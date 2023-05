Las Fiestas de Moros y Cristianos de Petrer son unas de las más antiguas y arraigadas de la provincia de Alicante. Cada año, del jueves al lunes del fin de semana más cercano al 14 de mayo, la localidad se transforma para revivir su pasado y rendir homenaje a su patrón, San Bonifacio, Mártir, atrayendo a miles de visitantes que quieren disfrutar de su espectacularidad, su colorido y su ambiente. En este 2023, los días grandes serán del 11 al 15 de mayo, fechas en las que Petrer se convierte en un enorme escenario donde se recrea la historia y la tradición de sus habitantes.

Los orígenes

Estas celebraciones se remontan al siglo XIX, cuando fueron declaradas oficiales el 12 de mayo de 1822, pero tienen su origen en las Compañías de Armas, destinadas a mantener la paz y defender el territorio ante los posibles ataques de los piratas berberiscos. Hay que tener en cuenta que Petrer era una villa fronteriza entre los reinos cristianos y musulmanes y necesitaba la defensa de estas compañías que, además, ejercían funciones de tiro con arcabuces con motivo de las festividades más importantes. Para rememorar el enfrentamiento entre estos dos bandos, las actuales comparsas mantienen el espíritu guerrero y festivo de sus antecesores.

Actos bélicos, festivos y religiosos

Las Fiestas de Moros y Cristianos de Petrer son un ejemplo de tradición, cultura, majestuosidad y también de diversión. Es el momento perfecto para visitar la localidad y conocer este municipio en su apogeo festivo.

Los desfiles son espectaculares, siendo imprescindible ver la Entrada Cristiana (sábado) y la Entrada Mora (domingo), con cinco comparsas en cada bando: Estudiantes, Vizcaínos, Labradores, Marinos y Tercio de Flandes, por el lado cristiano; y Moros Viejos, Moros Nuevos, Moros Fronterizos, Moros Beduinos y Berberiscos, por el bando moro. Cada comparsa, a su vez, se compone de diversas filaes formadas por doce personas, que son las que participan en los desfiles. Por otra parte, todas las comparsas tienen su abanderada, su capitán y su rodela, la niña que acompaña a la abanderada y al capitán.

Pero las fiestas no son solo desfiles. También hay actos que escenifican el enfrentamiento entre moros y cristianos por el dominio del castillo. El viernes por la tarde se celebra la guerrilla y la embajada mora, donde los moros atacan con sus arcabuces y los cristianos se defienden con sus escudos. Tras una intensa lucha, el embajador moro logra convencer al alcaide cristiano para que le entregue el castillo mediante un ingenioso parlamento. Así se consuma la conquista mora.

El lunes por la mañana se repite la guerrilla y la embajada pero con el signo contrario. Esta vez son los cristianos los que asaltan el castillo y los moros los que resisten. El embajador cristiano consigue recuperar el castillo con su valentía y su elocuencia. Así se restablece el orden cristiano.

Entre estos actos bélicos y festivos, hay otros que tienen un carácter más religioso y solemne. El viernes al mediodía se traslada la imagen de San Bonifacio desde la ermita hasta la iglesia parroquial en una procesión acompañada por las autoridades, los cargos festeros y las bandas de música. El sábado por la noche se celebra la procesión en honor al patrón, donde las comparsas acompañan a San Bonifacio por las calles del pueblo con sus trajes de gala. El domingo por la mañana se celebra la misa mayor en la iglesia parroquial. Y el lunes por la tarde se sube al santo a la ermita en otra procesión que pone fin a las fiestas.

Peculiaridades de la Fiesta

Un rasgo característico de esta festividad es el lujo y la belleza de los trajes que visten los festeros, y que tienen unas características que los diferencian del resto de pueblos que celebran los Moros y Cristianos. Además, Petrer tiene la particularidad de que todos los trajes se confeccionan en la población, con el arte y el cuidado de los artesanos locales, y que deben ser aprobados por una Comisión Artística integrada en la Junta Central Directiva de la Unión de Festejos San Bonifacio, Mártir.

El papel de la mujer también es un punto muy destacable de estas fiestas: Petrer fue pionero en incorporar la figura de la abanderada, en el año 1905, que representa a cada comparsa junto al capitán. Desde entonces, se ha convertido en una figura emblemática de los Moros y Cristianos de la localidad, que ha sido imitada por muchas otras poblaciones. Con su gracia y elegancia, las abanderadas son las soberanas de las fiestas, respetadas y queridas por todo el pueblo.

