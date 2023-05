Sentimiento, devoción y alegría. La Romería y Feria de San Pascual Bailón es una de las fiestas más antiguas y con más tradición de la provincia de Alicante. Desde 1637, la pedanía de Orito acoge esta celebración que tiene lugar a lo largo del mes de mayo y que congrega a cientos de miles de personas procedentes de la provincia y de zonas limítrofes como Murcia o Albacete. El punto central de la festividad es la Cueva de San Pascual, ubicada en la Sierra de las Águilas, donde se encuentra la talla del santo y a la que los peregrinos acuden a rendirle devoción y depositar sus exvotos por los favores recibidos.

La Romería de San Pascual tiene como día central el 17 de mayo, festividad del santo, y es una de las peregrinaciones más importantes de toda la Comunidad Valenciana. Aunque esta es la jornada de mayor afluencia de peregrinos, según datos oficiales, la festividad supera los 250.000 visitantes durante todo el mes de mayo. La belleza del recorrido hacia la Cueva de San Pascual es otro gran atractivo de la romería, que fue declarada Fiesta de Interés Turístico Provincial en 2011, lo que pone en valor la importancia cultural y turística de esta celebración que sigue manteniendo su esencia y su arraigo.

Y es que, la tradición de San Pascual Bailón está fuertemente ligada a la localidad de Monforte del Cid, y en especial a su pedanía de Orito desde hace siglos. La costumbre establece que el santo te concede todo lo que le pides y es capaz de obrar verdaderos milagros. A cambio, sólo exige una cosa: que no olvides cumplir la promesa que se le haya hecho.

Además de la parte religiosa, la feria de San Pascual es otro de los atractivos de la festividad, que se celebra en Orito del 16 al 21 de mayo y que cuenta con una amplia variedad de productos artesanales. Destacan los tradicionales garrotes de San Pascual y las cestas de mimbre y esparto, que son elaboradas por los artesanos locales. También se pueden encontrar utensilios de cocina, dulces típicos y otros productos de la zona. La feria es un lugar de encuentro para los habitantes de Orito y los visitantes, y se respira un ambiente de alegría y celebración en todos los puestos.

La cueva de San Pascual

Situada en la falda de la Sierra de Águilas, a 2 kilómetros de Orito, la Cueva de San Pascual es el lugar más popular de la devoción al santo. Esta cueva había sido refugio de pastores ante el mal tiempo y en ella también se refugiaba San Pascual -en su época de pastor-. Se utilizó como eremitorio por los frailes en el siglo XVI y fue después de la beatificación del santo cuando se le comenzó a llamar “Cueva de San Pascual”.

Desde entonces, ha sido visitada a lo largo del año, pero especialmente cada 17 de mayo, día de la festividad del santo. La cavidad se compone de dos habitaciones, una en donde se encuentra la talla en madera policromada del santo, así como todas las prendas y ofrendas de los peregrinos y otra (crematorio) situada un poco más abajo y utilizada para poner las tradicionales velas al santo.

En sus proximidades se puede contemplar una escultura con la imagen del santo de 6 metros de altura -de piedra caliza, fiel reproducción de la que encontraremos en el interior de la cueva-, que fue levantada en 1996 por suscripción popular, así como un pedestal con la cruz de Santiago, ya que por aquí pasa el camino desde Alicante a Santiago de Compostela.

Durante el año, se puede acceder en automóvil hasta la cueva -ya que hay habilitados aparcamientos especiales y zonas de acampada-, pero lo tradicional es hacerlo a pie por la empinada cuesta que accede a ella, desde la que puede observarse una hermosa panorámica del valle del Medio Vinalopó y la costa alicantina. Cabe destacar que desde el viernes 12 de mayo a las 20:00h, hasta el domingo 21 a la misma hora, el acceso está cerrado al tráfico de vehículos y sólo se podrá llegar a pie.

San Pascual es el santo que une a Orito, un pueblo que le rinde homenaje con fe y con fiesta. Un pueblo que no olvida sus raíces y que celebra a lo grande esta festividad de gran relevancia para la provincia de Alicante. La devoción al santo y la belleza del recorrido hasta la Cueva de San Pascual, junto con la tradición de la feria, hacen de ella un evento único en el que se combinan la religiosidad y la cultura popular.

Desde el viernes 12 de mayo a las 20:00h, hasta el domingo 21 a la misma hora, el acceso a la Cueva de San Pascual está cerrado al tráfico de vehículos y sólo se podrá llegar a pie.

