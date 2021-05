Sanidad estudia autorizar actos no multitudinarios de fiestas de Moros y Cristianos tras el verano

La Conselleria de Sanidad no autorizará la celebración de fiestas populares como las de Moros y Cristianos antes del verano pero deja abierta la posibilidad de llevar a cabo "algunos actos de manera segura" a partir del verano. Así lo ha indicado la consellera Ana Barceló este mediodía durante su visita a Elda. "Es muy difícil saber en estos momentos que va a pasar después del verano. Es muy pronto para tomar decisiones. Pero si todo apunta bien habrá cosas que podremos hacer. A lo mejor no vamos a poder vivir las fiestas como las tenemos marcadas en nuestra retina, con esa participación masiva, pero probablemente algo se podrá hacer", ha precisado la titular de Sanidad advirtiendo, no obstante, que "también dependerá del porcentaje que haya de personas inmunizadas".