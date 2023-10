Viviana Gil trabaja en la oficina municipal de registro y padrón de Petrer. En su día a día se encuentra con muchos ciudadanos que vienen a darse de alta como vecinos del municipio, la mayoría hablan castellano o valenciano, por lo que la comunicación es fluida por ambas partes, pero una parte de los vecinos, los provenientes de otros países, que se acercan hasta esta ventanilla no hablan ninguno de estos dos idiomas.

Una situación que tanto para Viviana como para sus compañeros supone una dificultad añadida a la hora de realizar un trámite tan común como el empadronamiento y que para los extranjeros que acuden hasta estas dependencias a tramitar algún tipo de registro o petición de información implica una limitación para comunicarse debido a los problemas que a veces trae consigo la barrera idiomática. Para Gil, el mayor inconveniente es no poder prestarles la atención que merecen, como a cualquier otro petrerense. "Al registro vienen todos los ciudadanos que quieran darse de alta en el padrón y vecinos a cambiar su domicilio, pero a veces también nos encontramos con ciudadanos de cualquier país de la Unión Europea, de China o de cualquier otra nacionalidad con el que nos es más difícil comunicarnos".

El inglés y el traductor de Google se transforman en los aliados de estos trabajadores cuando un idioma desconocido se pone de por medio, pero ahora el Ayuntamiento de Petrer está estudiando implantar la inteligencia artificial para que, a través del ChatGPT, los empleados de todas las oficinas municipales de atención al público puedan realizar traducciones simultáneas cuando se encuentran ante una situación como esta.

Concretamente, la implementación de IA busca poder mejorar la comunicación de una manera ágil y efectiva lanzando mensajes gracias al sistema de asistentes virtuales en múltiples idiomas con los que cuenta la aplicación. La primera prueba se realizaba esta semana desde la Oficina de Turismo, que lanzaba un mensaje a los vecinos extranjeros de la localidad en Italiano, Portugués y Francés con una invitación genérica a participar en las Fiestas Patronales, que se celebra en honor a la Virgen del Remedio este primer fin de semana de octubre.

El municipio busca así posicionarse como la primera localidad de España en implementar la tecnología de traducción de ChatGPT a sus servicios de atención municipales para ofrecer una atención personalizada y efectiva a sus vecinos internacionales. Ahora el reto pasa por ver cómo puede encajarse esta idea innovadora a nivel legal y de protección de datos y ver cómo podría implementarse en la administración más cercana.

La idea del Consistorio pasa por estudiar dos modalidades, una en la que se utilice el asistente de texto, ya sea mediante la habilitación de un correo electrónico en el que los ciudadanos extranjeros puedan expresar sus dudas en su idioma materno y recibir una contestación en este mismo idioma de parte de un empleado del ayuntamiento que ha utilizado esta herramienta o bien gracias a la herramienta que permite traducir videos en un tiempo muy corto y con muy buenos resultados. Todo dependerá, en este caso, de lo que prefiera el solicitante del servicio y de las limitaciones que encuentre el consistorio para ponerlo en funcionamiento.

El concejal de Turismo y Desarrollo Económico, David Morcillo, ha explicado que en la localidad casi siempre ha existido esta barrera idiomática a la hora de poder atender a los vecinos foráneos. "Suelen ser personas que viven en campos, alemanes o franceses que compran un terreno, y claro, cuando tienen algún inconveniente suele haber un problema de comunicación. Muchas veces es gente no habla inglés del todo bien y entonces te presentan un problema que no sabes si has entendido bien y les das una respuesta que no sabes si ellos han entendido del todo bien".

Con esta herramienta, explica Morcillo, "me pueden mandar un video en su idioma, yo lo traduzco gracias la inteligencia artificial y así le voy a poder entender, voy a poder darle solución y esa solución la traducimos a su idioma para él pueda entenderla perfectamente". "Esto nos abre un mundo ante cualquier incidencia que pueda haber, desde un problema urbanístico a uno de policía, situaciones en las que es muy importante entender bien lo que está pasando para poder dar la mejor solución".

Petrer tiene una creciente población de residentes internacionales, concretamente hay cerca de 1.000 personas empadronadas de otros países, de los que más de la mitad proceden de países europeos. Este enfoque personalizado y multilingüe beneficiará a los residentes extranjeros y a los trabajadores de la administración mejorando la forma en la que hacen su trabajo.

"Con inglés aún lo dominamos, el italiano se parece un poco, pero el otro día vinieron unos vecinos de nacionalidad china que fue muy difícil de empadronar. Se piden muchos datos como dónde ha nacido, los estudios que tienen o su número de teléfono, cosas muy básicas, pero que a veces se vuelven muy difíciles", señala Viviana Gil, empleada municipal. Por ello los trabajadores de las oficinas de atención al público ven en esta herramienta una solución que "nos ayudaría muchísimo" en el día a día.

En la localidad viven ya casi un centenar de asiáticos, más de 350 personas de diferentes países de la Unión Europea, Ucrania o Rusia, 139 personas que provienen del continente africano y casi 400 llegadas desde diferentes países de América Latina, según los datos del padrón municipal correspondientes al año 2022. Con la puesta en marcha de este servicio los extranjeros que habitan en la localidad tendrán más fácil solucionar sus problemas al mismo tiempo que la administración local de Petrer da un paso adelante para ser pionera en la entrada al siglo XXI.