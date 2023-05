La ciudad de Elda, ubicada en el centro de un tranquilo valle y conocida por su industria del calzado, alberga una festividad que atrae la atención de miles de personas cada año: los Moros y Cristianos. Estas fiestas, que resurgieron en 1945 y han crecido en popularidad desde entonces, honran a San Antonio Abad y figuran como una de las celebraciones más antiguas e importantes de la Comunidad Valenciana. Con la participación entusiasta de miles de festeros, esta colorida y majestuosa fiesta llena las calles de Elda durante cinco días con desfiles, música y un gran ambiente de hermandad y convivencia entre sus participantes.

Orígenes y Evolución

Las fiestas de Moros y Cristianos de Elda conmemoran un importante acontecimiento histórico: la Reconquista. Estas festividades transportan a sus visitantes a la época de las cruzadas, cuando las culturas árabe y cristiana luchaban por el mismo territorio, y tiene sus raíces en el siglo XIX, cuando la ciudad era un pequeño pueblo agrícola. Se dice que la festividad surgió como evolución de la antigua «soldadesca» o milicia local, que disparaba arcabuces en honor al patrón. Aunque cesó en los últimos años del siglo XIX, resurgió en 1945, marcando el comienzo de un nuevo capítulo en la historia de esta tradición.

Actualmente, la Fiesta de Moros y Cristianos de Elda cuenta con nueve comparsas; cinco del bando cristiano: Cristianos, Estudiantes, Contrabandistas, Piratas y Zíngaros, y cuatro del bando moro: Marroquíes, Realistas, Musulmanes y Huestes del Cadí. Cada comparsa tiene un traje oficial distintivo, pero durante los desfiles, muchas de sus escuadras lucen trajes especiales de gran belleza, hechos para la ocasión. Además, cada año se eligen a una Abanderada y un Capitán mayores, así como otros cargos infantiles, que presiden los actos festivos de cada comparsa.

La Fiesta en las calles

La Fiesta de Moros y Cristianos de Elda destaca por su alta participación, su hermandad, hospitalidad y su ambiente festivo. Durante los cinco días que dura la celebración, miles de festeros invaden las calles de la ciudad. Acompañados por numerosas bandas de música, que interpretan pasodobles, marchas cristianas y moras, los festeros recorren cada rincón de Elda, llevando consigo la alegría y el espíritu festivo.

Cada calle alberga un «cuartelillo» o sede de comparsa o escuadra, donde los festeros reciben a todos los visitantes, sin importar si son moros o cristianos, locales o forasteros. Estos lugares, algunos de ellos maravillosamente decorados, ejemplifican la magia y la generosidad sin límites de los eldenses. El ambiente festivo, tanto de día como de noche, rompe con todos los esquemas y atrae a una multitud de visitantes que disfrutan de los desfiles, las verbenas nocturnas en calles y jardines, y la atmósfera de convivencia que se respira en cada rincón de la ciudad.

Entradas Cristiana y Mora

Los Moros y Cristianos de Elda se celebran siempre en torno al primer domingo de junio y la organización de la fiesta recae en la Junta Central de Comparsas, junto con el Ayuntamiento.

Uno de los momentos imprescindibles de estas festividades son las grandiosas Entradas Cristiana y Mora, que tienen lugar en las tardes del sábado y del domingo. Estos desfiles están llenos de fantasía, ilusión y color, con elaborados boatos, maquillajes llamativos, trajes y vestimentas maravillosas, y una amplia participación de festeras y festeros de todas las edades pertenecientes a las nueve comparsas.

El ritmo de las fiestas

Por último, cabe destacar la importancia que la música desempeña en las fiestas de Moros y Cristianos de Elda. En el primer acto de las festividades, la Entrada de Bandas, las diferentes agrupaciones de música de las comparsas recorren las calles hasta llegar al castillo de Embajadas, donde interpretan el pasodoble «Idella», el himno de las fiestas, acompañados por miles de festeros que cantan al unísono.

Por otro lado, desde 1986, el Ayuntamiento y la Junta Central de Comparsas organizan el Certamen de Música Festera, uno de los más importantes y reconocidos de toda la Comunidad Valenciana. En este concurso, se encarga una pieza musical y participan bandas de música de todo el territorio. Gracias a este certamen, Elda cuenta con una extensa y variada colección de música festera compuesta específicamente para estas fechas, lo que contribuye a la cultura, el archivo artístico y el acervo musical y festero del municipio.

