Los productores de uva de mesa embolsada del Vinalopó viven durante esos meses uno de los comienzos de campaña más inciertos y convulsos que recuerdan. Tras una cosecha que se adelantó debido a las fuertes temperaturas del mes de agosto, ahora el consumo tampoco logra alzar el vuelo. Entre las circunstancias que afectan a esta situación, según los agricultores, se encuentran la fuerte inflación y el aumento de los costes de producción y de transporte que provocan que los consumidores deriven sus compras hacia otras frutas con precios más asequibles.

Ante las previsiones poco positivas, los propios agricultores optaron por inscribir alrededor de un 10% menos de producción bajo el amparo de la denominación de origen, lo que ha reducido sensiblemente la cosecha comercializada bajo este sello de calidad hasta los 35 millones de kilos.

Con el mes de septiembre rozando su recta final, las predicciones de los agricultores parece que finalmente se han cumplido y que este año la campaña no ha arrancado con tanta fuerza como les hubiera gustado. Desde la sectorial de Uva de Mesa en ASAJA Alicante, señalan que las ventas se han resentido casi un 30% en comparación con el mismo periodo del año pasado, en el que - aunque el consumo no fue excelente- sí que se notó más afluencia de compradores durante el mes de septiembre.

José Enrique Sánchez, agricultor y presidente de la sectorial de Uva de Mesa en ASAJA Alicante, explica que estos primeros días de campaña "el consumo va muy lento, se nota mucho la falta de compradores y nos piden menos uva". Para Sánchez el problema no es uno solo, sino que la caída del consumo se debe a diferentes factores "el precio de los depósitos de gasolina, la subida de la luz, los consumidores que se están recuperando de las vacaciones y de la vuelta al cole... si a todo esto le sumas que las frutas están caras al final los consumidores prefieren comprar otras cosas y realmente se nota, falta alegría en el consumo".

Esta circunstancia provoca que los productores estén trabajando durante el mes de septiembre al 40% de capacidad, cuando lo habitual sería que lo estuvieran haciendo por encima del 80%. "Sería lo normal porque siempre te dejas un pequeño margen para pegar el apretón cuando ves que está llegando el fin de temporada, pero ahora mismo deberíamos estar sacando unos 45 palets diarios y con suerte sacamos 18; es casi un tercio de lo normal en estas fechas", explica Sánchez.

Pese a la caída en las ventas, la rentabilidad se ha mantenido para los productores de uva de mesa embolsada ya que "los precios de venta también son más altos porque ha subido todo lo relacionado con los gastos de producción", asegura Sánchez. A estos impedimentos hay que añadirle la mayor competencia que supone para los agricultores las frutas llegadas desde otros países que hacen que muchos clientes opten por su consumo al ser más económicas, indica el presidente de la sectorial de Uva de Mesa en ASAJA Alicante

Normalidad en los mercados

El difícil comienzo de campaña que viven los agricultores se traslada de forma parcial hasta los mercados municipales más próximos. Es el caso del Mercado Central de Elda donde algunos placeros sí que han notado un descenso en las ventas entre los clientes mientras que otros ven como el mes de septiembre ha comenzado con ánimo entre los compradores habituales de uva de mesa.

Es el caso de Susi Manresa, de Frutas y Verduras Susi, que asegura que la uva de mesa "se está vendiendo super bien". "La venta está siendo espectacular por lo menos en mi puesto, es temporada y en el mercado ahora mismo es de lo que más se vende".

En la otra cara de la moneda se encuentra José Beneite, de Frutas Beneite, que sí que ve que la uva este año "se está vendiendo menos". "Se ve bastante menos gente que en otros años, no se vende igual, no solo aquí, donde más se nota es al pormayor. En el mercado también se ve porque nosotros estamos comprando menos porque los clientes nos piden mucha menos uva que en años anteriores, eso sí, esperamos que de cara a los siguientes meses se venda más y que la gente se anime".

Con la venta que no acaba de despegar se encuentra también Paco Muñoz, de Frutas y Verduras Muñoz, para quien la temporada no acaba de arrancar en el Mercado Municipal de Elda. "Se está vendiendo algo pero no una bestialidad, a lo mejor ahora en octubre sí que notamos un incremento pero en septiembre la gente está aún volviendo de vacaciones y hasta que no llegue octubre no creemos que cambie la situación".

En este céntrico mercado al que cada día se acercan cientos de eldenses el productor de uva embolsada de mesa Manuel Puerto también cuenta con su propio puesto, Manolo y Esperanza. Allí las uvas son "hijas" y para Manuel la temporada sí que ha comenzado con buen pie. "Ahora estamos vendiendo mucho más que en agosto, es uva de mejor calidad y mucho mejor para comer, de hecho, es empezar esta variedad de uva y se nota que la gente la está pidiendo".

Desde la sectorial de Uva de Mesa en ASAJA Alicante, su presidente, explica que aunque la provincia es un mercado muy importante para la venta de uva "el consumo nacional más importante de estas variedades se realiza en el norte de España", en lugares como Cantabria, Bilbao o Madrid que representan una de las zonas de consumo más potentes esta temporada.