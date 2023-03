La pensión de viudedad del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) es una prestación contributiva que se concede a aquellas personas que han perdido a su cónyuge o pareja de hecho y cumplen con los requisitos establecidos. Sin embargo, existe la posibilidad de perder el derecho a seguir recibiendo esta ayuda económica, según lo determinado por la administración pública. Te contamos cuáles son los cinco motivos que podrían hacer que pierdas la pensión de viudedad.

Es importante recordar que para poder acceder a esta prestación, se deben cumplir nueve requisitos exigidos por la Seguridad Social. Si alguno de estos requisitos no se cumple, el INSS no concederá la ayuda. Pero, ¿qué sucede si un beneficiario ya está recibiendo la prestación y no cumple con ciertas condiciones? En este caso, el Instituto Nacional de la Seguridad Social puede eliminar el derecho a seguir recibiendo la pensión de viudedad.

Las 5 razones por las que podrías perder la pensión de viudedad

Estos son los cinco motivos que pueden llevar a la pérdida de la pensión de viudedad:

Volver a casarse o tener una nueva pareja de hecho: Si el beneficiario se casa o tiene una nueva pareja de hecho, perderá el derecho a seguir cobrando la pensión de viudedad. Ser culpable de la muerte del causante de la pensión: Si se demuestra que el beneficiario fue responsable de la muerte de su cónyuge o pareja de hecho, se perderá el derecho a la pensión. Fallecimiento del beneficiario: Si el beneficiario fallece, se cancelará el pago de la pensión de viudedad. Causante de la pensión no fallecido: Si se comprueba que el causante de la pensión no ha fallecido, se eliminará el cobro de la prestación. Cometer un delito de lesiones contra el causante de la pensión: Si el beneficiario es declarado culpable de un delito de lesiones contra su cónyuge o pareja de hecho, perderá el derecho a la pensión de viudedad.

Es importante destacar que no es necesario que se cumplan todas estas condiciones para que se pierda la pensión. Tan solo basta con que se dé una de ellas para que el beneficiario deje de recibir la cuantía económica que ofrece la Seguridad Social.

Sin embargo, existen excepciones a estas condiciones. Si el beneficiario tiene más de 61 años o es reconocido con una pensión por incapacidad permanente absoluta o gran invalidez, puede seguir recibiendo la pensión de viudedad, aunque se cumpla con alguna de las condiciones antes mencionadas. Además, la pensión de viudedad debe de ser la principal fuente de ingresos del beneficiario y no puede superar el importe de dos veces el Salario Mínimo Interprofesional, es decir, entre las dos personas no pueden cobrar más de 2.000 euros al mes.

Cuantías de la pensión de viudedad en 2023

El Gobierno confirmó que las pensiones de viudedad subirían un 8,5% en el 2023. Como resultado de esta revalorización, la cuantía mínima de la pensión será de 593,27 euros al mes, lo que significa un incremento de 46,47 euros al mes. La pensión máxima por viudedad para aquellos que tienen cargas familiares, como hijos a su cargo, aumentará de 834,80 euros a 905,76 euros al mes.

A continuación, te mostramos una lista de las pensiones de viudedad en España para diferentes grupos de beneficiarios:

Con cargas familiares: 11.688,60 euros al año.

Mayores de 65 años o con discapacidad igual o superior al 65%: 10.103,80 euros al año.

Titulares de entre 60 y 64 años: 9.452,80 euros al año.

Menores de 60 años sin cargas: 7.655,20 euros al año.

En resumen, la pensión de viudedad es una prestación contributiva que puede perderse si se incumplen ciertas condiciones. Los beneficiarios de esta ayuda económica deben prestar atención a estas condiciones para asegurarse de que continúan cumpliéndolas y seguir recibiendo el pago correspondiente.