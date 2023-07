El alcalde de Villena, Fulgencio Cerdán, ha presentado al pregonero de las fiestas de Moros y Cristianos de Villena 2023. Se trata de José Luis López Rose, teniente general del Ejército que ocupó el cargo de Jefe del Estado Mayor Conjunto de la Defensa (JEMACON) entre los años 2008 y 2012.

Un villenero que ha demostrado su "compromiso con su ciudad natal y su constante participación en las fiestas", a pesar de sus altas responsabilidades y de la distancia como consecuencia de su actividad profesional.

Cerdán señaló que “el pregonero de las fiestas 2023 ha tenido una dilatada carrera profesional militar como Jefe del Estado Mayor Conjunto de la Defensa, es festero y ha sido miembro de la comparsa de Contrabandistas inicialmente y ahora de los Estudiantes”.

El alcalde destacó de López Rose que “como él mismo me confesó, siempre ha estado esperando ese día 4, ese día 5 de septiembre, para poder disfrutar con sus amigos de nuestras fiestas de Moros y Cristianos”.

"Sorpresa, orgullo y satisfacción"

Por su parte López Rose indicó durante su presentación que “cuando me lo propuso el alcalde me produjo cierta sorpresa, porque llevo lejos de Villena muchos años y no me esperaba algo así. Pero como villenero y festero es una máxima satisfacción y un orgullo”.

No obstante, el seleccionado como pregonero también reconoció que le generó “cierta preocupación porque todos los días 5 de septiembre, siempre que he podido estar en Villena, he estado ahí abajo oyendo el pregón. Y he oído muchos pregones, como el que dio el alcalde Pascasio Arenas en el año 1967. Y muchos de ellos de muy buen diseño y magnífica factura”.

Su intención ante la preparación del pregón del próximo mes de septiembre es estar “a la altura y expresar lo que siente un villenero y un festero que reside fuera de Villena por motivo de estudio y trabajo desde 1965, pero que puntualmente siempre he acudido a la llamada de la Virgen, de los amigos y de las fiestas, y que siempre lo ha pasado mal cuando no he podido estar aquí”.

Carrera profesional

López Rose, piloto de helicópteros, ha desempeñado diferentes cargos militares que le han llevado a sucesivos ascensos hasta ocupar funciones de máxima responsabilidad en la cúpula militar. Logró el rango de General de División en 2004 y ascendió a Teniente General en 2008, fecha en la que pasó a ocupar el cargo de Jefe del Estado Conjunto de la Defensa.

El pregonero de las fiestas de 2023 en la capital del Alto Vinalopó también posee destacadas condecoraciones. Entre ellas la Gran Cruz de la Orden de Hermenegildo y la Gran Cruz de la Orden Militar con distintivo blanco.