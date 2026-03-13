Medifer, empresa alicantina líder en el sector de los fertilizantes, garantiza el suministro al campo pese al impacto de la guerra

El sector de los fertilizantes afronta un escenario de fuerte presión por el encarecimiento de las materias primas provocado por la guerra internacional y la entrada en vigor del CBAM. Esta combinación de factores está elevando significativamente los costes del sector y generando incertidumbre en el campo. En este contexto, el Grupo Medifer, empresa alicantina líder en la fabricación de fertilizantes y bioestimulantes, asegura que mantendrá el suministro al sector agrícola y reafirma su compromiso con los agricultores para minimizar el impacto de la situación internacional.

Una empresa alicantina con más de medio siglo al servicio de la agricultura

La empresa Constantino Gutiérrez, compañía matriz del Grupo Medifer, es una empresa alicantina con 53 años de historia dedicada a la fabricación y distribución de fertilizantes y bioestimulantes para el sector agrícola. Fundada y gestionada por dos familias empresarias -la familia Barrera y la familia Gutiérrez- la compañía se ha consolidado como una de las empresas líderes del sector de los fertilizantes en la Comunidad Valenciana y cuenta con una posición muy destacada a nivel nacional.

A lo largo de más de cinco décadas, el grupo ha mantenido un compromiso constante con el desarrollo del sector primario, acompañando a agricultores y distribuidores con soluciones nutricionales adaptadas a las necesidades del campo español.

La situación internacional impacta con fuerza en el sector primario

El sector de los fertilizantes atraviesa actualmente un momento complejo marcado por varios factores de carácter global que están afectando directamente a los costes de producción agrícola.

Por un lado, desde el 1 de enero de 2026 ha entrado en vigor la tasa CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism), un mecanismo europeo que grava determinadas materias primas importadas, con el objetivo de equilibrar los costes medioambientales entre productores europeos y países terceros. Este nuevo sistema ha supuesto un incremento del precio del 10%-15%, una subida que el sector ya preveía y para la que Medifer había comenzado a prepararse con antelación.

Sin embargo, la guerra internacional actualmente en curso ha generado un escenario mucho más complicado del previsto inicialmente. El conflicto ha provocado fuertes tensiones en los mercados de materias primas utilizadas para la fabricación de fertilizantes, lo que ha derivado en incrementos de precios de entre el 30% y el 40% desde el inicio de la guerra.

La combinación de ambos factores está generando una presión significativa sobre toda la cadena agroalimentaria, especialmente sobre el sector primario.

Pese a este escenario, Medifer subraya su compromiso histórico con el campo español y con sus clientes, un compromiso que se mantiene firme tras más de 50 años de actividad. En este sentido, Medifer asegura que garantizará el suministro de fertilizantes y mantendrá el servicio a agricultores y distribuidores, con el objetivo de que el impacto de la situación internacional sea el menor posible para el sector agrícola. “Somos una empresa sólida y preparada para estar al lado de los agricultores en momentos difíciles. Nuestra prioridad es que al campo español no le falte suministro”, señala Pablo Abadía, Director General de Medifer.

Cinco años de transformación e inversión para afrontar nuevos retos

En los últimos años, el Grupo Medifer ha llevado a cabo un profundo proceso de transformación empresarial con el objetivo de fortalecer su capacidad industrial y prepararse para escenarios complejos como el actual.

En concreto, en los últimos cinco años, se han realizado inversiones que solo en Alicante, superan los 6 millones de euros, donde actualmente cuenta con dos centros productivos: una planta de productos sólidos situada en la Avenida Mare Nostrum y una planta de productos líquidos ubicada en el Puerto de Alicante.

Esta última se ha convertido en un hub estratégico para la distribución nacional e internacional de fertilizantes y bioestimulantes. Su situación portuaria permite garantizar un suministro ágil y seguro a clientes de toda España y del extranjero, reforzando la capacidad de la empresa para responder con rapidez ante cualquier situación de tensión en el mercado y asegurando que no haya interrupciones en el suministro.

Las inversiones realizadas se han destinado a dotar a las diferentes instalaciones de maquinaria de última generación, modernizar y hacer más sostenibles los procesos industriales y mejorar la calidad de sus fertilizantes y bioestimulantes.

Además, el grupo ha presentado un plan de inversión a cinco años que prevé destinar entre 10 y 12 millones de euros adicionales para continuar modernizando sus instalaciones y ampliar su capacidad productiva.

Cabe destacar que la apuesta del grupo no se ha limitado únicamente al ámbito industrial, sino que Medifer también ha realizado una importante inversión en capital humano, lo que ha permitido que la plantilla del grupo supere actualmente las 150 personas. La mayor parte de dichos empleos se han generado en la provincia de Alicante, reforzando el compromiso de la compañía con el desarrollo económico y social del territorio.

Tal y como señala su director, Pablo Abadía, gracias a la estrategia de inversión y crecimiento que han seguido en los últimos años, están preparados para afrontar escenarios de incertidumbre como el actual. Su fortaleza industrial y humana les permite garantizar servicio y suministro a los agricultores, incluso en momentos difíciles para el sector.

Un 2025 sólido con 100 millones de euros de facturación

A pesar del complejo contexto internacional que se está configurando para el sector, el año 2025 fue positivo a nivel económico para el Grupo Medifer.

La compañía alcanzó una facturación consolidada de 100 millones de euros, una cifra que supone un 15% de incremento con respecto al ejercicio anterior y que refleja el liderazgo del grupo en el mercado nacional y su capacidad de crecimiento dentro del sector de los fertilizantes y bioestimulantes.

Este resultado refuerza la posición de Medifer como uno de los actores relevantes del sector agrícola en España y respalda la estrategia de inversión, innovación y cercanía con el agricultor que la compañía ha desarrollado durante los últimos años.