PROGRAMA DE ACTOS 2023 JUEVES 1 DE JUNIO 20:00h. Entrada de Bandas de Música. Interpretación del pasodoble Idella, dirigido por Iñaki Lecumberri, que da inicio a las Fiestas de Moros y Cristianos de 2023. 00:00h. Retreta.

VIERNES 2 DE JUNIO 10:00h. Acompañamiento del Estandarte del Santo. Desde la Casa de la viuda de Rosas hasta la Ermita de San Antón, con acompañamiento de disparos de arcabucería. 11:00h. Traslado de la imagen del Santo. Desde la ermita hasta la Iglesia de Santa Ana, donde la AMCE Santa Cecilia interpreta el pasodoble A San Antón. 19:00h. Desfile Infantil.

SÁBADO 3 DE JUNIO 10:00h. Alardo de arcabucería. Iniciado por el bando Cristiano seguido del bando Moro. 11:30h. Estafeta y Embajada Mora. En la Plaza de la Constitución Batalla de Arcabucería, lucha de los Embajadores, toma del castillo por el Embajador Moro y posterior Desfile Triunfal del bando Moro. 18:00h. Triunfal Entrada Cristiana.

DOMINGO 4 DE JUNIO 08:00h. Diana festera. 11:00h. Desfile-Ofrenda de Flores Desde la Plaza Castelar hasta la iglesia de Santa Ana, donde las festeras ofrecen sus ramos de flores al Santo. 12:30h. Solemne misa en honor al Santo en el templo de Santa Ana. 18:00h. Majestuosa Entrada Mora.

LUNES 5 DE JUNIO 10:00h. Alardo de arcabucería. Iniciado por el bando Moro seguido del Cristiano. 11:30h. Estafeta y Embajada Cristiana. En la Plaza de la Constitución Batalla de Arcabucería, lucha de los Embajadores, toma del castillo por el Embajador Cristiano y posterior Desfile Triunfal del bando Cristiano. 18:30h. Procesión de San Antonio Abad. La imagen de San Antón sale a la puerta del templo de Santa Ana, dando comienzo la procesión. Al acabar, traslado de la imagen del Santo a su ermita. Se disparará una alborada pirotécnica, que pondrá fin a las Fiestas de Moros y Cristianos de Elda 2023.

Rubén Alfaro, alcalde de Elda: «Los Moros y Cristianos demuestran el carácter abierto y acogedor que tenemos los eldenses»

El recién reelegido alcalde de Elda afronta con gran ilusión las Fiestas de Moros y Cristianos 2023, una de las celebraciones más arraigadas y multitudinarias de la ciudad que la localidad acoge del 1 al 5 de junio. Alfaro anima «a todos y a todas las eldenses, así como a todas las personas que nos visiten, a disfrutar de nuestras fiestas de una manera alegre y, sobre todo, responsable».

Como alcalde de Elda, ¿Qué importancia diría que tiene esta celebración para la ciudad?

Las fiestas de Moros y Cristianos son muy importantes, como también lo son el resto de fiestas que se celebran en nuestra ciudad a lo largo del año. Es cierto que los Moros y Cristianos son unas celebraciones que están muy arraigadas en Elda, con miles y miles de festeros y festeras que participan de forma activa a través de las nueve comparsas que forman parte de la fiestas y, por supuesto, con las miles de personas, llegadas desde toda la provincia, que siguen los desfiles y los diferentes actos.

Nuestras fiestas tradicionales, como las Fallas, las Fiestas Mayores o la Navidad, forman parte de nuestras señas de identidad y de nuestro legado cultural, y por ese motivo estamos muy orgullosos de ellas y las cuidamos para que año tras año sigan creciendo. Nuestro Plan Estratégico Elda 2030 recoge en uno de sus patrones que uno de los retos a los que se enfrenta la ciudad es el de poner en valor toda su riqueza patrimonial material e inmaterial, empoderar la identidad local como factor diferenciador y fomentar su proyección exterior. Dentro de esa riqueza patrimonial están, sin ninguna duda, nuestras fiestas.

Los Moros y Cristianos, que desde el año 2020 son Fiestas de Interés Turístico Nacional, son una manifestación de nuestra identidad y de nuestra cultura, en ella mostramos lo mejor que tenemos como sociedad y como ciudad acogedora que somos. Siempre recibimos a las personas con los brazos abiertos y es muy fácil ser parte de la fiesta seas o no festero.