Asimismo, cabe destacar el pasodoble «Petrel», pieza musical con la que se inician las Fiestas de Moros y Cristianos desde hace más de cincuenta años, y que se convirtió en 2019 en el himno oficial de la ciudad. Compuesta en 1969 por el músico Miguel Villar, posteriormente, Hipólito Navarro le añadiría letra, convirtiéndose en el estandarte del sentir festero petrerense.

Este año, el director que tendrá el honor de dirigir el pasodoble «Petrel» es el músico y compositor valenciano Ramón García i Soler. El acto tendrá lugar el 11 de mayo, a las 20:00h en el Castillo de Embajadas -en su nueva ubicación de los Jardines Alcalde Vicente Maestre- y de nuevo, con un operativo audiovisual especial con pantallas gigantes, que suma una más en el Paseo de la Explanada. Este momento dará el pistoletazo oficial de salida a las Fiestas de Moros y Cristianos de Petrer 2023.

“El objetivo es que nuestras fiestas de Moros y Cristianos sean declaradas de Interés Turístico Nacional”

Irene Navarro. Alcaldesa de Petrer

¿Qué podemos esperar este 2023 de las Fiestas de Moros y Cristianos de Petrer?

Como cada año, nuestras fiestas representan un respiro de la rutina, una desconexión del día a día y de las obligaciones, una recarga de energía para afrontar con ilusión el segundo semestre del año.

La fiesta de Petrer es soñadora, orgullosa, valiente, integradora, majestuosa, pasional… Por eso, es de esperar que, durante los cinco días de celebración, festeras y festeros den lo mejor de sí para que en cada acto, en cada rincón de la fiesta, en cada momento vivido se respiren todos esos valores y se contagien de ellos las miles de personas que vienen a Petrer a vivir las fiestas a nuestro lado.

En mi caso particular, afronto estas fiestas con la misma ilusión de cada año, como alcaldesa, como concejala de Fiestas y también como festera.

Como alcaldesa y concejala, mi compromiso con Petrer y, en este caso, con las fiestas de Moros y Cristianos, es total. Por eso, cada año, mi implicación en la organización del operativo municipal es máxima y me permite tener conocimiento del primer al último detalle, lo que me da la tranquilidad de que todo está planificado y, si surge algún imprevisto, detrás tengo a un gran equipo de trabajadores municipales para atender esos imprevistos y que el desarrollo normal de la fiesta no sea vea afectada.

Como festera, después de la maravillosa experiencia como abanderada del año pasado por las circunstancias personales de mi hermana, este año volveré a ser una festera más, pero con la misma entrega y emoción.

¿Hay alguna novedad en el programa?

Aunque el programa de actos se ha mantenido a lo largo de los años, la Unión de Festejos San Bonifacio, Mártir, entidad responsable de la organización de nuestras fiestas, trabaja cada año para introducir mejoras y novedades en cada uno de los actos que contribuyan al mayor lucimiento y grandeza de nuestra fiesta. Y, por supuesto, desde el Ayuntamiento siempre estamos a su servicio para poner los medios necesarios para hacer realidad esas mejoras.

A nivel personal, ¿Cuál es su acto favorito?

Honestamente siempre digo que, para mí, no hay un acto más especial o favorito que otro, porque cada uno de ellos tiene su particularidad, su carácter especial. Pero, si tuviese que quedarme con alguno, lo haría con dos: la Bajada del Santo, del viernes por la mañana, pues representa la emoción del primer día de fiesta; y el Desfile de Honor del domingo por la mañana, pues es el momento en el que festeras y festeros podemos ver, disfrutar y aplaudir a las capitanías de todas las comparsas, ya que en el resto de actos nos debemos a los horarios de nuestra comparsa.

Háblenos sobre la campaña de este año, “Mi Gran Petrer”, que el Ayuntamiento ha lanzado para promocionar las Fiestas de Moros y Cristianos.

