Monóvar dice basta a las fotovoltaicas. Mil personas se han manifestado este sábado en el municipio para expresar su rechazo a la instalación de estas renovables en el Alto y Medio Vinalopó y otras poblaciones del interior de la Comunidad.

La concentración, convocada por la Coordinadora Valenciana por la Ubicación Racional de las Energías Renovables y la plataforma Stop Plan Solar Vinalopó, ha sido secundada por diversas asociaciones de las comarcas del Alto y Medio Vinalopó, así como colectivos vecinales y plataformas ciudadanas.

Además, también ha contado con la presencia del vicepresidente del Consell, Héctor Illueca (Podemos), la secretaria autonómica de Política Territorial, Urbanismo y Paisaje, Inma Orozco (Compromís), y representantes municipales de municipios vecinos, como el concejal de Cambio Climático de Villena, Antonio Pastor.

La concentración se ha llevado a cabo en un ambiente reivindicativo entre globos y pancartas, en las que se podía leer "Renovables sí, però no així" o "Energía solar sí, atentado medioambiental no".

La marcha, en la que han participado cerca de mil personas según fuentes de la organización, ha comenzado desde el solar del Campo Marín, en la Ronda de la Constitución 28, hasta el Ayuntamiento, pasado por las calles Exconvent, Sant Joan, Avenida Comunidad Valenciana, Mestre Don Joaquín, Iglesia, Mayor y Plaza de la Sala.

Enfrente de la Casa Consistorial se ha procedido a la lectura de un manifiesto en el que se ha pedido una transición ecológica "de producción cercana, usando la red existente, con autoconsumo y con comunidades energéticas, dimensionado a las necesidades reales de cada territorio, produciendo cerca del punto de consumo".

Licencias

El presidente del grupo ecologista Heliaca Monóvar, Antonio Martínez, ha insistido en que es ahora el momento de frenar la puesta en marcha de las plantas solares en los municipios del Alto y Medio Vinalopó. "Que suspendan las licencias de construcción de fotovoltaicas porque es ahora o nunca. Es la hora de parar los procesos administrativamente porque en el momento que se concedan no hay vuelta atrás", sostiene.

Martínez también ha insistido en que tanto la administración autonómica como la municipal, tienen herramientas para frenar la instalación de energías renovables, por lo que "no nos vale que digan que no pueden hacer nada, en otros municipios sí se ha hecho" y añade que "no podemos enfrentarnos judicialmente una vez concedidas las licencias".

Con respecto a la concentración, el presidente del grupo ecologista Heliaca sostiene que "el habernos tirado mil personas a la calle es un motivo más que suficiente para que nos hagan caso, si no, no entendemos que más necesitan saber para que sepan que el pueblo está en contra".

En concreto, en Monóvar se prevén proyectos que afecten a 720 hectáreas lo que equivale a 1.021 campos de fútbol. Mientras que en Villena son alrededor de 2.000 hectáreas las implicadas y en Salinas casi 500, las mismas que en Elda donde además, pasan siete cables por El Pantano y la sierra del Caballo.