¿Qué podemos esperar de las fiestas de este año?

El año pasado ya fueron unas fiestas muy multitudinarias. De hecho, fueron las fiestas del reencuentro después de dos años de suspensión por la pandemia. En esta ocasión esperamos que sean tan participativas y brillantes como las del año pasado. Sin duda, en 2022 la gente tenía un deseo enorme de volver a salir a las calles, a disfrutar de la música, del olor a pólvora, del colorido de los desfiles y creo que en 2023 este deseo se mantiene intacto, e incluso puede que se acrecente porque la vida ha vuelto a una normalidad plena tras la pandemia.

Hace unos días Elda vivió algo insólito: Recreó sus Moros y Cristianos una semana antes para la grabación de una serie de televisión… ¿Cómo lo han vivido?

Evidentemente, que nuestra ciudad sea escenario de una serie de televisión es un escaparate excelente, como lo es el hecho de que esté basada en una novela de una autora eldense, como es Elia Barceló, quien ambientó parte del relato en Elda. Como no podía ser de otra manera, las escenas de la novela que se producen en las calles de nuestra ciudad se han rodado en escenarios reales, con figurantes que son festeros de las comparsas de nuestros Moros y Cristianos. También se van a grabar en los próximos días diferentes actos reales de las fiestas que después serán incluidos en la serie. El rodaje se ha vivido con una expectación enorme porque no debemos olvidar que se trata de una serie de gran presupuesto y con un reparto que incluye a cuatro actrices españolas espectaculares.

Sin duda, estamos todos deseando ver el resultado final, de que nuestra ciudad y nuestras fiestas se cuelen en las casas de todos los espectadores de esta serie por toda España, aunque para eso aún tendremos que esperar.

Además de alcalde, también es festero... ¿Cómo definiría su relación con los Moros y Cristianos del municipio?

Todo el mundo sabe que mi relación con los Moros y Cristianos es máxima, de hecho me considero un apasionado de la fiesta porque me encanta conocer en profundidad todo lo que la rodea: su historia, su música, los trajes... Incluso me encanta conocer cómo se viven los Moros y Cristianos en otras localidades de la provincia.

Mi vinculación con la fiesta es total y desde la comparsa de Estudiantes, a la que pertenezco, la vivo con toda la intensidad que mi cargo de alcalde me permite y, por supuesto, con la máxima responsabilidad.

¿Cuáles son sus actos favoritos y que considera que nadie debería perderse?

Yo creo que al final las fiestas son la suma de todos los actos, desde el pregón hasta la procesión de San Antón con la que se cierran. Pero es evidente que la Entrada de Bandas y la interpretación del himno Idella en la Plaza del Ayuntamiento es un momento impresionante, ver a miles de jóvenes cantándolo y saltando es muy emocionante, porque es el punto de partida, la alegría contenida que se desborda. Pero también son espectaculares las Entradas Mora y Cristiana con su colorido y majestuosidad y, por supuesto, las Embajadas y los Alardos.

Y, lógicamente, además de todos estos actos están los momentos de convivencia y fraternidad que se viven en los cuartelillos, que creo que son, sin duda, una de las señas de identidad de nuestros Moros y Cristianos, porque ponen de relieve el carácter abierto y acogedor que tenemos todos los eldenses.

¿Cómo ha organizado el Ayuntamiento el dispositivo de seguridad este año?

Hace unas semanas celebramos una Junta de Seguridad Ciudadana en la que se concretó el dispositivo de seguridad y vigilancia que estará operativo durante los cinco días de fiestas, pero también abordamos un tema que nos preocupa como es el de las agresiones machistas. En la reunión concretamos que se instalarán de nuevo los puntos violetas atendidos por personal preparado para cualquier víctima de una agresión.

En este sentido, pido la colaboración de todos los festeros y de todas aquellas personas que de una manera u otra van a participar en nuestras fiestas para que entre todos nos convirtamos en ayuda y auxilio de cualquier víctima. También quiero recordar a la ciudadanía que puede instalarse la aplicación AlertCops, del Ministerio del Interior para alertar de una manera rápida y sencilla de cualquier tipo de incidencia o de problema, contactando de manera inmediata con la Policía Nacional o la Guardia Civil, que enseguida acudirá.

¿Cuál es el impacto económico y turístico que esta festividad genera en Elda?