Cada año, de la mano de la concejalía de Turismo, ponemos en marcha una ambiciosa campaña de promoción de nuestras fiestas de Moros y Cristianos para que tengan repercusión y proyección mucho más allá de nuestras fronteras, contribuyendo al objetivo de la Unión de Festejos de que sean declaradas de Interés Turístico Nacional. Para ello, vamos de lo local, con el mensaje de orgullo de “Mi Gran Petrer” en diferentes zonas de la ciudad con banderolas en las farolas, mupis…; a lo global, con una campaña de promoción en toda la provincia con los colores de nuestra fiesta presentes en muchos puntos a través de vallas publicitarias, mupis, publicidad en buses, radio, televisión…

Pero, desde luego, la mejor promoción de nuestras fiestas siempre es el boca a boca. No hay persona de fuera con la que no hable a la que no le cuente de nuestros Moros y Cristianos, de su majestuosidad, de su hospitalidad, de su colorido, de su elegancia. Por eso, quien viene una vez, repite… y muchas.

¿Cómo se ha organizado el dispositivo de seguridad? Y, ¿Han puesto en marcha alguna campaña de sensibilización?

Se trata de un operativo especial de seguridad y emergencia que siempre se organiza conjuntamente a través de la Junta de Seguridad de Elda-Petrer, porque, por encima de todo, en fiestas prima la seguridad de vecinas, vecinos y visitantes. Este año el operativo cuenta con más de un centenar de agentes de la Policía Local y la Policía Nacional en los diferentes turnos cada día, además de la colaboración de Protección Civil, la Guardia Civil, que velará, sobre todo, por el control en guerrillas y alardos donde se dispara pólvora, los servicios preventivos de Cruz Roja ante cualquier necesidad sanitaria y la coordinación con los efectivos del parque comarcal de Bomberos.

Y, además, desde el Ayuntamiento activamos varias campañas de sensibilización destinadas a evitar el consumo de alcohol en menores y a luchar contra cualquier tipo de agresión machista, este año con un Punto Violeta que será itinerante por toda la zona de concentración de cuartelillos.

El impacto económico de estas Fiestas es muy importante para Petrer... ¿Cómo repercute a la localidad estas celebraciones?

Miles de personas nos visitan cada año para vivir de primera mano nuestras Fiestas de Moros y Cristianos. Es difícil contabilizar la cifra exacta pero, por ejemplo, con los datos de la Oficina de Turismo, el año pasado se acercaron hasta la Tourist Info cerca de 1.700 personas.

Y muchas de ellas lo hacen de la mano de un producto turístico llamado “pack festero”, que incluye silla para presenciar la Entrada Cristiana del sábado por la mañana, comida en un restaurante de la ciudad y visita guiada al castillo y las Casas Cueva. Este año, hasta la fecha, hay interesados 8 autobuses: dos de Murcia, uno de Lorca, uno de Almería, uno de Villareal, uno de Alicante y dos de Valencia. Además, habitualmente, también nos visitan muchos turistas de otros países.

Un mensaje para que vecinos y visitantes se acerquen estos días a vivir las Fiestas de Moros y Cristianos de Petrer

Mi mayor deseo para cada festera y festero, para cada cargo festero, para cada familiar y amigo de cargo festero, para cada persona que nos visite es que, por encima de todo, disfruten y expriman cada momento; que abran su corazón de par en par para llenarlo de emociones; que se recarguen de energía positiva; que se entreguen en cuerpo y alma en cada acto, en cada momento; de esa forma, estarán mostrando su orgullo y cumpliendo con “Mi Gran Petrer”.

Programa de actos 2023

Jueves 11 de mayo

20:00 h. Entrada saludo de las bandas de música.

00:00 h. Retreta y saludo ofrenda a nuestro patrón.

Viernes 12 de mayo

10:00 h. - Alardo con ostentación de las rodelas.

12:30 h. - Bajada del santo en procesión.

18:30 h. - Tradicional guerrilla.

19:45 h. - Estafeta del Embajador Moro.

20:15 h. - Embajada mora.

00:30 h. - Ambaixada en valencià.

Sábado 13 de mayo

11:00 h. - Entrada cristiana con el orden: Labradores, Vizcaínos, Marinos, Tercio de Flandes, Estudiantes, Moros Fronterizos, Moros Nuevos, Moros Beduinos, Moros Viejos y Berberiscos.

20:30 h. - Solemne procesión con todas las comparsas.

