El IES Monastil de Elda retoma el proyecto Erasmus BIBESOIN

El IES Monastil de Elda tuvo que paralizar todos los proyectos Erasmus debido a la pandemia. No obstante, la mejora de la situación con respecto a la incidencia del coronavirus ha permitido al centro retomar estos programas. Precisamente entre el 17 y el 22 de octubre tres docentes del IES Monastil han participado en el quinto meeting del proyecto Erasmus titulado BIBESOIN (A better inspection for a better inclusion) que tenía por objetivo crear una herramienta evaluadora de la Inclusión en los centros educativos europeos para ser utilizada por la Inspección. La mayoría de los participantes de este proyecto son Inspectorados de diferentes países: Bélgica, Malta, Chipre, Gales, Estonia (en este último caso, el Ministerio de Educación). Y también participa el Institut des Hautes Études de l'Éducation et de la Formation, localizado en la ciudad francesa de Poitiers y encargado de formar a equipos directivos e inspectores de toda Francia. El meeting, según la directora del IES Monastil, Ana María Esteve, ha sido muy productivo, incluyendo en el programa visitas a centros escolares, además de sesiones de trabajo para testar y mejorar la herramienta TESSIE, con el fin de evaluar si los centros escolares cumplen adecuadamente con los principios de escuela inclusiva. Precisamente este era el papel del IES Monastil en el proyecto. Al tratarse del único centro escolar en el programa, este instituto eldense ha sido el encargado de aplicar la herramienta, con el fin de detectar posibles aspectos mejorables.