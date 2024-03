El AMPA de Nuevo Almafrá de Elda denuncia que Educación le forzó a quitar los carteles que pedían soluciones a las "clases fantasma"

El AMPA de la Escuela Infantil Nuevo Almafrá de Elda denuncia que Educación le forzó a retirar los carteles que pedían soluciones a las "clases fantasma". El colectivo de familiares asegura que el centro educativo recibió una llamada de la Dirección Territorial de Educación con este fin. Desde la conselleria sostienen que no se dio "ninguna instrucción" para la retirada de las pancartas.

El colectivo de familiares viene reivindicando el mal estado del centro tras la finalización de las obras del Plan Edificant, el cual tiene como objetivo la construcción, reforma y mejora de los centros educativos en la Comunidad Valenciana. Actualmente, los trabajos están acabados y las nuevas instalaciones ya están listas para ser usadas por los alumnos. No obstante, todavía falta la aprobación del modificado por parte de la Dirección General de Infraestructuras Educativas, puesto que el presupuesto tuvo que ser ampliado unos 50.000 euros, ya que hubo una serie de actuaciones sobrevenidas. Sin este paso, la Concejalía de Urbanismo no puede recepcionar la obras y, por tanto, no se puede hacer uso de los nuevos espacios.

Este hecho llevó al colectivo de familiares a dar un paso más en las reivindicaciones, colocando varios carteles que eran visibles en la Avenida Filipinas y la calle Los Naranjos. En ellos se podían leer frases como "Niños/as de 2 años sin aulas", "clases vacías fantasmas", "sus derechos son vuestros deberes", "solución ya", "aunque no hablen, sus derechos importan" o "alumnado sin aulas y aulas vacías". No obstante, la asociación de padres y madres sostienen que la escuela infantil recibió una llamada de Dirección Territorial de Educación que le llevó a su retirada.

Uno de los careles. / INFORMACIÓN

El presidente de la AMPA de la EEI Nuevo Almafrá, Iván Povedano, ha señalado que "las familias no comprendemos esta falta de voluntad política en un tema tan delicado como es el bienestar de nuestros hijos e hijas. Exigimos a la administración la misma agilidad que han mostrado a la hora de obligar a los trabajadores del centro a retirar los carteles reivindicativos. Cada día que pasa, estamos robando la educación de calidad que merecen estos niños y niñas tan pequeños".

La comunidad educativa identificó diversas deficiencias posteriores a las obras en el centro, resaltando entre ellas la acumulación de agua de lluvia en múltiples áreas y la filtración de agua en las aulas a través de los patios debido a una ejecución deficiente de las pendientes. También se observó que, a diferencia de otros colegios donde se han reemplazado las ventanas según lo planificado, en este caso no se realizó ningún cambio, a pesar de estar incluido en el proyecto original. Además, no se implantó ningún dispositivo de control solar para mitigar la incidencia directa del sol en las aulas.

Hace un mes el colectivo de familiares comenzó una recogida de firmas que ya va por cerca del millar. De esta forma hacen hincapié en que no cesarán en sus reivindicaciones mientras no se atienda la situación con la "máxima urgencia" por parte de las autoridades y se comprometan a atender las necesidades de sus hijos e hijas.