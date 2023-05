La deficiente limpieza y recogida de basuras, la necesidad de más infraestructuras deportivas y la vivienda han centrado el debate de los alcaldables de San Vicente del Raspeig que se ha organizado este miércoles INFORMACIÓN e Información TV. El 28M decidirá si los partidos de izquierdas pueden reeditar un tercer gobierno progresista consecutivo, o bien el PP recupera la vara de mando perdida en 2015, con un posible apoyo de Vox y Cs, aunque esta última formación no se cierra a pactos a uno u otro lado.

En el debate han participado los candidatos de las seis formaciones con representación municipal. Por el actual ejecutivo el alcalde Jesús Villar, que opta a su tercer mandato; y el portavoz de EU, Alberto Beviá, que concurre en coalición con Podemos. Ypor la oposición el alcaldable del PP Pachi Pascual, que regresa a las filas populares tras cuatro años en Cs; el edil Jordi Roig por la formación liberal; el concejal Adrián García por Vox, que repite; y Maribel Morera, que se estrena con Compromís.

«Hemos sentado las bases para una magnífica transformación que veremos en la próxima legislatura» Jesús Villar - PSOE

El debate ha arrancado abordando el modelo de ciudad y la economía. San Vicente ha dejado de ser una ciudad dormitorio para convertirse en ciudad universitaria y de servicios, con una potente industria que requiere ampliar sus polígonos industriales. Es la sexta ciudad en población de la provincia y todos han coincidido en que es vital afrontar una mejora en la limpieza viaria y recogida de basura, contrato caducado desde 2020.

El alcaldable del PSOE ha manifestado que «somos conscientes del problema de la limpieza», aunque «yo como alcalde hablo con muchísimas personas que vienen de fuera y no son tan críticas con la limpieza», algo que le ha replicado Vox, instándole a hablar con los vecinos. Villar ha destacado que las propuestas de algunos partidos para mejorar la limpieza son «muy complicadas o imposibles» de realizar.

« Villar deja un municipio peor que hace ocho años, en limpieza, seguridad y servicios» Pachi Pascual - PP

El primer edil ha manifestado que «en estado cuatro años hemos sentado las bases para una magnífica transformación que veremos en la próxima legislatura», recordando que el Ayuntamiento ha cedido siete solares a la Generalitat para la construcción de vivienda social y por primera vez el Ayuntamiento cuenta con un parque de viviendas para emergencia social. Y ha destacado que hay 31 millones consignados para diferentes obras y proyectos que ya están definidos, y que se tienen que llevar a cabo entre 2023 y 2024, algo que también ha destacado Beviá. Sobre ese dinero el PP ha señalado que «no se creen lo de los 31 millones», destacando Pascual que «con Villar todo va a llegar próximamente, pero no se ha hecho nada en ocho años».

Además, Villar ha apostado por seguir con la peatonalización del centro, la construcción de un centro del mayor, una casa de la música para que se pueda ensayar allí y una ciudad deportiva junto al Velódromo.

«Proponemos comprar suelo rústico en las afueras del municipio para convertirlo el dotacional deportivo» Jordi Roig - Cs

El candidato de Cs ha abogado por eliminar las barreras arquitectónicas y la peatonalización. Ha recordado la «falta acuciante de infraestructuras deportivas. Necesitamos diseñar una nueva ciudad deportiva, aparte de replantear el Complejo Deportivo Sur donde está el Velódromo», proponiendo la compra «de suelo rústico en las afueras del municipio para convertirlo el dotacional deportivo». Y ha apostado por una línea de autobús circular con muchas frecuencias, que enlazaría con otra línea a las partidas y urbanizaciones. Ha anunciado educación gratuita de 0 a 2 años y ayudas a comedor y extraescolares.

