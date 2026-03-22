¿Qué puede hacer una comunidad de propietarios para mantener la seguridad de sus ascensores?

En la mayoría de edificios, el ascensor es “invisible”… hasta que falla. Sin embargo, se trata de un equipo con un ciclo de vida completo -diseño, fabricación, instalación, registro y mantenimiento- pensado para garantizar un funcionamiento fiable y proteger a las personas usuarias.

Con motivo del Día Mundial del Ascensor, FEMPA, con el apoyo de la Diputación de Alicante, recuerda un mensaje esencial para comunidades de propietarios y usuarios: un ascensor seguro depende de un mantenimiento periódico, inspecciones obligatorias y empresas habilitadas para su conservación.

Mantenimiento: la primera barrera para evitar incidencias

El mantenimiento no es un trámite. Es la forma más directa de prevenir averías, detectar desgastes antes de que se conviertan en riesgo y asegurar que el ascensor funciona con normalidad en el día a día.

Como referencia general, FEMPA recuerda que el mantenimiento preventivo debe realizarse mensualmente. No obstante, para aquellos ascensores instalados en viviendas unifamiliares o ascensores de baja velocidad en edificios residenciales con un máximo de tres paradas y 20 viviendas en total, el mantenimiento debe realizarse cada cuatro meses.

Cumplir con estos plazos no es solo una obligación legal, sino también la única garantía de seguridad para los usuarios y de durabilidad para la instalación.

Inspecciones periódicas: la “ITV” del ascensor

Además del mantenimiento, los ascensores deben someterse a inspecciones periódicas obligatorias, que permiten identificar defectos y clasificarlos (leves, graves o muy graves) para planificar correcciones.

Los plazos que marca la normativa son los siguientes:

Cada 2 años en ascensores instalados en edificios de uso industrial o en lugares de pública concurrencia.

Cada 4 años en ascensores instalados en edificios de más de veinte viviendas, o con más de cuatro plantas servidas.

Cada 6 años en ascensores no incluidos en los casos anteriores.

Empresas habilitadas: una garantía para propietarios y usuarios

La conservación de ascensores requiere personal cualificado, procedimientos y cumplimiento normativo. Por eso, FEMPA insiste en la importancia de contar con empresas habilitadas para la instalación y el mantenimiento, con trazabilidad del trabajo realizado y capacidad de respuesta ante incidencias.

En este punto, el papel de la comunidad es decisivo: el titular del ascensor debe mantener el equipo en buen estado, evitar su uso cuando no sea seguro y avisar de inmediato ante cualquier avería o incidente.

Exigencias de seguridad

FEMPA recuerda también que desde el 1 de julio de 2024 está en vigor una nueva normativa que incorpora medidas obligatorias para mejorar la seguridad, como nivelación precisa de cabina, barreras fotoeléctricas, sistemas contra movimientos incontrolados, comunicación bidireccional y control de carga, entre otras.

Recomendaciones prácticas para comunidades de vecinos

Para reforzar la seguridad y evitar sustos, FEMPA recomienda a las comunidades:

Revisar que el contrato de mantenimiento está vigente y con una empresa habilitada. Confirmar que se cumplen las revisiones periódicas (y que quedan registradas). No usar el ascensor si presenta anomalías (ruidos, paradas bruscas, desniveles, puertas que no cierran bien) y avisar al servicio técnico. Comprobar la fecha de la inspección periódica y planificarla con antelación. Ante modernizaciones o cambios importantes, consultar siempre con empresas habilitadas.

Empresas asociadas a FEMPA del sector elevación

FEMPA cuenta con empresas asociadas especializadas en el sector elevación, que prestan servicio en la provincia de Alicante como Ascensores de Pablos, Ascensores Domingo, Ascensores Eninter, Aswen Ascensores, Elevadores Alicante, FAIN Ascensores S.A, Grupo Mabuig, Herclem Elevadores, Inapelsa, Integra Ascensores, KONE Elevadores, Levo Soluciones, Liftel, Liftteo, Mundo Ascensor, Orona, Pecres, Pertor, Schindler, Serman Ascensores, Sime – Medios de Elevación, Tecnolift y TK Elevadores, entre otras.

Un ascensor seguro no es cuestión de suerte: es el resultado de mantenimiento, inspecciones y profesionalidad. En el Día Mundial del Ascensor, FEMPA invita a comunidades de propietarios y usuarios a revisar el estado de sus instalaciones y a confiar siempre en empresas habilitadas, porque la seguridad, en un equipo que se usa a diario, es una responsabilidad compartida.