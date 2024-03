La Generalitat plantea el uso del vertedero de Elda por parte del Consorcio Crea

La Generalitat presentará al Consorcio Crea el proyecto propuesto por la empresa responsable del vertedero de Las Cañadas de Elda, para que decida sobre su posible uso por parte de la institución que agrupa a 14 municipios de las comarcas del Medio y Alto Vinalopó, Foia de Castalla y l’Alcoià. Esto ocurrirá una vez concluya la tramitación de la Autorización Ambiental Integrada (AAI) que ha solicitado la arrendataria de las instalaciones, siempre que claro obtenga este permiso para reabrir el complejo.

Pero el destino de la planta sigue sin aclararse, ya que la Generalitat no concreta su función, el Consorcio afirma que no se le ha propuesto nada y el Ayuntamiento de Elda aún no se ha pronunciado respecto a la reapertura de unas instalaciones que fueron muy polémicas en el pasado, siendo clausuradas en 2012 por la Generalitat por supuestas irregularidades.

Esta semana ha finalizado el proceso de exposición pública de esta AAI, presentando alegaciones Ecologistas en Acción al considerar que el proyecto está obsoleto y presenta irregularidades. Y desde la Conselleria de Medio Ambiente han explicado a INFORMACIÓN, a preguntas sobre si va a ser la planta de transferencia o incluso vertedero de rechazo de referencia para el Consorcio, que la decisión final pertenece al propio Consorcio.

Así, fuentes de la conselleria han explicado que una vez culmine la fase de información pública, "se presenta el proyecto al Consorcio Crea, que es el organismo que decidirá el proyecto definitivo. La competencia en los tratamientos de residuos domésticos es municipal y es la planificación lo que es competencia de la Generalitat". Y han agregado que "el papel de la conselleria, en este caso, será comprobar que se va a hacer atendiendo a la normativa y realizará los trámites de autorización correspondientes".

El proyecto

El proyecto presentado por la mercantil Gestión RSU Mediterráneo, SLU contempla en su documentación la posibilidad de que sean usadas las instalaciones como planta de transferencia para las poblaciones vecinas. Y hay que recordar que hace tres años la Generalitat se interesó por la situación del complejo, ya que la institución carece desde 2018 de una planta propia donde enterrar los residuos que no se pueden reciclar, mientras que el Consorcio está elaborando un proyecto de gestión que incluye el nuevo vertedero controlado que dará servicio al Plan Zonal en, al menos, los próximos 20 años, y cuya ubicación aún no se ha determinado.

El Consorcio

Preguntado el Consorcio por la posibilidad de usar Las Cañadas, ya sea como planta de transferencia -donde los residuos se compactan para que ocupen menos para su envío a la planta de tratamiento- o como planta de tratamiento y vertedero de rechazo, "el Consorcio Crea no ha tenido contacto con el titular del vertedero de Elda, ni se ha realizado ningún ofrecimiento por parte de la Generalitat para depositar el rechazo de la planta de Villena o para su uso como instalación de transferencia".

Así las cosas, habrá que esperar a la resolución de la AAI para saber si este complejo dará servicio al Consorcio Crea, aunque fuentes conservacionistas sospechan que así será, para poder enterrar así los residuos que no se pueden reciclar.

La Generalitat ha finalizado esta semana la exposición pública el expediente de Autorización Ambiental Integrada (AAI) con evaluación de impacto ambiental para "una planta de tratamiento de valorización de residuos no peligrosos, planta de selección y valorización de RCD, planta de transferencia de residuos sólidos urbanos y vertedero de rechazo de residuos no peligrosos" en Elda, promovida por la mercantil Gestión RSU Mediterráneo, SLU. Una petición que se refiere a las instalaciones de Las Cañadas, que fueron renovadas y ampliadas en 2006 pero que desde 2012 permanecen clausuradas, por lo que llevan 12 años sin recibir basuras. Y la empresa asegura que están listas para entrar en funcionamiento, contando además con vasos sin estrenar con una capacidad total en volumen de 468.197,17 metros cúbicos.

Hace tres años alcaldes de varias de estas poblaciones visitaron el complejo, junto a responsables y técnicos de la Conselleria de Medio Ambiente, y mantuvieron una reunión con los gerentes de Limpiezas Urbanas del Mediterráneo, que es la empresa propietaria de la instalación, que la ha arrendado a la mercantil Gestión RSU Mediterráneo, SLU. Esta planta tiene concedida la Declaración de Impacto Ambiental y la autorización para la gestión de residuos desde el año 1998, así como todas las licencias de obras, actividad y primera ocupación por sentencias judiciales firmes, tanto como centro integral de residuos con planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos como de inertes. Y ahora tramita la AAI para poder reanudar la actividad.

Los 14 municipios de las comarcas del Medio y Alto Vinalopó, Foia de Castalla y l’Alcoià que forman parte del Consorcio Crea son Banyeres, Beneixama, Biar, Campo de Mirra, Cañada, Castalla, Elda, Monóvar, Onil, Petrer, Pinoso, Salinas, Sax y Villena, estando también representadas la Generalitat y la conselleria.