Un estudio universitario estimaba el impacto económico de las fiestas de Moros y Cristianos en nuestra ciudad en cerca de ocho millones de euros. Lógicamente, esa cifra es ahora muy superior porque el estudio se realizó hace siete años. En cualquier caso, es evidente que durante cinco días la actividad que se genera en el comercio, la restauración y, por supuesto, en los sectores artesanos vinculados directamente con la fiesta tiene una repercusión económica enorme.

Pedro Serrano, presidente de la Junta Central de Comparsas: «Esperamos conseguir la declaración de Fiesta de Interés Turístico Internacional para 2025»

Pedro Serrano inició su andadura en la Fiesta en 1992. Lo hizo en la Comparsa de Moros Marroquíes, a la que pertenece desde entonces. Años más tarde entró a formar parte de la Comisión de Alardos y Embajadas de la Junta Central, llegando a ser presidente de dicha comisión en 2010 y desempeñando otros cargos de importancia dentro de la Junta hasta llegar a ser presidente en 2022.

Este año los Moros y Cristianos de Elda presentan dos pequeñas novedades: un cambio de itinerario de la Retreta -pasando a terminar ahora en la Plaza del Ayuntamiento-, y la apertura del Desfile Infantil por parte de la Asociación Músico Cultural Santa Cecilia de Elda.

Hace unos meses expresaba su intención de atraer a los más jóvenes a las fiestas de Moros y Cristianos de Elda ¿Cómo piensa conseguirlo?

Así es, uno de nuestros objetivos para estos años es contar con el apoyo y participación de más gente joven en la Fiesta. Por ello, en los últimos meses hemos organizado distintas actividades. Por ejemplo, en marzo, la Junta Central organizó la primera yincana juvenil en la Plaza Castelar que tuvo una gran aceptación entre muchos jóvenes comparsistas y no comparsistas. Por otro lado, el pasado 13 de mayo durante la Gala de la Junta Central, se otorgaron por primera vez los premios a «Mejor Cabo Moro Juvenil» y «Mejor Cabo Cristiano Juvenil». Creemos que estas y otras medidas de este tipo pueden incentivar a los jóvenes a participar en nuestros Moros y Cristianos.

¿Qué otros retos se ha planteado la Junta Central para los próximos años?

El principal proyecto en el que estamos trabajando, junto al Ayuntamiento de Elda, va en la línea de la promoción y difusión de nuestra Fiesta en el mayor número de ámbitos posibles. Hasta el mes de diciembre, nuestra Fiesta estará presente en una exposición sobre Moros y Cristianos en el Castillo de Santa Bárbara de Alicante. Además, contamos con un vídeo promocional en la oficina de turismo del aeropuerto de Elche/Alicante, y muchas otras iniciativas. Pero, sin duda, el principal reto que estamos afrontando junto al Ayuntamiento es la realización de todos los trámites y actuaciones necesarias para la obtención de la declaración de Interés Turístico Internacional, hecho que esperamos conseguir en 2025.

Hablando de este reconocimiento, en 2020 los Moros y Cristianos de Elda fueron declarados Fiesta de Interés Turístico Nacional. ¿Cómo van esos trámites para lograr el distintivo Internacional?

Es un camino largo, ya que estamos obligados a ser Fiestas de Interés Turístico Nacional al menos durante cinco años, hecho que se consiguió en 2020. Durante el tiempo que queda hasta entonces iremos realizando distintas actuaciones promocionales a nivel internacional, actuaciones que son necesarias para poder solicitar dicha declaración. Sin ir más lejos, durante estas fiestas vamos a recibir la visita de tres medios de comunicación extranjeros (Al Jazeera, Publico de Portugal y Clarín de Argentina) para escribir distintos artículos sobre la Fiesta de Moros y Cristianos de Elda en sus respectivos países. También otros dos medios internacionales (Diario Libre de República Dominicana y Diario de la British Society de Londres) van a realizar publicaciones en sus países con información que les estamos proporcionando.

A nivel personal, ¿con qué momento de la Fiesta se quedaría?

No me puedo decantar por un solo acto en concreto. Por su majestuosidad, elegiría las Entradas Mora y Cristiana y el Desfile Infantil. El más emotivo, sin lugar a dudas, es la procesión de San Antón... Pero destacaría también nuestras Embajadas, dada la vinculación que he tenido durante casi toda mi vida festera con la citada comisión y por el buen hacer de nuestros Embajadores y la espectacularidad que se demuestra año tras año en estos actos.

¡Disfruta del 1 al 5 de junio de los Moros y Cristianos de Elda 2023!