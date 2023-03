En un correo informativo enviado a sus clientes, ING ha anunciado importantes cambios que se implementarán el 23 de mayo en sus servicios. Estas modificaciones abarcan desde los ingresos realizados en cajeros hasta la renovación de tarjetas físicas, pasando por la actualización de su política de privacidad. Aquí te contamos los detalles de las novedades que llegarán pronto al banco ING.

Modificaciones en los servicios de ING a partir del 23 de mayo

Ingresos en cajeros ING

A partir del 23 de mayo, solo los titulares y autorizados de las cuentas podrán ingresar dinero en ellas a través de los cajeros de ING. Es decir, no estará permitido que terceros realicen esta acción en tu cuenta. Recuerda que ING cuenta con una amplia red de cajeros en toda España, ubicados tanto en oficinas como en centros comerciales y estaciones de servicio.

Renovación de tarjetas físicas

ING dejará de renovar automáticamente las tarjetas físicas, pero solo si no se han utilizado antes de que expire la fecha de caducidad indicada en ellas. Si deseas conservar tu tarjeta, simplemente úsala antes de la fecha de vencimiento y recibirás una nueva automáticamente. Si no la has utilizado y aún quieres mantenerla, podrás solicitarla a través del Área Clientes del banco en línea.

Descuentos en comercios asociados

Desde el 23 de mayo, los clientes de ING tendrán acceso a información actualizada sobre los descuentos disponibles en comercios asociados al pagar con tarjetas de ING o retirar efectivo a débito con la app. Toda esta información estará disponible en la página web de ING.

Domiciliación en cuentas de ahorro

Aunque no se puede utilizar una cuenta de ahorro para domiciliar el pago de impuestos, a partir de la fecha mencionada, si has llegado a domiciliar algún tipo de impuesto en tu cuenta de ahorro, este quedará impagado. Por ello, ING recomienda cambiar la domiciliación a otra cuenta lo antes posible si has usado la cuenta de ahorro en la Agencia Tributaria.

Cambios en la política de privacidad

ING ha actualizado su política de privacidad para recopilar más detalles sobre los datos personales que gestionan, la finalidad de su tratamiento y su base jurídica. Podrás consultar esta información en cualquier momento en el apartado "Privacidad y Cookies" de la página web de ING o en tu contrato de prestación de servicios.

Ante estos cambios, ING ofrece a sus clientes la posibilidad de cerrar sus cuentas sin costo antes del 23 de mayo si no están satisfechos con las modificaciones anunciadas. Aunque todavía faltan dos meses para la implementación de estos cambios, es importante estar al tanto de cómo afectarán los servicios que el banco online presta a sus clientes.