El IES Monastil de Elda avanza hacia la "escuela inclusiva" con los proyectos Erasmus

El IES Monastil de Elda ha participado en la ciudad francesa de Poitiers en la creación de una herramienta para autoevaluar la inclusión en los centros escolares. Las dos representantes del centro, Ana María Esteve y Saturnina Rueda, han acudido al último meeting de este Proyecto Erasmus llamado Bibesoin: BETTER INSPECTION FOR A BETTER INCLUSION. Allí ha tenido lugar un evento multiplicador on-line en el que han participado alrededor de 50 expertos de diferentes sectores del ámbito de la Educación, procedentes de varios países de la UE. El objetivo era presentar la herramienta Tessie que se ha creado para que inspectores, equipos directivos y autoridades educativas puedan evaluar el grado de inclusión en los centros escolares.

Según explica Ana Esteve, directora del instituto Monastil de Elda, la inclusión es el gran reto que afronta la Educación en nuestros días, por ello es necesario abordar la diversidad como una riqueza y no como un problema. "Nuestra sociedad presenta abundantes muestras de conflictividad debido a la multiculturalidad, las diferencias basadas en creencias y religiones, las minorías étnicas, las migraciones, la igualdad y la identidad de género, la discapacidad… y la escuela es el lugar privilegiado donde estos temas pueden y deben abordarse desde la educación en valores", señala Ana Esteve. Esperemos que esta herramienta creada por inspectorados e instituciones educativas de siete países (Bélgica, Gales, Estonia, Francia, Malta, Chipre y España) sirva para mejorar las prácticas inclusivas y promover una escuela para todos y todas, una escuela integradora e inclusiva. La visita al IH2EF (Institut des Hautes Études de l’Éducation et la Formation) en Poitiers también ha sido una experiencia de "gran valor" para conocer a fondo cómo se realiza la formación de equipos directivos e inspectores en Francia de una manera centralizada. En este instituto se realizan anualmente más de 300 cursos de formación en los que participan alrededor de 11.000 personas del ámbito educativo. Cuenta con más de 400 expertos de alto nivel y proporciona formación a medida diseñada para las necesidades del profesorado francés. Tanto la directora del IES Monastil como el resto de participantes en este programa europeo, equipo al que se sumaron un inspector de la Conselleria de Educación, Daniel Mcevoy, el Presidente de la Asociación de Directores de Secundaria del País Valenciano (ADIESPV), Toni González Picornell y el director del CEFIRE de Elda, Paül Limorti, han valorado muy positivamente la posibilidad de profundizar en los sistemas educativos de otros países y conocer buenas prácticas relacionadas con la Inclusión.