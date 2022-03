Las telecomunicaciones, los bancos y las viviendas acaparan las consultas de los consumidores de Elda

El Ayuntamiento de Elda ha presentado la Memoria 2021 de Actividades de la Oficina Municipal de Información al Consumidor de Elda. Coincidiendo con el Día Mundial de los Derechos del Consumidor, el concejal de Consumo Responsable, Javier Rivera, ha indicado que en total la OMIC de Elda atendió en 2021 a 1.866 personas que plantearon 1.354 consultas y 513 reclamaciones.

Rivera ha explicado que “los servicios de telecomunicaciones vuelven a ostentar como en años anteriores el primer lugar de interés de consumidores y consumidoras, acaparando un 16,8 % del total de las consultas realizadas. En segundo lugar se encuentran los bancos y las entidades financieras, con 14,9 % del total, y con una variada casuística: comisiones o cláusulas contractuales en los préstamos entre otras. Por último, la vivienda se alza con el tercer lugar en cuanto a consultas, con el 8,5%, centrado en consultas sobre compraventa, comunidades de propietarios y alquileres”.

En relación a las reclamaciones, que ya conllevan una tramitación administrativa tras su presentación, el sector de las telecomunicaciones también ocupa el primer lugar en el ránking de sectores reclamados, elevándose al 23,8%, con 122.

Precios abusivos

El concejal de Consumo Responsable ha explicado que “las causas siguen siendo el precio final del servicio, que el consumidor o consumidora considera abusivo, el no cumplimiento por parte de las operadoras de las ofertas realizadas, o una prestación del servicio que no está de acorde con lo publicitado a la hora de contratar”. El segundo escalón de las reclamaciones lo ocupa el agua potable, suponiendo el 17,2% del total (88 reclamaciones), centrándose fundamentalmente en fugas de agua no negligentes, reparaciones, etc, y en el tercer puesto, los bancos y entidades financieras, que copan el 14,3% de las reclamaciones (73).

Javier Rivera ha destacado “la labor que la concejalía viene realizando en materia de formación dirigida a la próxima generación de personas consumidoras. Los niños y niñas van a tener este año la oportunidad de participar en diversos talleres prácticos que se desarrollarán en los propios centros escolares a través del desarrollo de gincanas de consumo, que les otorgarán el título de ‘Personas consumidoras Responsables”.

Del mismo modo, “vamos a incidir en el concepto de finanzas digitales justas, pues la digitalización de la economía trae nuevas oportunidades, pero también nuevos riesgos que pueden conducir a resultados injustos para los consumidores. Seguiremos trabajando para facilitar herramientas a la población eldense que les ayuden conocer mejor sus derechos como protección ante posibles fraudes, estafas y abusos”, ha concluido Rivera.