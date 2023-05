Pablo Samper, candidato a la alcaldía por Sueña Torrevieja, afirmó en el acto público de presentación de la candidatura en los salones del Hotel Fontana, que su "objetivo principal es hacer de Torrevieja una ciudad más viva, más feliz y más moderna.

Torrevieja y todos y cada uno de sus vecinos y vecinas no se merecen ver pasar los días entre promesas incumplidas del gobierno del PP. No puede ser que en Torrevieja no se haya notado ninguna obra, servicio ni inversión de relevancia que beneficie a los ciudadanos”.

Al acto de presentación acudieron unas 180 personas. Con presencia de simpatizantes de la formación municipalista, empresarios y algún candidato de la lista socialista a título personal. Sueña Torrevieja nació como partido en 2015. En el mandato 2015-2019 obtuvo dos concejales. Y un representante en la Corporación actual.

"Orgulloso"

Al mismo tiempo, Samper asegura que “me siento muy orgullo de los hombres y mujeres valientes que me acompañan en este camino hacia la alcaldía de Torrevieja, hombres y mujeres comprometidos con el tejido social, cultural y educativo de nuestra ciudad y que quieren trabajar por hacer de Torrevieja una ciudad mucho mejor”

Samper desgranó junto a los candidatos Rodolfo Carmona, Melina Camacho, Jaime Aniorte y Alicia Bernabé, los principales proyectos de inversión y revitalización de la ciudad

Al mismo tiempo Samper desgranó otras propuestas de su programa electoral para los barrios y urbanizaciones, con la mejora de los servicios públicos, un plan específico de revitalización de La Mata, propuestas sociales encaminadas a mejorar "la calidad de vida de nuestros mayores, de nuestras personas con capacidades diferentes,. del colectivo LGTBIQ+ con la propuesta de elaboración de un Plan Integral Municipal de Diversidad y la defensa de los derechos del colectivo".

Para Samper “el proyecto de Sueña Torrevieja es el único proyecto local e independiente y que mira exclusivamente a los vecinos de Torrevieja, sin ataduras ni imposiciones de Orihuela, Alicante o Valencia”.

Promesas incumplidas del PP

“En estas elecciones hay solo dos opciones: o PP, después de todas las promesas incumplidas durante estos cuatro años de su alcalde, o todos los vecinos y vecinas que quieran una alternativa sólida y una Torrevieja social y moderna se aglutinan de forma mayoritaria en el proyecto que representa Sueña Torrevieja”.

En los próximos días se presentará el programa electoral completo y que conocerán los vecinos de Torrevieja, La Mata y las urbanizaciones.