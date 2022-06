Las fiestas de Moros y Cristianos de Elda ya están oficialmente anunciadas desde la madrugada del jueves tras el ameno pregón del actor eldense Fran Nortes. Un momento que supone la vuelta a una normalidad que la pandemia se ha encargado de frenar durante dos crueles años. Pero tal y como dicen muchos festeros "eso es pasado pisado" y el pregón ha sido una loa a Elda en el "año en el que volvemos a tener fiestas de Moros y Cristianos".

El pregonero de las fiestas de la transición entre el covid y la normalidad se marchó a Madrid a los 24 años para hacer realidad su sueño de ser actor. Una pasión que le impedirá disfrutar de los cinco días de celebración, como hacía en su infancia y juventud, porque en la tarde de este jueves tiene que regresar a la capital para seguir con las grabaciones. Por eso habló de "quienes llevamos las fiestas aquí -señalando el pecho- porque la sangre serían los desfiles, las calles serían las venas y los Moros y Cristianos el corazón de nuestro pueblo".

"Hablar de Elda es hablar de Moros", subrayó desde el castillo de Embajadas, ante una plaza abarrotada de público, mostrando su gratitud a "la junta de Moros y Cristianos por mantener nuestras fiestas, a todos y a todas las que desfiláis cada año por mantener la tradición, a todas las escuadras infantiles que aseguran que tenemos Moros para rato. A toda la gente que paga su sillica y se va a ver el desfile con la neverica y los tuppers y aplauden a cada escuadra como si fuera de su familia, gracias, porque conseguís que durante cinco días que la vida sea más bonita".

"Yo crecí en la calle Murillo, mi abuelo tenía allí el bar de El amiguico, mi madre la peluquería haciendo esquina con Donoso Cortes, unas calles más abajo estaba la fábrica de tacones de mi padre, he jugado a la pelota por la nueva fraternidad, por la plaza Castelar, mi colegio estaba … y salíamos al recreo en la plaza Sagasta, mi primera película la vi en el cine Cervantes, que ahora ya no está, y mi primer trabajo en el video club de mi prima “Murillo 20”, que todavía a día de hoy no entiendo por qué me pagaba si me pasaba el día viendo películas, gracias Anabel he aprendido mucho de cine por ti… cuando digo que hablar de Elda es hablar de moros lo digo precisamente porque mi prima, la del video club, estaba en la comparsa de estudiantes, mi prima Suni era cabo de escuadra de los musulmanes, mi amigo Carlos fue capitán y os digo que a pocas parejas he visto yo más felices el día de su boda que a Carlos montado a caballo el día de la entrada mora, mi primo Javi y su mujer, mi amiga Anabel son Zíngaros de toda la vida, mi tío Salva es marroquí, mi abuela tenía una foto enorme de mi tío Antonio desfilando de realista colgada en el pasillo, mi hermana fue cabo de los contrabandistas y desfilaba como Dios, pocas veces he aplaudido yo más sentado en una silla que viendo los desfiles de nuestro pueblo", evocó Nortes.

Y tampoco faltaron alusiones al ADN festero y al patrón: "si eres de Elda hay palabras que suenan especialmente bien, ¡San Antón!... es como la comida de tu madre, puedes comer en otros sitios, pero como cocina la mamá, nadie, eso son los Moros y Cristianos, son casa, son nuestra tierra, son parte de Elda, es eso que te trasporta a tu pueblo estés donde estés. No hay ningún eldense que escuche el pasodoble Paquito el chocolatero y no se acuerde de los Moros y Cristianos y se le encienda la alegría por dentro, porque nuestras fiestas de Moros son vida y son alegría, y vivimos en una época en la que necesitamos mucha alegría...".

