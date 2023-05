Sí o sí una mujer será, una vez más, la que ocupe el sillón de la Alcadía de Santa Pola para los próximos cuatro años. Loreto Serrano (PP), Yolanda Seva (PSOE), Ruth López (Cs), Anna Antón (Més Santa Pola) y Mireia Moya (Vox) protagonizaron este lunes un interesante intercambio de propuestas e ideas ante las cámaras en el debate organizado por INFORMACIÓN e Información TV. La movilidad interna, desestacionalizar el turismo, la mejora inexcusable de la primera línea de playa, poner en valor el patrimonio cultural y los problemas que afectan al sector pesquero fueron los principales asuntos tratados por las candidatas, que en todo momento ofrecieron un ejemplo de debate sin crispación, salvo algún momento puntual.

La primera en tomar la palabra, por sorteo, fue Anna Antón, quien pedía acabar con el bloqueo del PP. «Venimos de cuatro años perdidos en los que se ha olvidado a la gente», decía la lideresa de la coalición que forman Compromís, Podemos y Esquerra Unida. «No creemos en grandes promesas que se convierten en grandes pufos», apostillaba.

La popular y actual alcaldesa, Loreto Serrano, recordaba que han sido cuatro años en los que habían tenido que lidiar con el plan de ajuste y que, pese a ello, el PP había conseguido «eliminar» la deuda sin subir impuestos. «Somos el municipio más transparente», recordaba.

Por su parte, la socialista Yolanda Seva, en su primera intención, destacaba la importancia de recuperar los «pilares básicos», en lo social, económico y lo cultural, que, a su juicio, se han difuminado en estos últimos cuatro años.

Vox, en palabras de su alcaldable, Mireia Moya, destacaba que llegaban a estas elecciones «mejorados, con más experiencia» para, más adelante, avanzar que si hace cuatro años no entraron en el gobierno local, puesto que la prioridad era echar a la izquierda más que tener responsabilidades de gobierno, ahora, tras el 28M, esta formación sí que las tendrá. «Esta vez será el Gobierno con Vox o no será», diría.

Ruth López, al frente de Cs, reivindicaba como prioridad que todos los vecinos de Santa Pola «tengan los mismos servicios y oportunidades, en todos los barrios» y señalaba que en su programa electoral cuentan con más de cien propuestas, entre las que destacaba conseguir «una ciudad unida y conectada en todos los sentidos», con un ayuntamiento más accesible para todos y que haga más fácil la vida para los ciudadanos agilizando trámites.

«Ciudad de encuentro»

Desde Més Santa Pola se lamentaba que la villa marinera no estuviera diseñada para hacer la vida en la calle, de ahí que defendiera repensar el modelo urbano para que «en lugar de una ciudad de paso sea una ciudad de encuentro». Más parques y árboles, carriles bici e incluso un sistema de préstamo de bicicletas eran algunas de las propuestas que lanzaba Anna Antón.

En materia de urbanismo Yolanda Seva ponía el foco en el «error» de que se quieran poner las bases para propiciar un campo de golf cerca de Balsares, al tiempo que lamentaba que no se haya puesto aún en marcha el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS).

En materia de comunicaciones, se descolgaba con un anuncio destacado: si todo marcha según lo previsto, en junio podrá licitarse la obra, por parte del Gobierno central, para acabar con el peligroso acceso a Santa Pola desde la Nacional 332, además de haber avanzado en la conexión con esta misma carretera para salir de la zona comercial de Gran Alacant.

Loreto Serrano replicó entonces a Yolanda Seva que el PMUS ya estaba adjudicado en la etapa en la que la socialista fue alcaldesa, dando a entender así que el PSOE podía haberlo desplegado en el anterior mandato.

La popular, en cualquier caso, defendió que su gobierno ha sido el que más eventos gastronómicos, culturales, deportivos, etcétera, ha realizado, además de tener ya listo el Plan de Eficiencia Energética, de haber conseguido una delegación de la Escuela Oficial de Idiomas, de poner en marcha un módulo en FP relacionado con embarcaciones y de resolver las quejas de los vecinos y comerciantes tras el Plan de Peatonalización puesto en marcha por el PSOE.

