«Y el alcalde de entonces -José Manuel Dolón-, el que se sentaba aquí, el que, desgraciadamente para mi familia, no puede llevar el nombre y mi apellido como se merece en esta ciudad…». Estas palabras de Eduardo Dolón, que estaba comparando su gestión con la del anterior gobierno de coalición en minoría en el último pleno ordinario provocaron las críticas de la oposición.

En primer lugar del concejal Rodolfo Carmona y después de la candidata socialista a la Alcaldía, Bárbara Soler. Los Verdes, formación bajo cuyas siglas José Manuel Dolón dirigió el Ayuntamiento durante cuatro años han presentado una moción de reprobación del alcalde que quieren que se debata en el pleno.

Convocatoria

Así el alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, ha recibido una solicitud para convocar un pleno extraordinario con una moción para reprobar las palabras que dirigió contra su antecesor en el cargo José Manuel Dolón. Los plazos que rigen este tipo de convocatoria indican que puede ser el alcalde el que la convoque y entonces debería celebrarse solo días antes de las elecciones municipales del 28 de mayo. Algo que es improbable aunque si no lo convoca la oposición interpretará que esquiva el debate. Pero también que si no lo hace el propio alcalde de forma automática se convocaría de forma automática diez días después. Ya en periodo de mandato en funciones lo que por otra parte genera otro problema porque no está claro que una moción de carácter político sea materia de pleno en ese periodo. Otra posibilidad es que directamente el gobierno municipal entienda que no debe convocar un pleno por ese motivo, aunque la moción es materia de pleno. Algo que debería justificar desde el punto de vista jurídico.

Iniciativa

La iniciativa está impulsada por los concejales de Los Verdes, Israel Muñoz y Carmen Morate, los ediles no adscritos Nacho Torre-Marín, Fanny Serrano y Rodolfo Carmona y el concejal de Sueña Torrevieja, Pablo Samper. Representan a un cuarto del total de la Corporación suficiente para ser tramitada. Los concejales Andrés Navarro, Ana Pérez y Andrés Antón del grupo municipal del PSOE, partido que formó parte del gobierno con José Manuel Dolón entre 2015 y 2019, se han negado a estampar su firma en la petición. Y eso que fue su candidata a la Alcaldía, Bárbara Soler la que reprochó la actitud de Dolón en una carta pública. La oposición cuenta con tres plenos anuales extraordinarios anuales de fiscalización de la acción de gobierno de los que se han hecho uso muy poco en este mandato.

El equipo de gobierno del PP no se ha llegado a pronunciar sobre la polémica. Fuentes próximas al gobierno local, que lleva semanas anunciando proyectos haciendo uso de medios municipales, tildan la iniciativa de electoralista.