"Es un abuso". Podría ser la frase que mejor resumiera los ánimos que reinan entre los vecinos de Petrer desde el pasado martes, cuando el Ayuntamiento de la localidad anunció que subía en un 138% la tasa municipal de basura para el año 2024. El tributo, que se había mantenido congelado durante los últimos 10 años, pasará de los 49,92 euros actuales a los 118,61 euros, que según el Ayuntamiento de la localidad, representa el "coste real que debería pagar cada vecino".

El Consistorio pasará a recaudar ahora 1,8 millones más de tal forma que los ingresos que suponían la recogida de residuos diaria, su transporte y tratamiento, el mantenimiento de vehículos y contenedores, la recogida de enseres y el servicio de ecoparques, pasarán de ser de 1,2 millones a los más de 3 millones que cuesta el servicio. "Es un descaro lo que están haciendo, aquí en el centro no tenemos ni siquiera contenedores de recogida selectiva, si necesitamos tirar el cartón tenemos que ir a un lado, si queremos tirar plástico hay que ir a otro, pero comodidad nos dan ninguna", asegura Aide Villada, vecina y comerciante de la localidad.

La subida se debe, en principio, al cumplimiento de una "normativa de la Comisión Europea" que obliga a que las tasas públicas por prestación de un servicio, como en el caso de la recogida de basuras, deben de recaudar el coste real del servicio. Aunque este mensaje parece que no cala entre la población petrerense. "Lo que injusto, no han subido nada más y esto es lo primero que suben y encima no se ve limpieza, en el centro casi ni pasan a barrer y los que hacen la mayoría del mantenimiento son los comerciantes de la zona porque aquí no se ven barrenderos", explica María Asunción Ruiz, vecina de Petrer.

De esta misma forma ven la situación en el municipio otros vecinos. María Dolores Poveda, además de ser propietaria en Petrer tiene una casa en Benidorm, localidad en la que el Consistorio también ha subido esta tasa. "Me parece una poca vergüenza, 118 largos es casi tres veces más de lo que estábamos pagando. Si me dijeras que tenemos de todo, pues bueno, pero en mi calle no pasan todos los días a recoger la basura ni a barrer, tengo todos los días el contenedor a reventar y las esquinas están negras porque no las limpian nada, tendría mucho que mejorar el servicio".

Algunas vecinas incluso ya han podido decirle a los concejales del Ayuntamiento lo que opinan de esta propuesta. "Cuando me enteré le escribí al Ayuntamiento, es una vergüenza que de golpe y porrazo nos suban la tasa a 118 euros, nos están metiendo un gol y me parece un descaro y encima de todo quieren que reciclemos", señala María Ortuño.

Desde el Ayuntamiento, el concejal de Hacienda, Ramón Poveda, se defendía a principios de semana asegurando que la tasa de la localidad continúa siendo de las bajas de la provincia de Alicante y que esta decisión no se ha tomado "por iniciativa propia". El motivo, explica Poveda, se debe a una "normativa de la Comisión Europea que obliga a que las tasas públicas por prestación de un servicio, como en el caso de la recogida de basuras, deben de recaudar el coste real del servicio".

En Petrer, en los últimos seis años, el coste que conlleva la recogida de residuos urbanos y su traslado a la planta de basuras de Villena para su tratamiento ha pasado de 1,8 millones al año a los 2,9 millones, incluyendo 400.000 euros de un nuevo impuesto sobre el residuo generado.

Aun así, el ejecutivo local ha anunciado ayudas que permitirán sufragar el 50% del coste de la tasa que podrán alcanzar hasta 2.000 familias con las rentas más bajas. El consistorio ha establecido con SUMA, que el pago de la tasa se fraccione en dos recibos semestrales, además de las opciones de fraccionamiento habituales de las que ya dispone esta entidad. Solo las industrias, quienes han tenido que hacerse cargo por ley del tratamiento de los residuos industriales, se verán afectadas por una rebaja de la tasa, al dejar de tener incluido este concepto.

Petrer se une de esta forma a una lista de municipios que ya han anunciado subidas de esta tasa. En Benidorm, gobernado por el presidente provincial del PP y presidente de la Diputación de Alicante, incrementarán esta tasa cuya tasa pasará de 112 a 193 euros anuales; la vecina población de Novelda que la ha situado en 128,7 €; el municipio de Altea gobernado por PSOE y Compromis que pasa de 75,84 € a 97 €; y Dolores, en la Vega Baja, que sitúa la tasa de 90 a 140 €.