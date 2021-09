Comienzan unas Fiestas Mayores diferentes en Elda

En su Pregón, Gloria Pacheco ha afirmado que “muchas de las personas que están aquí no me conocen y se preguntarán qué hago aquí. Cuando me lo propusieron yo también me lo preguntaba. Soy una persona de a pie, de la calle, no he escrito un libro ni soy empresaria, sólo una sanitaria. Soy la pregonera de unas Fiestas Mayores que no se van a celebrar como siempre, pero que siguen siendo nuestras señas de identidad y nada ni nadie las va a deslucir”.

La pregonera ha explicado que “nací en Elda, pero mi familia es de Andalucía, aunque mis padres se casaron aquí, en la Iglesia de Santa Ana. Era una familia humilde y sin tradición festera, pero la Virgen de la Salud y el Cristo del Buen Suceso han estado y están siempre presentes en casa”.

Al finalizar el acto el alcalde Rubén Alfaro le ha entregado un cuadro conmemorativo, obra del artista Alejandro Torres y, a continuación, ha firmado en el Libro de Honor de la Ciudad. El disparo de la tradicional Palmera de fuego de artificio desde el templo arciprestal de Santa Ana y la Alborada marcaron el arranque de la histórica celebración. Las imágenes de los Santos Patronos -la Virgen de la Salud y el Cristo del Buen Suceso- permanecieron en el altar mayor a partir de las 23.15 horas una vez disparada la Palmera. A las 24 horas se realizó el saludo del párroco a los Santos Patronos y, media hora más tarde, las puertas de la parroquia se cerraron siguiendo las instrucciones de las autoridades sanitarias.