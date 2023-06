Un grupo de estudiantes de Ciencias de la Salud de la Universidad de Texas de San Antonio han visitado el Hospital General Universitario de Elda como parte del programa colaborativo que la Universidad Miguel Hernández de Elche ha suscrito con el centro norteamericano.

El programa se plantea como una herramienta de introducción básica al sistema de salud español para estudiantes de medicina estadounidenses que, además, demandan una inmersión en aspectos culturales y humanísticos asociados a la medicina así como en el aprendizaje de la lengua española.

Para lograr esos objetivos generales, durante el mes de estancia en la Universidad Miguel Hernández, los estudiantes de The University of Texas at San Antonio (UTSA) recibirán enseñanzas sobre la organización de la sanidad pública española, la importancia de la medicina preventiva, la gestión en el entorno de un hospital universitario así como aspectos relacionados con la dieta mediterránea y los vínculos entre el arte y la medicina.

En el Hospital General Universitario de Elda los futuros médicos norteamericanos han sido recibidos por la gerente del Departamento de Salud de Elda, Vicenta Tortosa, y por la directora médica, Juana Requena, y han podido conocer de primera mano cómo es la asistencia hospitalaria y qué servicios se prestan en el hospital de referencia para el Alto y Medio Vinalopó.