Plan de choque

Pascual ha recalcado por encima de todo la necesidad de limpieza. «Villar deja un municipio peor que hace ocho años, en limpieza, seguridad y servicios. O Villar o limpieza, pero las dos cosas en la misma frase es imposible. No nos vamos a conformar con una ciudad sucia y evidentemente necesitamos un nuevo contrato», afeando a la izquierda que no haya podido sacar un nuevo contrato en ocho años, y anunciado que nada más acceder a la Alcaldía pondrá en marcha un plan de choque de limpieza, y «si es necesario, se contratarán servicios extraordinarios». También ha denunciando el colapso de Servicios Sociales al no incorporarse los 18 empleados comprometidos a través del Contrato Programa de la Generalitat, anunciando el alcalde que empezarán a llegar el próximo mes. Y Pascual ha prometido también más infraestructuras deportivas y culturales.

« Vamos a crear la Oficina Municipal de la Vivienda para asesorar a la ciudadanía» Alberto Beviá - EU-Podemos

Vox se ha fijado como objetivo mejorar la seguridad y limpieza, comprometiéndose a cambiar todos los contenedores y dotar a las brigadas de desbrozadoras, sobre todo para el diseminado y urbanizaciones. Y ha apostado por una política cercana al ciudadano, que se ocupe de sus problemas, un centro social para los mayores y la recuperación de las piscinas municipales.

Morera ha puesto sobre la mesa estudiar la viabilidad de municipalizar total o parcialmente del servicio de limpieza para que la ciudad esté limpia. Ha reclamado un nuevo PGOU para delimitar las zonas residenciales e industriales, para poder tener una convivencia mayor entre los vecinos que quieren tener sus lugares de ocio cerca de sus domicilios y la gente que quiere descansar y tiene sus familias». Y ha abogado por una nueva Relación de Puesto de Trabajo, un Plan de Movilidad Sostenibley «un San Vicente más inclusivo».

«Nuestras propuestas son totalmente municipales, y estaremos de acuerdo con quién quiera llevarlas a cabo» Adrián García - Vox

EU-Podemos ha enumerado cinco retos: una «conexión verdadera» con la UA para conseguir impulsar la económica, el empleo y la cultura; ampliar el suelo industrial; promover la protección ecológica en el Valle de Sabinar; más infraestructuras deportivas, sociales y educativas; y que en la zona de la cementera se implanten empresas de I+D+I, así como hacer allí una zona cultural y verde y para la ciudadanía, propuesta en la que también ha coincidido el PP. Y ha anunciado la creación de una Oficina Municipal de la Vivienda para asesorar a la ciudadanía.

Empleo

PSOE y EU han defendido su gestión económica, con una reducción del empleo y un aumento de las empresas implantadas en los últimos ocho años, y que se ha superado la pandemia y la crisis económica derivada de la invasión rusa. En cambio el PP ha afeado la pérdida de ayudas por 4 millones para mejorar los polígonos y que la zona industrial no ha aumentado en ocho años.

Impuestos

El PP y Vox han apostado por bajar impuestos y Cs por administrarlos mejor, mientras que la izquierda ha defendido que en ocho años se han mantenido congelados y se comprometen a que siga así.

En cuanto a pactos, la izquierda ha sido la que más se ha mojado. El PSOE ha manifestado que «miramos a los partidos progresistas para gobernar», Compromís ha asegurado «jamás facilitará un gobierno municipal de derechas o extrema derecha por acción u omisión». Y EU ha señalado que «por ideología estamos en la antípodas del bloque de la derecha», sin descartar eso sí acuerdos puntuales.

«Jamás facilitaremos un gobierno municipal de derechas por acción u omisión» Maribel Morera - Compromís

Vox ha manifestado que «nuestras propuestas son totalmente municipales, y estaremos de acuerdo con quién quiera llevarlas a cabo». El PP ha destacado que busca una mayoría holgada para gobernar, sin plantear vetos, y que «no vamos a excluir a nadie como se ha hecho en estos últimos ocho años con la oposición», mientras que Cs ha manifestado que «no tenemos líneas rojas», por lo que estaría dispuesto a pactos a derecha e izquierda. Y en esta parte Pascual ha sacado la presencia de condenados de ETA en las listas de EH Bildu y sus pactos con el PSOE, lo que ha provocado un rifirrafe con Villar, que le ha afeado traer a un debate municipal este tema nacional.