Domingo 14 de mayo - Festividad de San Bonifacio, Mártir

11:00 h. - Desfile de honor y santa misa en honor de San Bonifacio, Mártir.

17:30 h. - Majestuosa entrada mora con el orden: Moros Fronterizos, Moros Nuevos, Moros Beduinos, Moros Viejos, Berberiscos, Labradores, Vizcaínos, Marinos, Tercio de Flandes y Estudiantes.

Lunes 15 de mayo

10:30 h. - Tradicional guerrilla.

11:45 h. - Estafeta del Embajador Cristiano.

12:15 h. - Embajada cristiana.

16:30 h. - Subida del santo y misa de acción de gracias.

Al finalizar, y tras la proclamación de capitanes, abanderadas y rodelas para el año 2024, bajarán las comparsas con disparo de arcabucería.

A continuación, despedida de las bandas de música.

Ensalzando los valores de "Mi gran Petrer"

Bajo este lema, el Ayuntamiento de la localidad y la Unión de Festejos San Bonifacio, Mártir, han logrado transmitir el espíritu festivo a lo largo de la provincia

La magia de las Fiestas de Moros y Cristianos de Petrer ha llegado este año con más fuerza que nunca a todos los rincones de Alicante gracias a la campaña promocional «Mi gran Petrer». Un lema que no podía ser más acertado, pues estas fiestas son el reflejo de la grandeza de un pueblo que se siente orgulloso de su historia y de su cultura.

Con este eslogan, el Ayuntamiento de la localidad y la Unión de Festejos San Bonifacio, Mártir, han conseguido transmitir, a lo largo y ancho de la provincia, el espíritu festivo y la pasión por esta celebración tan arraigada en la tradición local. Ambas entidades han trabajado juntas para conseguir que estas fiestas sean conocidas en toda la comarca y, por qué no, en toda la provincia de Alicante. Y han conseguido su objetivo con creces.

La publicidad exterior en el parking de la Avenida de La Estación, en pleno centro de Alicante -entre Renfe y la Plaza de los Luceros-, ha permitido que miles de personas que transitan a diario por esa zona vean los carteles que anunciaban las Fiestas de Moros y Cristianos de Petrer. A esta acción se suman los autobuses rotulados de dos líneas que transitan por las principales zonas turísticas de la capital alicantina, además de la línea que une Elda y Monóvar.

Pero no solo eso, para la promoción también se han utilizado varios canales y soportes como medios de comunicación impresos, emisoras de radio, televisiones, soportes digitales… así como la distribución de banderolas festeras de “Mi Gran Petrer” por varias de las avenidas principales de la ciudad y la difusión con vallas y mupis en distintos puntos estratégicos de la provincia. Una campaña que invita a todo el mundo a disfrutar de la emoción y el colorido de las Fiestas de Moros y Cristianos, a sumarse a una experiencia única y a formar parte de la historia y la tradición de esta tierra.

Presentación de la campaña

Hace unas semanas, el Ayuntamiento de Petrer y la Unión de Festejos San Bonifacio, Mártir presentaron la campaña de promoción turística de las Fiestas de Moros y Cristianos. La presentación tuvo lugar en la Oficina de Turismo temporal que se encuentra en la Galería Comercial de Carrefour Vinalopó. La alcaldesa de Petrer, Irene Navarro, agradeció a todas las personas y entidades que trabajan para hacer la promoción de las fiestas posible. Además, destacó la importancia de sentirse orgullosos de las fiestas de Moros y Cristianos y de creer firmemente en su relevancia.

Por su parte, el concejal de Turismo, David Morcillo, subrayó que la campaña promocional se ha ido mejorando año tras año y se ha intentado que llegue a todos los puntos de la provincia con nuevas iniciativas.

Por último, Enrique Rubio, presidente de la Unión de Festejos, agradeció la implicación del Ayuntamiento en la campaña de promoción y lanzó una invitación pública para que toda la comarca y los pueblos vecinos se unan a las fiestas, «que son de todos». Además, destacó que el objetivo final es «conseguir la Declaración de Interés Turístico Nacional de las Fiestas de Moros y Cristianos de Petrer».

Petrer te espera del 11 al 15 de mayo para disfrutar, como uno más, de sus Fiestas de Moros y Cristianos 2023.