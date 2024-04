La hostelería de Elda sobre la ordenanza que regula los cuartelillos: "Es una copia de la de Petrer"

"Han estado nueve años para copiar los artículos de la ordenanza de convivencia de Petrer", sostiene el abogado de los miembros de la Asociación de Locales de Ocio de Elda (ALOE), Rubén Arroyo. El representante legal de los hosteleros y la Asociación de Vecinos la Purísima han mantenido un encuentro para valorar la normativa, que se encuentra en periodo de exposición pública.

Ambas entidades coinciden en que el borrador de la ordenanza, que fue aprobado en el pleno de marzo y establece límites para los cuartelillos festeros, tal y como está redactada en la actualidad, "presenta deficiencias" en lo que respecta a la regulación del horario de apertura de los locales, las actividades permitidas, los niveles de decibelios autorizados y los registros de sus miembros.

Los hosteleros de la ciudad han denunciado en varias ocasiones que la apertura de cuartelillos festivos durante todo el año es una "gran problemática", ya que se han convertido en una competencia directa para los establecimientos de ocio. Tras años pidiendo una normativa que regule su uso, el pasado mes de marzo la Concejalía de Seguridad presentó ante los medios de comunicación el borrador de la primera ordenanza de convivencia y civismo de Elda. Sin embargo, tras examinarla, el abogado de ALOE, Rubén Arroyo, sostiene que "han querido limitar, pero poco para que la gente no se enfade".

Arroyo defiende que no se regula el registro de personas que forman parte de un cuartelillo. "Si estos locales cometen una infracción grave y se les cierra, podrían volver a abrir porque al no estar todas las personas identificadas, basta con que otro miembro proporcione sus datos para reanudar la actividad".

El representante legal revela que en una reunión que mantuvieron con el Ayuntamiento, este se comprometió a darle forma a la ordenanza con la participación de las asociaciones, pero finalmente no ha sido así. "La han hecho como han querido y no han contado con nadie. Valoramos que se haya sacado algo, pero las formas no son las correctas".

Proliferación de cuartelillos

Por su parte, el presidente de la Asociación de Vecinos la Purísima, José Miguel Tornero, señala que "la ordenanza no está completa y hay cosas que no están claras". Por ello, presentarán alegaciones junto con los hosteleros y otras asociaciones de vecinos adyacentes al casco antiguo.

Tornero advierte sobre la proliferación de cuartelillos en las calles Nueva y Colón en los últimos años. "Los vecinos están muy molestos porque la gente pone música a su antojo". El representante vecinal señala que este tipo de locales carecen de insonorización, detectores de humo y ventanas, "son como túneles".

Respuesta municipal

El Ayuntamiento de Elda recalca que la base principal de la ordenanza de civismo y convivencia es "la de SUMA" que son los que gestionarán las posibles sanciones que se puedan derivar el funcionamiento de la misma.

En lo referente a horarios, fuentes municipales alegan que "solo dice que habrá horarios especiales cuando haya bando de fiestas que regula cosas específicas de los cuartelillos".

Así las cosas, el Ayuntamiento asegura que estudiará "técnicamente" todas las alegaciones que se presenten por parte de ciudadanos y locales de ocio.