«En pocos días nos preparamos para recibir a 250.000 personas en una pequeña pedanía, es algo épico»

Juan José Hernández, concejal de Fiestas de Monforte del Cid

¿Por qué es tan importante la Romería de San Pascual en Orito?

La Romería de San Pascual es una tradición centenaria que atrae a personas de toda la provincia e incluso de fuera, debido a la gran devoción que despierta nuestro Santo, especialmente en las zonas de Alicante, Elche y la Vega Baja. Los peregrinos pueden visitar una cueva sencilla donde, según la leyenda, San Pascual realizó grandes milagros y votos de pobreza.

A medida que han pasado los años, se han ido añadiendo más eventos en honor a San Pascual, incluyendo nuestra tradicional feria y otros actos para dar la bienvenida a los peregrinos y hacer que su experiencia sea lo más satisfactoria posible.

¿Cuál es el impacto turístico que se espera en esta pequeña población durante estos días?

Orito es una pacífica pedanía de Monforte del Cid que cuenta con tan solo unas pocas decenas de familias que residen allí todo el año. En pocos días, junto con el resto de monfortinos, nos preparamos para recibir aproximadamente a 250.000 personas, a las cuales hay que proporcionarles seguridad, infraestructuras, servicios de hostelería y actividades. El impacto humano y económico de esta situación es algo de proporciones casi épicas. Sin embargo, estamos preparados para recibir a nuestros visitantes con todo el cariño del mundo.

Además de la Romería, cuentan con la tradicional Feria... ¿Qué más podrán encontrar los vecinos y visitantes?

Efectivamente, además de la tradicional Feria y la Romería, hemos incorporado novedades al programa de este año, especialmente enfocadas a aquellos que quieran degustar nuestra cocina típica. Además, hemos reubicado parte de la feria para que el recorrido esté más integrado y hemos acondicionado la Plaza con servicios y actividades para que los visitantes puedan pasar un buen rato de ocio, descubrir las maravillas de Monforte y descansar un poco las piernas.

¿Se ha incorporado alguna novedad este 2023 con respecto a años anteriores?

Como decía, este año hemos planificado una serie de novedades muy importantes y hemos recuperado algunas tradiciones que se habían perdido con el tiempo. Nuestro objetivo principal ha sido que todo el mundo que visite Orito, venga de donde venga y tenga la edad que tenga, pueda disfrutar de las propuestas de ocio que ofrecemos.

El viernes 19 de mayo, a partir de las 18:30h, se podrá disfrutar del espectáculo de «Imagilandia» para los más pequeños de la familia; y posteriormente de los Coros y Danzas, algo que gusta mucho a nuestros mayores.

El sábado 20 de mayo, los visitantes podrán degustar nuestra cocina típica en un showcooking a mediodía y, a partir de las 17:30h, se ha programado un «tardeo» para todas las edades, en el que se hará especial hincapié en la participación de los jóvenes monfortinos y visitantes.

¿Cuál diría que es el momento más emotivo de esta festividad?

Debo confesar que, de entre todos los actos que se celebran en Orito, hay uno que me conmueve por encima de todos: la Romería Nocturna. El encanto de caminar bajo las estrellas, encontrarte peregrinando junto a tu familia, amigos y gente que hace mucho tiempo que no ves, compartir momentos de alegría con personas que vienen de otros lugares, me emociona profundamente.

Pero, sobre todo, lo que más me conmueve es la imagen que se presenta al llegar a la Cueva, cuando se abre ante tus ojos un pueblo unido en fraternidad y solidaridad, iluminado por la tenue luz de las farolas, y con el corazón ensanchado por la alegría compartida. Es un acto de comunión popular que nos recuerda lo mejor que tenemos como seres humanos y que, personalmente, me hace sentir muy orgulloso de haber nacido aquí. Confío que este año la Romería Nocturna vuelva a ser una experiencia única y memorable para todos los que participen.

«La incorporación de nuevas actividades como el tardeo y un showcooking mejorarán la experiencia del visitante»

M.ª Dolores Berenguer, alcaldesa de Monforte del Cid.

¿Cómo se esperan las Fiestas de San Pascual este año?

Cada año, la Romería de San Pascual es una celebración muy esperada en toda la provincia, y este año no será una excepción. Estoy segura de que será un evento muy especial, ya que la tradición y la innovación se unen para ofrecer a los peregrinos una experiencia única e inolvidable. Es una oportunidad perfecta para sumergirse en la cultura y la historia de Monforte, y experimentar la devoción y el fervor que rodean a nuestro Santo.

