Elda cierra el "gimnasio" de Kung Fu al aire libre del maestro Melena de Plata

A sus casi 80 años, Vicente Segura, también conocido como el maestro "Melena de Plata", solía impartir sus particulares clases de Wing Chun Kung Fu en su "gimnasio" al aire libre en el barrio Fraternidad de Elda, hasta hace apenas unas semanas. Sin embargo, ahora se ha visto obligado a trasladarse hasta el parque Gloria Fuertes, más conocido como el parque de la calle del Portal de la vecina Petrer. ¿El motivo? El Ayuntamiento de Elda ha colocado un cartel en una de las vallas que reza "Actividad precintada" debido a las quejas recibidas por parte de los vecinos, alegando que estaba desarrollando una actividad sin licencia.

Vicente es un sevillano afincado en la ciudad que cuenta a sus espaldas con más 60 años de experiencia en las artes marciales. El maestro acostumbraba a enseñar esta disciplina a jóvenes en un solar acondicionado como gimnasio con neumáticos, maderas y lonas. Acostumbraba porque de ese "templo" ya solo quedan los escombros después de que una máquina se llevase el material que Vicente había hecho con sus propias manos y que utilizaba a diario en cada clase. Un material que ya es imposible recuperar. "Me dijeron que ya estaba todo en la basura".

El maestro expresa que la situación que está atravesando es "dolorosa". Sin embargo, afirma que no ha perdido la calma. "Afronto los problemas y los asumo. Soy quien el Kung Fu, desde los 16 años, me ha enseñado a ser: una persona tranquila, serena y que respeta a los demás en todo momento. Me entristece lo sucedido y considero que no es justo lo que han hecho. Si existe la posibilidad legal de que la persona responsable se responsabilice de sus acciones, lo consideraré. No busco compensación económica, solo unas disculpas sinceras, eso sería suficiente para mí".

Los últimos meses no han sido fáciles para Vicente, ya que no todos los vecinos ni los establecimientos de la zona estaban de acuerdo con su labor. "Algunos vecinos me han arrojado basura desde los balcones, bolsas con excrementos de perro, incluso petardos...", enumera el maestro mientras se defiende de aquellos que afirman que mantenía descuidado el solar. "Lo limpiaba todos los días y me he llegado a encontrar cosas muy desagradables que me lanzaban", recuerda.

El maestro en el solar, donde el paso de la máquina que retiró el material ha levantado el suelo. / Áxel Álvarez

La práctica de Kung Fu en el solar estaba abierta al público para todo aquel que quisiera participar, sin ningún costo adicional más que la voluntad que cada uno quisiera o pudiera aportar. Vicente recibía en su día a alumnos de varias edades y distintas clases. Ha llegado a tener grupos de niños de 10 años, e incluso en la actualidad da clase a una madre y una hija que acudieron a él de forma desesperada, ya que aseguraban que el padre de la menor les agredía. También dos jóvenes de 30 años buscaron a Vicente para "salir del mundo de la droga", y él confiesa haberles ayudado a alejarse de ese entorno, aunque con el trajín del cierre del recinto ha perdido contacto con ellos.

Vicente dando una clase en 2021. / Áxel Álvarez

Edu Martínez es uno de sus alumnos, ahora tiene 28 años, pero en su adolescencia sufrió bullying en el instituto, lo que le llevó a ser una persona retraída e insegura. La práctica de Kung Fu y la filosofía de Melena de Plata le ha cambiado la vida. "Ha dado un cambio grandísimo", elogia el maestro. "He mejorado mucho mi confianza. Lo pasé muy mal en el instituto, me llegaron a pegar", afirma el alumno.

Melena de Plata en una clase con el alumno Edu Martínez, en la nueva ubicación. / Áxel Álvarez

A pie de calle, las opiniones están divididas entre vecinos que se deshacen en elogios para Melena de Plata y otros que, lejos de lamentarlo, casi celebran que tras años de actividad finalmente se haya mudado a otro lugar.

"Vicente no hace daño a nadie. Ayuda a desconectar, practicar deporte y enseña defensa personal. Es cierto que los vecinos le tiraban basura e incluso intentaron incendiar el lugar en algunas ocasiones", relata Isa García, una vecina del barrio. Por otro lado, María Luisa Guill, otra residente, argumenta: "Aunque lo que él hace esté bien, las condiciones no eran adecuadas".

Con todo, parece que hará falta algo más para detener al maestro que conoció a Bruce Lee.