo de Elda:

"Muchas gracias a Ximo y los que de verdad me conocéis en cercanía y profundidad, por lo que sabéis perfectamente mis errores y mis virtudes, pero sobre todo el amor, la voluntad y el compromiso por la historia y el patrimonio arqueológico de Elda, sus yacimientos arqueológicos, sus lugares y monumentos históricos, sus museos, especialmente el arqueológico. En fin, siempre he estado y estaré a disposición de todo aquel responsable político o ciudadano de a pie que luche y sea responsable con todo eso. Hay mucha gente que no quiere ni puede oír que se digan las cosas que están mal, prefieren a los mudos o a los meros palmeros y estómagos agradecidos, yo nunca he sido así, lo he pagado toda mi vida. Todo aquel que me ha querido hacer mal no tiene ni un sólo documento o prueba de lo que siempre se ha querido criticar de mi persona, no hay nadie que no haya recibido mi apoyo en la arqueología de Elda, nadie que no haya sido profesional aprendiendo a mi lado en el museo, después las ambiciones e intereses muy personales han traicionado todo lo que yo les di y me deberán siempre, yo nunca he pedido nada a cambio. Sólo puedo decir que nunca he hecho nada con malicia ni contra nadie, pero como humano he podido cometer errores y afectar a alguien, en ese caso pido como otras veces disculpas. Donde esté siempre estaré a disposición de mi pueblo y sus gentes, es más, en el ayuntamiento saben que sigo en disponibilidad absoluta para colaborar en proyectos y actividades que hay previstas para este año, pero que se aproveche mi ofrecimiento de colaboración y disponibilidad, ya no es cosa mía, otros deciden y tienen la facultad de contar o no conmigo. Total, que seguiré acudiendo por Elda, tengo proyectos nacionales e internacionales donde he conseguido que Elda y su arqueología tengan un lugar importante en los próximos años, solamente hace falta que el Ayuntamiento sea inteligente y comparta conmigo esos proyectos, de otro modo seguiré sólo y sin protagonismo para el Ayuntamiento, responsable máximo y último. Lo dicho, a disposición de todo el mundo. Seguiréis viendo pasear mis canas y mi barriguita por la "city" que siempre quiso ser la capital de una comarca, pero nunca lo ha conseguido. Un saludo sentido y cálido".