A esto último Vox avisó de que en caso de gobernar solucionarán las quejas de vecinos del centro que en fines de semana no pueden acceder con su coche, además de impedir que se ponga en marcha la zona de bajas emisiones.

Moya hizo referencia a los problemas de urbanizaciones como Sauces y Panorama, a la vez que lamentaba el panorama que ofrece Vatasa y la necesidad de embellecer esta zona uniéndola con el paseo y el parque de la Comunidad Valenciana.

El debate electoral ganó algo de intensidad cuando la socialista Yolanda Seva interpeló a la popular Serrano al echarle en cara que casualmente muchas obras en Santa Pola estén arrancando a apenas 15 días de las elecciones. También al responderle que no se pudo poner en marcha el PMUS en 2015 porque no había ni un euro consignado; que el mencionado Plan de Eficiencia Energética se dejó listo en el gobierno anterior; y al traer a colación que se intente ahora retomar «el fiasco del PP con la piscina municipal de 2007».

Ante ello, Loreto Serrano manifestó que la invasión rusa y el incremento de los costes de las materias primas, la DANA y la pandemia habían retrasado u obligado a repetir los procesos burocráticos de muchas de estas obras que ahora están empezando.

Frente litoral

Para la candidata popular el frente litoral, sobre todo la zona del Vicealmirante Blanco y Santiago Bernabéu, debe potenciarse, al igual que la atracción por la gastronomía local o los restos arqueológicos, como por ejemplo los de La Picola.

Para Ruth López, el transporte público es insuficiente para las necesidades de Santa Pola, es necesario estudiar nuevas zonas de aparcamiento y conseguir que los extranjeros empadronados también se sientan santapoleros.

A su vez, durante el debate, defendió que el turismo no sea una fuente de ingresos solo durante el verano o Semana Santa, algo en lo que coincidieron el resto de formaciones políticas.

Numerar los accesos a la playa para facilitar puntos de encuentro, ubicar puntos de lectura o zonas para cambiar a los bebés fueron otras de las propuestas de Cs.

Vox sumaba a esto una «programación suculenta» en materia cultural, habilitar el auditorio del Palmeral e incluso, y aquí posiblemente vino la propuesta más polémica, fomentar la caza y pesca también entre los jóvenes.

Anna Antón cree posible realizar una parque arqueológico en el Portus Ilicitanus, atraer a empresas innovadoras, por ejemplo para que utilicen como sustrato las algas y conseguir la declaración de parque natural para la sierra de Santa Pola.

La socialista Seva aportaba, por su parte, para desestacionalizar el turismo, la realización de festivales, desarrollar un plan museológico y también favorecer la creación de hoteles.

"Peix de Santa Pola"

Vox introdujo entonces la situación del sector pesquero, con apenas 130 días de trabajo al año, una cuestión en la que todas las formaciones coincidieron. Desde el PP se llegó a expresar el temor de que la marca «Peix de Santa Pola» desapareciera, mientras que el PSOE prometió ayudas directas al sector pesquero desde el Ayuntamiento. Por su parte, Més Santa Pola recordaba que la localidad no tiene competencia en materia de pesca, pero que podían servir de interlocutores.

En el tramo final, los partidos dejaron claro con quién pactarían y con quién no. Més Santa Pola dijo que solo lo haría con el PSOE. Vox, cuya candidata manifestó que no eran de extrema derecha, afirmó que Cs no era de fiar, mientas que desde este último se dijo que no pactará con partidos extremistas. El PSOE dio a entender que solo mira a la izquierda, mientras el PP se abría a pactar con Cs.

INFORMACIÓN e Información TV van a continuar hoy martes con los debates electorales. A las 20.30 horas se emitirá el correspondiente a los candidatos de Alcoy y a las 22.30 horas, el de los alcaldables de Sant Joan.