Catorce municipios del Vinalopó y l’Alcoià empiezan a pagar a sus habitantes por depositar los residuos en los ecoparques

Los ciudadanos que depositen sus residuos en los ecoparques fijos o móviles del Consorcio Crea comenzarán a recibir compensaciones. Es la primera vez que en la provincia de Alicante se aplica este sistema, que busca reconocer la labor de quienes utilizan estas instalaciones para que la basura que generan pueda ser tratada adecuadamente por gestores autorizados, con el consiguiente beneficio medioambiental y económico para toda la sociedad. De los 14 municipios integrados en el Consorcio Crea -Banyeres de Mariola, Beneixama, Biar, Campo de Mirra, Cañada, Castalla, Elda, Monóvar, Onil, Petrer, Pinoso, Salinas, Sax y Villena- ya disponen del sistema informático para registrar la naturaleza y los kilos de residuos depositados en los ecoparques de Salinas, Sax, Banyeres y Beneixama, así como los tres ecoparques móviles de los que pueden hacer uso las 14 poblaciones. Una medida que servirá de experiencia piloto para aplicar al resto de comarcas de la provincia.

A partir del lunes se comenzarán a generar las cuentas ambientales para quienes las soliciten. Se llama «Cuenta Crea Economía Circular» y no tendrá ningún coste. Su única finalidad es la de posibilitar compensaciones a los usuarios de este tipo de instalaciones y, de momento, podrán utilizarse en los ecoparques móviles y en los ecoparques fijos consorciados de Banyeres de Mariola, Beneixama, Salinas y Sax. Tanto Elda como el resto de municipios se irán incorporando a la red de forma progresiva. En las cuentas se acumularán puntos según el número, cantidad de aportaciones y tipos de residuos entregados y pesados en las básculas de los puntos limpios. Con todos los datos obtenidos durante el mes de diciembre el Consorcio Crea, del que también forman parte la Diputación de Alicante y la Generalitat Valenciana, analizará el modo más adecuado de beneficiar a los ciudadanos a partir del próximo año. Previsiblemente en el primer trimestre. Asimismo, durante 2022 se continuarán registrando las aportaciones de residuos de los ciudadanos para compensarlos en la siguiente anualidad. Una medida que va a financiarse con una línea de ayudas del Consell, de entre 20.000 y 30.000 euros, para fomentar este tipo de iniciativas en las redes consorciadas de ecoparques informatizadas de la Comunidad Valenciana.

La cantidad y el método elegido para beneficiar a los usuarios está actualmente en estudio. Podrían adoptarse fórmulas económicas de pago directo o indirecto o bien descuentos en algunas tasas municipales. «Es justo que las personas que hagan un esfuerzo en seleccionar y llevar sus residuos a las instalaciones adecuadas se vean compensados de alguna manera», ha señalado el gerente de Crea, Óscar Giménez, explicando que en las provincias de Valencia y Castellón se aplican descuentos a los usuarios en la tasa directa que pagan a los Consorcios de Residuos. Sin embargo en la provincia de Alicante está medida no se puede aplicar porque no existe la tasa consorciada y son los municipios quienes pagan a los Consorcios a través de sus respectivos ayuntamientos. De ahí la necesidad de buscar nuevas fórmulas compensatorias para quienes depositen más de 40 tipos diferentes de residuos para los que no existe contenedor específico en la vía pública. Por ejemplo aparatos eléctricos y electrónicos, pilas, bombillas y fluorescentes, cápsulas de café, radiografías, baterías, aceites usados, equipos informáticos, tóneres de impresora, disolventes y pinturas.

Un presupuesto de 6,5 millones sin votos en contra

El Consorcio Crea que preside el alcalde Fulgencio Cerdán ha aprobado por unanimidad el presupuesto para 2022 que asciende a 6,5 millones. La partida más importante es la relativa a la eliminación de los residuos en la planta de Villena. Se han aprobado cánones de tratamiento diferenciados para residuos mezclados y residuos orgánicos recogidos selectivamente, siendo el coste de tratamiento de éstos menos de la mitad del de los residuos mezclados. Asimismo se ha previsto el coste de gestión y explotación de la red consorciada de ecoparques fijos y móviles.