Durante los días que dura la Romería, la tranquila pedanía de Orito se convierte en un hervidero de actividad, recibiendo a miles de personas de todas partes. Es un momento en el que se puede disfrutar del sentido de comunidad que caracteriza a esta celebración, y en el que se puede apreciar la belleza y la espiritualidad que rodean al santuario de San Pascual.

Además de esta festividad, ¿qué atractivos ofrece la pedanía de Orito para el visitante?

En Orito se podrá disfrutar de una experiencia única que combina la naturaleza, la gastronomía y la cultura. Si eres amante de la aventura, el sendero de la Sierra de las Águilas te sorprenderá con sus paisajes y vistas panorámicas impresionantes. Además, el visitante podrá encontrar una gran variedad de restaurantes y puestos de comida que serán una fusión de tradición y modernidad.

Un mensaje para que vecinos de toda la provincia se acerquen estos días a la Romería y Feria de San Pascual.

¡No os perdáis la oportunidad de vivir la emoción y la devoción que se siente en las Fiestas de San Pascual en Monforte del Cid! Estamos preparados para recibiros con los brazos abiertos y mostraros todo lo que tenemos listo para que disfrutéis de una experiencia inolvidable: desde la tradicional Romería y la Feria, hasta las nuevas actividades como el showcoocking y el «tardeo» para todos los públicos. Además, podréis degustar nuestra deliciosa cocina típica y recorrer nuestros bellos parajes naturales. ¡Os esperamos con ilusión y alegría!

Programa de actos de San Pascual en Orito 2023

Del 8 al 16 de mayo

Novena a San Pascual

17:30 h. Adoración eucarística.

18:00 h. Santo Rosario.

18:30 h. Novena a San Pascual y reserva del Santísimo.

19:00 h. Santa Misa. Al finalizar, oración ante la reliquia de San Pascual.

*El sábado 13 de mayo, al finalizar Santa Misa, procesión en la plaza con la Virgen de Fátima.

Martes 16 de mayo

Víspera de San Pascual

21:00h. Traslado de la imagen de San Pascual desde la ermita de la aparición hasta la Iglesia Ntra. Sra. de Orito, pasando por el recinto ferial y con el acompañamiento musical de “La Lira”. A continuación, volteo de campanas, cohetes y Serenata de la Rondalla la Inmaculada.

22:30 h. Tradicional romería nocturna a la Cueva de San Pascual, con salida desde el Centro de Salud (C/ Cervantes). Obligatorio el uso de chaleco reflectante y linterna, recomendable calzado deportivo cómodo.

23:30 h. Chocolatada ofrecida por Asador y Catering San Pascual.

00:00 h. Fuegos artificiales desde la Plaza de Ntra. Señora de Orito. Volteo de campanas.

Miércoles 17 de mayo

Festividad de San Pascual Baylón

9:30 h. Santa Misa en la Iglesia de Ntra. Señora de Orito.

11:30 h. Solemne Misa en la Plaza de Ntra. Señora de Orito, cantada por la Coral Monfortina, será presidida por D. José Ignacio Munilla, Obispo de Orihuela-Alicante.

13:00 h. Sesión paloma ofrecida por Anís Tenis en la Plaza.

17:30 h. Santa Misa en la Iglesia de Ntra. Señora de Orito.

19:00 h. Santa Misa en la Iglesia de Ntra. Señora de Orito. Al finalizar, acompañados por la Colla de dulzainas y tamboril, traslado de San Pascual hasta la ermita de la aparición.

Viernes 19 de mayo

18:30 h. Espectáculo infantil “Imagilandia” en la Plaza de Ntra. Señora de Orito.

19:00 h. Santa Misa.

20:30 h. Coros y danzas con el Grupo Alboroque en la Plaza.

Sábado 20 de mayo

12:00 h. Showcooking de cocina tradicional monfortina y degustación en la Plaza.

17:30 h. Tardeo con charanga y DJ's en la Plaza.

20:00 h. Santa Misa en la Ermita de la Aparición.

Domingo 21 de mayo

10:00 h. Domingos en familia en la Plaza.

12:00 h. Santa Misa y, al finalizar, cohetes y tracas.

FERIA DE SAN PASCUAL. Del 16 al 21 de mayo la Feria estará situada en las inmediaciones del Parque de la Feria de Orito y la Avda. de San Pascual.