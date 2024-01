"El Evangelio está más próximo a las ideas de izquierdas"

"El último mohicano", bromea Julio César antes de comenzar la entrevista. Este misionero se convertirá, valga la redundancia, en el último en abandonar la parroquia de San Francisco de Sales de Elda tras la marcha de sus compañeros.

¿Se quiere ir tras 12 años?

Es un tema pastoral. Las opciones en la iglesia hay que revisarlas, yo estoy en contra de algunas.

¿De cuáles?

La iglesia después de todo lo que ha pasado está a la defensiva. Es verdad que se meten con nosotros, pero la respuesta no es encerrarse. Claro que hemos cometido pecados, como la pederastia, pero eso no quiere decir que seamos unos "cabritos". Esos pecados también los han cometido los profesores de Educación Física y no los han condenado a todos.

¿Hay falta de transparencia?

Más que falta de transparencia lo que hay es falta de audacia. Los curas cada vez somos más mayores, pensamos en conservar lo que tenemos, la esencia, pero eso ya es un tema ideológico.

¿Cómo se ha tomado la gente que se marchen los claretianos?

No quieren que nos vayamos, pero nuestra vida es así. Yo he estado en tres sitios, empecé en Vallecas. Allí estuvimos con toxicómanos. Después estuve en Puertollano en un barrio de gitanos y luego en otro de payos. Cuando llevas tantos años en un sitio tiendes a repetir lo mismo.

"Por la pederastia la Iglesia tenía que haber pedido perdón hace años"

Aquí se quedan sin claretianos…

Pregúntale a mi jefe (se ríe).

¿Hay posibilidad de que vuelvan a venir?

No.

Sobre el asesinato del canónigo emérito de la Catedral de València…

No sabemos lo que hay detrás. Esas cosas son las que nos hacen replegarnos.

Se refiere a que hay silencio respecto a esos temas…

Sí, hay cosas, como la pederastia, los temas económicos… que teníamos que haber pedido perdón hace cuatro años, pero igual que nosotros cualquier institución, aunque nosotros más. Me van a decir que los políticos también, pero nosotros somos Iglesia y tenemos unos principios y unos valores.

¿Qué opina del panorama político actual?

Escribí un artículo en prensa en el que reflejé que ser de Vox y ser cristiano es incompatible.

"Ser de Vox y ser cristiano es incompatible"

Explique eso

El Evangelio habla de acoger a los extranjeros, ellos no quieren extranjeros. Habla del amor y querer a todos los que son de otra condición y ellos no quieren. Uno no puede leer el Evangelio y votar a Vox. Hay muchos obispos y algún cura que están en la misma línea. Pregúntate si eso casa con lo que lees en el Evangelio.

"A veces queremos mucho al niño no nacido, pero al que ha nacido no le queremos"

Su postura puede generar críticas…

Cada uno entiende el Evangelio a su manera. Entiendo que desde el Evangelio haya diversas opciones políticas… pero hay ciertas cosas que no se pueden traspasar, como los emigrantes y el respeto a la condición sexual. Y la izquierda tiene que respetar la vida, también la no nacida. Otra cosa son las condiciones que haya que poner, para eso están las leyes. Habrá que ver qué líneas son las que no se pueden traspasar. Un cristiano cuando vota tiene que ver lo que es importante para él. Y un tema importante para nosotros es la justicia social, a veces queremos mucho al niño no nacido, pero al que ha nacido no le queremos, lo estamos viendo ahora los niños que están muriendo en Palestina. Tenemos un mundo complicado.

¿Qué ideología sabe leer mejor el Evangelio?

La izquierda, pero es una convicción personal. No es lo que opina la Iglesia, entre comillas. No hay que encasillarse en partidos políticos.