El actor se puso en íntimo al señalar que "Hacer un pregón de Moros y Cristianos en Elda es hacerle un pregón a Elda. Es difícil expresar con palabras lo que uno siente por el pueblo en el que nació y en el que creció. Es difícil devolver a ese lugar todo lo que te ha dado, porque ese lugar, sus gentes, sus costumbres, sus bares, sus cines, su teatro, las palabricas que solo alguien de Elda entiende, sus fábricas de zapatos, sus colegios… te han hecho quien eres y a eso solo se puede responder dando las gracias y queriendo a tu pueblo como se quiere a un padre y a una madre".

Para él no hay ninguna duda: "Nuestras fiestas son las mejores del mundo, y no lo digo por ser eldense, ser el pregonero y estar subido aquí arriba con un focazo en la cara. Lo digo porque siempre que he traído a alguien de fuera a disfrutar de nuestras fiestas el comentario siempre ha sido el mismo “Hostia, qué barbaridad”… por los trajes, por el arte, en este pueblo hay mucho arte, por fiesta, por la organización… objetivamente, seas de Elda o seas esquimal, nuestras fiestas son la HOSTIA".

Pero Fran Nortes no quiso ofrecer únicamente un pregón basado en vivencias, recuerdos, anécdotas y eldensismo. También profundizó. Fue de lo local a lo universal lanzando un mensaje de fraternidad en tiempos de guerra e incertidumbre. "Las fiestas de Moros y Cristianos hacen una cosa muy difícil; hablan de historia, de una historia de enfrentamiento, hablan de guerra, una cosa que por la estupidez humana no se pasa de moda. Pero las fiestas de moros y cristianos tienen la virtud de darle la vuelta a la tortilla y convertir los enfrentamientos en unión, los desfiles militares en bailes con pasodobles, los cuarteles en cuartelillos y al final, nuestras fiestas dan una lección muy importante, nos enseñan que no hay moros, ni cristianos y que todos somos personas y que, sin ninguna duda: es mejor abrazarse, quererse y desfilar juntos, que pelearse", enfatizó mientras recibía la ovación de la multitud congregada en la calle Colón.

También compartió sus reflexiones sobre la pandemia. "Estos dos últimos años nos han arrebatado un montón de cosas, algunas de ellas muy importantes, pero también nos han enseñado lo importante que es la vida, lo importante que son los abrazos, salir a la calle, encontrarnos con nuestros amigos y familia…estos dos últimos años nos han ensañado que no podemos dar nada por sentado y que tenemos que vivir cada momento como único, porque realmente cada momento es único y no vuelve a pasar, porque ir agarrado a tu compañero o compañera de comparsa es un privilegio, porque desfilar al ritmo de un pasodoble, o de una marcha mora, o de una marcha cristiana es un privilegio, porque ser Eldense y ser festera o festero es un privilegio y estas fiestas tenemos que disfrutarlas como nunca porque cuentan por tres".

Y como no podía ser de otra manera, al actor le salió su vena cómica en la despedida: "Dos cosas quería decir para terminar… cuando he dicho que estas fiestas valen por tres no me refiero a la cantidad de alcohol en sangre, seamos prudentes, que nos conocemos y lo último… una petición que llevo queriendo hacer toda mi vida… para los profesores y profesoras, mirad a ver si podéis hacer algo para que los exámenes no empiecen el martes después de moros, todos saldremos ganando", comentó despertando las risas y los gritos de aprobación.

Nortes fue aclamado mientras pasaba lista a las nueve comparsas: "¡Piratas!, ¡Realistas!, ¡Zíngaros!, ¡Huestes del Cadí!, ¡Contrabandistas!, ¡Marroquíes!, ¡Cristianos!, ¡Musulmanes!, ¡Estudiantes!"...y finalizó su pregón tal y como lo había iniciado. Con los entusiastas "¡Viva Elda!", "¡Vivan las fiestas de Moros y Cristianos!" y "¡Viva San Antón!".

"Con fuerza y con alegría". Así han comenzado las fiestas de Elda que este año "cuentan por tres".